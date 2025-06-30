Что ждет бухгалтера в июле 2025: новые законы, изменения, отчетность. 🎁«Ночной бухгалтер» № 1961

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте на сайте или в телеграм-канале. Хотите эксклюзив? Актуальные комментарии и советы экспертов, ответы на вопросы, прямое общение с главредом и фаундером «Клерка» в телеграм-канале Клерк.Премиум.
Сегодня в выпуске:
Обзор основных изменений с 1 июля 2025 для бухгалтера + календарь отчетности на июль.
С 1 ноября отправить налоговикам обращение через ЭДО будет нельзя.
Вводят ограничения на зачет сальдо ЕНС в счет уплаты налогов третьих лиц.
Мигранты будут платить семь новых госпошлин.
За незаконную регистрацию ИП с 5 июля нарушителей ждет уголовная ответственность.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Что изменится в законах с июля 2025 года
С 1 июля 2025 года:
Новые форматы книг покупок и продаж, теперь в них есть графы для отражения упрощенцами стоимости продаж, облагаемых НДС 5 и 7%: приказ ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@.
Усиление банковского контроля за переводами. Банки будут передавать в ИФНС сведения об открытии, изменении и закрытии счетов, а налоговая сможет сделать запрос выписок в рамках налоговой проверки, наличия задолженность или по запросу вышестоящего органа.
Все манипуляции с персональными данными разрешены только на территории РФ.
С 5 июля 2025
За регистрацию ИП на подставных лиц накажут по УК.
Начнет действовать уголовная ответственность для дропперов — тех, кто помогает в отмывании и обналичивании средств, например, предоставляя доступ к полученным на свое имя картам.
Об этих и других изменениях читайте в полном обзоре.
Кроме того, в июле пройдет очередная отчетная кампания. Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов вы найдете в календаре бухгалтера.
Как сдать отчетность на ОСНО без ошибок
Как заполнять отчетность на общей системе, отчитываться за налог на прибыль и НДС расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».
Это комплексный курс сделает из вас главного бухгалтера, который сможет не только вести учет и формировать правильную отчетность, но и работать с ЭДО, финанализом и последней версией 1С.
После обучения выдадим диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Сейчас курс доступен со скидкой 70% за 9 900 рублей вместо
33 000 рублей. Старт обучения 1 июля.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Налоговики сначала сократят размер файлов, а потом вообще перестанут принимать обращения через операторов ЭДО
ФНС постепенно откажется от направления обращений налогоплательщиков через операторов ЭДО.
с 1 июля 2025 года сократят максимальный объем файлов с 5 до 1 МБ;
с 1 октября 2025 — прекратят использовать специальные приложения для такого обмена документами;
с 1 ноября 2025 — ФНС перестанет вообще принимать обращения через операторов.
Другие каналы для отправки использовать можно, хотя бухгалтеры их сильно критикуют в комментариях к новости.
🔔 Совет от редакции
Узнать о технологиях налоговой оптимизации и защите активов для международных инвесторов на примере ОАЭ, Кипра, Сингапура и Испании можно тут.
Переводить деньги со своего ЕНС на чужой можно будет с ограничением
Сейчас существует практика расчета с контрагентами путем перевода средств с ЕНС одной компании на ЕНС другой. Или пополнение таким образом ЕНС одной из группы компаний, «дочек».
Минфин разработал поправки в НК, которые запретят делать такой перевод, если на ЕНС контрагента нет долга по налогам.
Если же вы попытаетесь осуществить перевод, то деньги останутся на вашем ЕНС, но вернуть их на расчетный счет не получится.
ИП смогут подать заявление на зачет средств с одного ЕНС на другой только электронно с КЭП.
Мигрантам добавят госпошлин
Еще один проект Минфина касается ввода новых пошлин для иностранцев.
Уже с осени 2025 года для них может появится целых 7 новых пошлин:
за постановку на учет по месту пребывания;
за продление сроков временного пребывания;
за выдачу дубликатов и внесение изменений в документы;
выдачу и переоформление патента и другие.
Подлог при регистрации ИП будет наказан по УК
Уголовная ответственность вводится как за незаконную госрегистрацию граждан в качестве ИП через подставных лиц, так и за предоставление паспорта, выдачу доверенности, использование полученных незаконным путем персональных данных для регистрации предпринимателя.
Грозить может максимальное наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. и даже срока лишения свободы до трех лет.
Главред рекомендует
Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать бесплатный вебинар 02.07.2025 в 11:00 по мск
Письмо о погашении задолженности: образец и порядок заполнения
Мем дня
Ваша с новым налоговым сезоном, бухгалтеры! редакция
Начать дискуссию