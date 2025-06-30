Что ждет бухгалтера в июле 2025: новые законы, изменения, отчетность. 🎁«Ночной бухгалтер» № 1961

Что изменится в законах с июля 2025 года

Кроме того, в июле пройдет очередная отчетная кампания. Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов вы найдете в календаре бухгалтера .

Об этих и других изменениях читайте в полном обзоре .

Начнет действовать уголовная ответственность для дропперов — тех, кто помогает в отмывании и обналичивании средств, например, предоставляя доступ к полученным на свое имя картам.

За регистрацию ИП на подставных лиц накажут по УК.

Все манипуляции с персональными данными разрешены только на территории РФ.

Усиление банковского контроля за переводами . Банки будут передавать в ИФНС сведения об открытии, изменении и закрытии счетов, а налоговая сможет сделать запрос выписок в рамках налоговой проверки, наличия задолженность или по запросу вышестоящего органа.

Новые форматы книг покупок и продаж , теперь в них есть графы для отражения упрощенцами стоимости продаж, облагаемых НДС 5 и 7%: приказ ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@ .

С 1 июля 2025 года:

Как сдать отчетность на ОСНО без ошибок

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