Бизнес все еще надеется проворачивать старые налоговые схемы, но для ФНС они прозрачны как стекло. 🔍«Ночной бухгалтер» № 1969

Бизнесу не стоит надеяться на слепоту налоговиков

Инспекторы легко могут проверить любую компанию и проанализировать ее деятельность:

убедится, что соблюдаются контрольные соотношения в налоговой отчетности;

проверить выписки из банка;

провести мониторинг взаимодействия налогоплательщика с контрагентами.

УФНС по Забайкальскому краю во время камералки декларации по НДС сочла некоторые сделки ООО сомнительными и начала более глубокую проверку.

В итоге выяснилось, что отдельные договоры были фиктивными и организации доначислили более 10 млн налогов, вместе со штрафами.

На что надеялись владельцы бизнеса? Схема с фиктивными документами и виртуальными сделками легко просвечиваются налоговиками.