Утренний бухгалтер № 5919. При резервировании взносов ИП в заявлении надо указать правильную дату

В 2025 году изменился срок уплаты фиксированных взносов ИП. Это надо учесть при составлении заявления о зачете.

Для зачета сальдо ЕНС в счет фиксированных взносов ИП за 2025 год в заявлении надо указать дату уплаты – 29.12.2025. Такое разъяснение дала ФНС.

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Документы

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