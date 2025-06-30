👓 Все основные изменения с 1 июля 2025 для бухгалтера: обзор

С 1 июля 2025 года
Пониженные ставки НДС в книгах покупок и продаж
В формате книг покупок и продаж теперь есть графы для отражения упрощенцами стоимости продаж, облагаемых НДС 5 и 7%: приказ ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@. Также уточнено, что код валюты теперь обязательно указывать только при расчетах иностранной валютой, а для рублей и других вариантов оплаты необязательно.
Банки усилят контроль за переводами и снятием наличных
По новым правилам ЦБ, под особым мониторингом теперь денежные переводы от компаний и ИП физическим лицам, если это похоже на доход, а также снятие наличных на сумму более 3 млн рублей в сутки. Это изменения в ст. 86 НК. Налоговая может запросить пояснения и доначислить НДФЛ или НПД. Речь про операции, источники которых не подтверждены официальными доходами.
Под новый контроль не попадают переводы в качестве подарков, помощи родным, возврата долгов или совместных трат.
Ограничение по территории работы с персональными данными
С 1 июля 2025 все манипуляции с персданными разрешены только на территории России.
Повышение коммуналки
На основании распоряжения кабмина от 15.11.2024 № 3287-р тарифы за ЖКУ проиндексируют на 8,6-21,1% в зависимости от региона.
Например, для Москвы средний индекс 15%, Подмосковья – 13,3%, Питера — 14,6%, Краснодарского края — 12,2%, Севастополя – 12,6%. Самое большое повышение ждет Пермский край, а наименьшее — Амурскую область.
С 1 июля 2025 возможно открытие социального банковского счета и вклада для граждан, получающих социальную поддержку. Но только одного и только в системно значимых банках. По ним будут гарантированы самые высокие ставки. Предельный размер вклада — 50 тысяч рублей, а ставка равна максимальной для вкладов физлиц сроком до 1 года в этом банке. Срок соцвклада — 1 год с возможностью продления. Ставка для соцсчета до 50 тысяч — не менее половины ключевой ставки. За открытие и обслуживание, переводы денег с соцсчета до 20 тыс. в месяц платить не нужно.
Про эти изменения в ФЗ о банках и банковской деятельности мы писали здесь и тут, а вот еще новость.
Введение ЭДО для административных дел
Участники дел об административных правонарушениях теперь могут подавать заявления, ходатайства, протесты и другие документы в электронном виде при наличии у судов и органов технических возможностей. Суды тоже смогут направлять им электронные процессуальные документы. Еще про это в новости. Также определен порядок дистанционного участия в рассмотрении дела об административном правонарушении: см. новость.
Новшества позволят повысить оперативность производства по административке. Технические требования устанавливает Минцифры.
Усиление контроля за операциями с цифровым рублем
Требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ и др.) распространены на операции с цифровым рублем. ЦБ будет относить физлиц, юрлиц и ИП, использующих цифровой рубль, к одной из трех групп риска. И сможет блокировать средства и переводы при подозрениях. Также прописаны случаи расторжения договора счета цифрового рубля. Еще в новости.
Уточнены нормы об инвестпроектах и СЗПК
С 01.07.2025 дополнены требования к инвестиционному проекту. Введены понятия «основной объект инвестпроекта», «меры прямой господдержки». Скорректированы предельно допустимые отклонения от параметров реализации проекта и случаи, когда можно изменять условия соглашения о защите и поощрении капиталовложений. На меры господдержки не могут претендовать российские юрлица с иностранным участием более 25%, в том числе через офшоры. См. новость.
Введены штрафы за несдачу отчета о выбросах парниковых газов
За непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также заведомо ложную информацию в нем грозит:
Категория виновного лица
Размер штрафа
Должностное лицо
до 50 тысяч рублей
Лица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юрлица
до 150 тысяч
Юрлицо
до 500 тысяч
Об этом мы сообщали здесь.
