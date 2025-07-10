Бизнес все еще надеется проворачивать старые налоговые схемы, но для ФНС они прозрачны как стекло. 🔍«Ночной бухгалтер» № 1969

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте на сайте или в телеграм-канале. Хотите эксклюзив? Актуальные комментарии и советы экспертов, ответы на вопросы, прямое общение с главредом и фаундером «Клерка» в телеграм-канале Клерк.Премиум.
Сегодня в выпуске:
Налоговики на примере одной проверки показали как легко обнаружить налоговую схему.
Частые ошибки в РСВ и перссведениях.
Бухгалтеры бурно спорят на тему пересдачи 6-НДФЛ за первый квартал.
С 2026 года ФНС будет выдавать выписки с результатами оценки бизнеса.
Налоговики вышли работать не только на пляжах, но и на вокзалах. От налогов никуда не деться.
Главред рекомендует.
Мем дня
Бизнесу не стоит надеяться на слепоту налоговиков
Инспекторы легко могут проверить любую компанию и проанализировать ее деятельность:
убедится, что соблюдаются контрольные соотношения в налоговой отчетности;
проверить выписки из банка;
провести мониторинг взаимодействия налогоплательщика с контрагентами.
УФНС по Забайкальскому краю во время камералки декларации по НДС сочла некоторые сделки ООО сомнительными и начала более глубокую проверку.
В итоге выяснилось, что отдельные договоры были фиктивными и организации доначислили более 10 млн налогов, вместе со штрафами.
На что надеялись владельцы бизнеса? Схема с фиктивными документами и виртуальными сделками легко просвечиваются налоговиками.
Установили честные цены на ваши любимые курсы
На наши курсах уже прошли обучение порядка 20 000 бухгалтеров.
Если вы давно планировали освоить работу на маркетплейсах, научиться вести учет на УСН по новым стандартам или разобраться во всех нюансах управленческого учета, то вот вам тот самый знак — пора не планировать, а начинать учиться!
Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе. Выбирайте курсы, мы снизили на них цену в несколько раз!
ИФНС рассказала об ошибках в отчетности по взносам
Наш корреспондент прослушал вебинар ИФНС по Таганрогу Ростовской области и записал для вас частые ошибки в РСВ и персонифицированных сведениях:
Налоговики сравнивают количество застрахованных в РСВ в разделе 3 и в перссведениях. Если есть расхождения — направляют требование.
Часто в этих отчетах находят расхождения в суммах выплат физлицам.
Необоснованное применение пониженных ставок вносов вызовет доначисления.
А вы уже успели отчитаться? И ли ждете дедлайна?
Споры по поводу пересдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 не утихают
Из-за новых разъяснений Минфина по расчету НДФЛ с районных коэффициентов (РК) с отпускных бухгалтеры должны сдать корректировки за 1 квартал. Но не все собираются это делать.
Во-первых, пока 1С не выпустила изменения, которые помогут считать налог по новым правилам, релиз ожидают через месяц. Во-вторых, некоторые бухгалтеры не считают нужным вообще что-то менять. Есть и радикалы, которые в принципе не считают НДФЛ отдельно с основной зарплаты и с коэффициентов — бюджет не страдает, лимит в 24 млн доходы не превышают, зачем тогда страдать?
С 2026 года ФНС будет выдавать выписки с оценкой бизнеса всем желающим
С 1 января 2026 года по запросу налоговики выдадут выписку с результатами оценки бизнеса.
Оценивать бизнес будут на основании данные, имеющихся в распоряжении ФНС.
Такая выписка пригодится при заключении крупной сделки, совершении закупки через тендер, и в других случаях.
Если оценка вашего бизнеса вам не понравится, ее можно будет оспорить.
Налоговики пробрались и на вокзал
Мы рассказывали, что в Приморском крае инспекторы выходят дежурить на пляжах. А вот питерские налоговики открыли свой офис на Московском вокзале. Там инспекторы помогут урегулировать задолженность перед бюджетом.
Пост будет работать в течение всего лета по средам с 10:00 до 16:00. Об этом сказано на сайте ФНС.
Главред рекомендует
Штрафы за кассу с 2025 года: ФНС меняет форматы фискальных документов. Проверьте, касается ли это вас
Проводки по банковским депозитам и процентам: памятка для бухгалтера
Пропустили регистрацию в Роскомнадзоре? Скорее исправляйтесь! Защита от штрафов
Как сократить расходы и сэкономить время на организацию командировок: 5 советов для руководителя
Мем дня
Ваша верит на 100% только в схемы вязания крючком редакция
Начать дискуссию