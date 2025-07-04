Утренний бухгалтер № 5916. Минфин: НДС на УСН ввели для перевода упрощенцев на ОСНО

Минфин написал, что введение НДС для бизнеса на УСН направлено на «плавный и поэтапный» переход на общий режим налогообложения плательщиков, применяющих УСН.

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Депутаты предлагают повысить налоговые вычеты по НДФЛ на детей до 48 000 рублей.

Роструд разъяснил, в каких случаях не нужно отдельно оформлять наставничество.

Глава ЦБ: в июле 2025 с большей вероятностью будем рассматривать снижение ключевой ставки.

УФНС: минимальный срок владения жилым помещением для НДФЛ исчисляется с момента начала владения первой долей.

С января по май 2025 года Минфин не заметил увеличения случаев дробления бизнеса, при этом оправдались ожидания по дополнительным поступления НДС от бизнеса на УСН.

Власти хотят наделить маркетплейсы функцией налогового агента, чтобы было легче собирать налоги с селлеров.

Можно ли с сотрудником одновременно работать и как с самозанятым, узнаете из статьи.

Налоговики развернули свои посты на пляжах, чтобы отдыхающие могли своевременно решить свои налоговые проблемы.