Ужесточили правила пользования услугами связи для мигрантов
Запрещено оказывать услуги связи иностранцам, которые:
не подтвердили личность в салоне связи, в том числе IMEI и биометрию;
не расторгли лишние договоры на услуги связи (у них свыше 10 сим-карт, разрешенных законом).
Еще детали в новости.
Новая обязанность заказчика по 44-ФЗ
С 1 июля заказчик должен заключать с использованием ЕИС, электронной площадки, в том числе специализированной, контракт с единственным контрагентом, если конкурентная закупка признана несостоявшейся.
Начинается обязательная маркировка косметики
С 1 июля она распространена на средства для волос, бритья и ухода за кожей + дезодоранты. Информацию о такой продукции нужно подавать в систему мониторинга. Также вводится маркировка соусов, пряностей, сухих супов, специй и уксуса. См. новость.
Более объективный подход к оценке заемщиков
При оценке среднемесячного дохода заемщика кредитные организации и МФО теперь не могут брать сведения из кредитных отчетов БКИ (Указание Банка России от 24.03.2025 № 7016-У). Для расчета показателя долговой нагрузки при принятии решения о выдаче потребительского займа они должны ориентироваться только на актуальную официальную информацию о доходах лица.
Данные о прохождении дактилоскопии мигрантами будут в регистре сведений о населении
В федеральном регистре сведений о населении теперь отражают выдачу мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. Это иностранцы и лица без гражданства, прибывших для трудовой деятельности или с иными целями на срок свыше 90 календарных дней.
С 5 июля 2025
За регистрацию ИП на подставных лиц накажут по УК
Уголовную ответственность за незаконное образование юрлица и незаконное использование документов для этих целей распространили на нарушения при регистрации ИП. Детали и про размер наказания в новости.
Ужесточили наказание за незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны
Согласно имзенениям в УК РФ, за корыстные преступления группы лиц по предварительному сговору или организованной группы с тяжкими последствиями будут наказывать лишением работы до 7 лет или принудительными работами до пяти лет со штрафом до 5 млн рублей. Подробности в нашей новости.
По европротоколу заплатят в 2 раза больше
Лимит выплаты ОСАГО по европротоколу (без вызова полиции) для ДТП с разногласиями повышен со 100 до 200 тысяч рублей — когда есть фотофиксация повреждений. Об этом наша новость.
Начинает действовать уголовная ответственность для дропперов
Деяние
Наказание
Клиент банка:
До трех лет лишения свободы
Приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их дальнейшая передача, неправомерные операции с ними
Лишение свободы до 6 лет + возможен штраф
Вот новость про принятие закона об этом с поправками в УК.
Сохранение отсрочки наказания для беременных
Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный совершает преступление по неосторожности либо умышленное небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене либо сохранении отсрочки решает суд, который теперь вправе применить отсрочку отбывания наказания и по второму приговору. Это касается:
беременных;
женщин с детьми до 14 лет;
мужчин — единственных родителей ребенка до 14 лет.
Отсрочку наказания суд отменит при совершении осужденным тяжкого или особо тяжкого преступления.
С 15 июля 2025
Родственникам погибших на СВО будет проще оформить наследство
Если в соответствии со справкой или медсвидетельством дата смерти участника СВО или гражданского лица, находившихся в зоне боевых действий, неизвестна либо отличается от даты составления этих документов более чем на 3 месяца, наследственное дело будет открываться со дня составления записи акта гражданского состояния о смерти.
С 23 июля 2025
Новый подход к сведениям о ценных бумагах
Теперь держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан один раз в календарный год бесплатно предоставлять зарегистрированному лицу по его обращению информацию:
о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете;
операциях по нему.
С 28 июля 2025
Ответственность за географическую привязку на товаре
Вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только такого объекта интеллектуальных прав, как «наименование места происхождения товара», но и «географическое указание», а также соответствующих и схожих с ними обозначений.
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