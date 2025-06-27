Патент для ИП на УСН в 2025 году: как перейти в середине года при аренде нежилых помещений

Сдаёте в аренду нежилую недвижимость как ИП на УСН и задумываетесь, выгоден ли патент в 2025 году? Разбираемся, может ли предприниматель перейти на патентную систему налогообложения по аренде в середине года, как это сделать правильно и что нужно учесть, чтобы не допустить ошибок.

В 2025 году ИП на УСН может спокойно перейти на патент по аренде нежилой недвижимости в середине года, подав заявление в налоговую по месту ведения деятельности. При этом важно соблюдать сроки подачи и учитывать лимит доходов по патенту. Патентная система налогообложения может оказаться более выгодной для предпринимателя, чем УСН, особенно если правильно организовать документооборот и расчёты с арендаторами.

Материал подготовлен на основе обсуждения в нашем сервисе «Клерк.Консультации», где предприниматели и бухгалтеры задавали вопросы о переходе ИП на патентную систему налогообложения по аренде нежилой недвижимости в середине года. Ознакомиться с оригинальной консультацией и комментариями экспертов можно по ссылке:

ИП на УСН, занимается сдачей в аренду собственных нежилых помещений. Может ли он в середине года подать на применения патентной системы. www.klerk.ru

Можно ли ИП на УСН перейти на патент в середине года?

Да, индивидуальный предприниматель на УСН вправе перейти на патент по аренде нежилых помещений в любой момент в течение года, а не только с января. Это право прямо предусмотрено в Налоговом кодексе (п. 2 ст. 346.45 НК РФ). Главное — подать заявление в налоговую не позднее чем за 10 календарных дней до желаемой даты начала действия патента.

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Куда подавать заявление на патент по аренде?

Если сдаваемая в аренду недвижимость находится в разных районах, относящихся к разным налоговым инспекциям, заявление на патент нужно подать в каждую налоговую по месту нахождения соответствующего объекта. Заявление можно подать через личный кабинет ИП на сайте ФНС.

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Когда начинает действовать патент для ИП?

Сроки подачи и начала действия патента для ИП в 2025 году:

Действие Сроки и порядок Подача заявления Не позднее чем за 10 календарных дней до начала патента Рассмотрение заявления ФНС В течение 5 рабочих дней с даты получения заявления Начало действия патента С даты, указанной в заявлении (при условии соблюдения 10- дневного срока) Оплата налога по патенту 1 платёж — не позднее 90 дней с начала действия патента, 2 платёж — не позднее окончания срока действия патента, если патент выдан на срок более 6 месяцев и до конца действия патента, если срок патента менее 6 иесяцев

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Как платить налоги при переходе с УСН на патент в середине месяца?

До даты начала действия патента доходы облагаются по УСН, а после — по патентной системе налогообложения. Доходы, поступившие после начала патента, не включаются в налоговую базу УСН, но подлежат учёту в рамках патента. Очень важно правильно разделить поступления по дате оплаты.

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Лимит доходов по патенту в 2025 году

С 2025 года установлен единый лимит доходов для применения патента — 60 млн рублей в год (по всем патентам ИП суммарно). При превышении лимита патент аннулируется, и предприниматель обязан вернуться на упрощёнку. При этом надо помнить, что УСН после получения патента никуда и не исчезнет, она так и останется у ИП.

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