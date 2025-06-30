👓 Все основные изменения с 1 июля 2025 для бухгалтера: обзор

С 1 июля 2025 года

Пониженные ставки НДС в книгах покупок и продаж

В формате книг покупок и продаж теперь есть графы для отражения упрощенцами стоимости продаж, облагаемых НДС 5 и 7%: приказ ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@. Также уточнено, что код валюты теперь обязательно указывать только при расчетах иностранной валютой, а для рублей и других вариантов оплаты необязательно.

Банки усилят контроль за переводами и снятием наличных

По новым правилам ЦБ, под особым мониторингом теперь денежные переводы от компаний и ИП физическим лицам, если это похоже на доход, а также снятие наличных на сумму более 3 млн рублей в сутки. Это изменения в ст. 86 НК. Налоговая может запросить пояснения и доначислить НДФЛ или НПД. Речь про операции, источники которых не подтверждены официальными доходами. Под новый контроль не попадают переводы в качестве подарков, помощи родным, возврата долгов или совместных трат.

Ограничение по территории работы с персональными данными

С 1 июля 2025 все манипуляции с персданными разрешены только на территории России.

Повышение коммуналки

На основании распоряжения кабмина от 15.11.2024 № 3287-р тарифы за ЖКУ проиндексируют на 8,6-21,1% в зависимости от региона. Например, для Москвы средний индекс 15%, Подмосковья – 13,3%, Питера — 14,6%, Краснодарского края — 12,2%, Севастополя – 12,6%. Самое большое повышение ждет Пермский край, а наименьшее — Амурскую область.

Вводятся социальные счета и вклады

С 1 июля 2025 возможно открытие социального банковского счета и вклада для граждан, получающих социальную поддержку. Но только одного и только в системно значимых банках. По ним будут гарантированы самые высокие ставки. Предельный размер вклада — 50 тысяч рублей, а ставка равна максимальной для вкладов физлиц сроком до 1 года в этом банке. Срок соцвклада — 1 год с возможностью продления. Ставка для соцсчета до 50 тысяч — не менее половины ключевой ставки. За открытие и обслуживание, переводы денег с соцсчета до 20 тыс. в месяц платить не нужно. Про эти изменения в ФЗ о банках и банковской деятельности мы писали здесь и тут, а вот еще новость.

Введение ЭДО для административных дел

Участники дел об административных правонарушениях теперь могут подавать заявления, ходатайства, протесты и другие документы в электронном виде при наличии у судов и органов технических возможностей. Суды тоже смогут направлять им электронные процессуальные документы. Еще про это в новости. Также определен порядок дистанционного участия в рассмотрении дела об административном правонарушении: см. новость. Новшества позволят повысить оперативность производства по административке. Технические требования устанавливает Минцифры.

Усиление контроля за операциями с цифровым рублем

Требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ и др.) распространены на операции с цифровым рублем. ЦБ будет относить физлиц, юрлиц и ИП, использующих цифровой рубль, к одной из трех групп риска. И сможет блокировать средства и переводы при подозрениях. Также прописаны случаи расторжения договора счета цифрового рубля. Еще в новости.

Уточнены нормы об инвестпроектах и СЗПК

С 01.07.2025 дополнены требования к инвестиционному проекту. Введены понятия «основной объект инвестпроекта», «меры прямой господдержки». Скорректированы предельно допустимые отклонения от параметров реализации проекта и случаи, когда можно изменять условия соглашения о защите и поощрении капиталовложений. На меры господдержки не могут претендовать российские юрлица с иностранным участием более 25%, в том числе через офшоры. См. новость.

Введены штрафы за несдачу отчета о выбросах парниковых газов

За непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также заведомо ложную информацию в нем грозит: Категория виновного лица Размер штрафа Должностное лицо до 50 тысяч рублей Лица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юрлица до 150 тысяч Юрлицо до 500 тысяч Об этом мы сообщали здесь.

Ужесточили правила пользования услугами связи для мигрантов

Запрещено оказывать услуги связи иностранцам, которые: не подтвердили личность в салоне связи, в том числе IMEI и биометрию;

не расторгли лишние договоры на услуги связи (у них свыше 10 сим-карт, разрешенных законом). Еще детали в новости.

Новая обязанность заказчика по 44-ФЗ

С 1 июля заказчик должен заключать с использованием ЕИС, электронной площадки, в том числе специализированной, контракт с единственным контрагентом, если конкурентная закупка признана несостоявшейся.

Начинается обязательная маркировка косметики

С 1 июля она распространена на средства для волос, бритья и ухода за кожей + дезодоранты. Информацию о такой продукции нужно подавать в систему мониторинга. Также вводится маркировка соусов, пряностей, сухих супов, специй и уксуса. См. новость.

Более объективный подход к оценке заемщиков

При оценке среднемесячного дохода заемщика кредитные организации и МФО теперь не могут брать сведения из кредитных отчетов БКИ (Указание Банка России от 24.03.2025 № 7016-У). Для расчета показателя долговой нагрузки при принятии решения о выдаче потребительского займа они должны ориентироваться только на актуальную официальную информацию о доходах лица.

Данные о прохождении дактилоскопии мигрантами будут в регистре сведений о населении