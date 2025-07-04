Утренний бухгалтер № 5916. Минфин: НДС на УСН ввели для перевода упрощенцев на ОСНО

Минфин написал, что введение НДС для бизнеса на УСН направлено на «плавный и поэтапный» переход на общий режим налогообложения плательщиков, применяющих УСН.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Депутаты предлагают повысить налоговые вычеты по НДФЛ на детей до 48 000 рублей.
Роструд разъяснил, в каких случаях не нужно отдельно оформлять наставничество.
Глава ЦБ: в июле 2025 с большей вероятностью будем рассматривать снижение ключевой ставки.
УФНС: минимальный срок владения жилым помещением для НДФЛ исчисляется с момента начала владения первой долей.
С января по май 2025 года Минфин не заметил увеличения случаев дробления бизнеса, при этом оправдались ожидания по дополнительным поступления НДС от бизнеса на УСН.
Власти хотят наделить маркетплейсы функцией налогового агента, чтобы было легче собирать налоги с селлеров.
Можно ли с сотрудником одновременно работать и как с самозанятым, узнаете из статьи.
Налоговики развернули свои посты на пляжах, чтобы отдыхающие могли своевременно решить свои налоговые проблемы.
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Разборы законов
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Компании на ОСНО обязаны вести учет операций по налогу на прибыль и отражать информацию о нем в финансовой отчетности. Правила учета регулирует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
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— Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году
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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем особенности начисления отпускных работникам.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июнь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Новости
1 🚶 Штраф за принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетних предлагают поднять в два раза
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6 Утильсбор с машин мощнее 160 л.с. для физлиц увеличат – Алиханов
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9 Минфин: компенсацию работникам оплаты жилья можно учесть как зарплату
10 Буцкая: в феврале 2026 года маткапитал проиндексируют
11 Действующие и будущие МТК могут получить до 10 млн рублей на технологические проекты
12 🏖️ Налоговики развернули свои посты на пляжах
13 Минтруд: увеличивать квоты на иностранных работников в 2025 году не будут
14 💡 Минфин хочет наделить маркетплейсы функцией налогового агента, чтобы было легче собирать налоги с селлеров
15 Минфин напомнил, что НДС на УСН ввели для перевода упрощенцев на ОСНО
16 ❌ ИП на ПСН не может платить патентный налог с процентов на остаток по счету
17 На инвестиции в редкоземельные проекты могут снизить ставку НДПИ
18 😮 Минтруд не будет уменьшать количество праздничных дней
19 Вайлдберриз Банку присвоили первый кредитный рейтинг
20 ❗ Минимальный срок владения жилым помещением для НДФЛ исчисляется с момента начала владения первой долей
21 Минфин: дробление бизнеса не увеличилось от введения НДС на УСН
22 ФНС: руководители не обязаны сообщать налоговикам о своем назначении на новый срок
23 Эксперт на бесплатном вебинаре расскажет, как грамотно вести бухучет в торговле
24 Депутат Нилов предлагает вернуть скидку при оплате штрафа за нарушения ПДД
25 Набиуллина: в июле 2025 с большей вероятностью будем рассматривать снижение ключевой ставки
26 Только до пятницы! Топовые онлайн-курсы «Клерка» всего по 4 900 руб.
27 ФНС разрешает побыть самозанятым и недолгое время
28 Роструд: если должностные обязанности предполагают обучение и поддержку новых работников – оформлять наставничество не нужно
29 ФНС: ИП может не платить фиксированные взносы за периоды ухода за ребенком и инвалидом I группы. Но есть условие
30 💢 Стандартные налоговые вычеты на детей могут повысить до 48 тысяч рублей
31 Операторы персональных данных будут обязаны работать в российских программах
32 Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 1,8 млн рублей
33 Прокуратура требует национализировать компанию «Южуралзолото»
34 ❗ Минэкономики: до конца 2025 года появится новая категория МСП+. Это еще не крупный, но уже не малый бизнес
Мероприятия
Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С
Дата проведения: 4 июля, пятница
Якутия: Отчетность за первое полугодие 2025 г. Все изменения в НК, ФСБУ и налоговом контроле '25-26
Дата проведения: 7 июля, понедельник
НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал
Дата проведения: 8 июля, вторник
Якутия: Глобальные изменения 2025-2026гг. в учете и налогах строительных организаций! Новая отче-ть
Дата проведения: 9 июля, среда
В Трудовой кодекс РФ внесли правила премирования
Дата проведения: 9 июля, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5915. Предпринимателям начали капать пени за неуплату взносов 1% за 2024 год
Вчера, 1 июля 2025, был последний день срока уплаты 1% страховых взносов за 2024 год с дохода свыше 300 тыс. рублей без последствий.
— Договор-оферта на оказание платных образовательных услуг, редакция 2 от 3 июля 2025 года
ООО «Аффинити индекс», в лице Генерального директора Хапиште Карины Алексеевны, действующего на основании Устава, (Компания) установила правила о порядке приобретения образовательных Продуктов на сайте https://www.klerk.ru/.
— Какие продукты облагаются НДС 10% в 2025 году: разъяснения Минфина
Пончики и булочки идут с НДС 10%, а блины и омлет – с НДС 20%.
— Взлетная полоса для ваших финансов: от накоплений к инвестициям
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Wildberries выставляет селлерам отдельные документы — «акты возврата товара». Нужно ли проводить их в 1С, или эта информация уже включена в еженедельный отчет о реализации?
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В 2025 году российский рынок IT продолжает уверенно расти. Индустрия стала не просто драйвером цифровизации, а опорой национальной экономики. Однако в фокусе внимания часто оказываются только разработчики. Между тем, за кулисами высоких зарплат и технологических прорывов стоят специалисты, о которых говорят куда реже.
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Организации и ИП на УСН могут работать без НДС, если их выручка составляет менее 60 млн рублей. Что делать, если освобожденная от налога организация выставила счет-фактуру?
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При смене прописки ИП меняется и регион деятельности. Можно ли сдавать отчетность с пониженным налогом при переезде в льготный регион?
— Упрощенная система налогообложения (УСН) в 2025 году: всё, что нужно знать бухгалтеру
С 2025 года для налогоплательщиков на УСН появились новые правила: обязательное начисление НДС при доходах свыше 60 млн руб., повышенные требования по лимитам и риск отмены упрощенки для торговых компаний с 2026 года. В статье подробно разберем все нюансы УСН, приведем практические примеры и бухгалтерские проводки.
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Резюме
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Документы
Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-277/2022 от 04.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые риски при сотрудничестве организаций с ИП
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/52244 от 28.05.2025
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-473/2025 от 13.03.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые риски при сотрудничестве организаций с ИП
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/51670 от 27.05.2025
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-9948/2024 от 25.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые риски при сотрудничестве организаций с ИП
Минфин РФ: Письмо № 03-11-09/51466 от 26.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/79765 от 23.08.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 43-7-2/12928 от 03.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/53340 от 30.05.2025
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-6020/2024 от 06.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые риски при сотрудничестве организаций с ИП
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
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