ЦОК ОК МП 17.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: финансовая сторона бухаутсорсинга
Обзоры для бухгалтера
За перевод денег маме или другу налог не возьмут, но другие переводы могут заинтересовать ФНС. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1975

За перевод денег маме или другу налог не возьмут, но другие переводы могут заинтересовать ФНС. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1975

Налоговики заверили, что обычные переводы денег родным или друзьям их не интересуют, а вот другие регулярные поступления или списания могут привлечь внимание.

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.

Не забудьте подписаться на канал Клерк.Премиум — эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.

Сегодня в выпуске:

  • Перевод денег родным без налогов.

  • Изменения в кодах бюджетной классификации.

  • Искусственный интеллект для бухгалтеров.

  • Выплаты ИП при увольнении.

  • Особенности применения разных ставок НДС на УСН.

  • Главред рекомендует + пятничный «Клерк».

  • Мем дня.

Налоговики разрешают пересылать деньги близким без налоговых последствий

Переводы между близкими людьми не считаются налогооблагаемыми операциями. Если вернули долг другу, скинули деньги коллеге за обед в кафе, отправили сыну-студенту пару тысяч на карманные расходы — НК вы не нарушаете, такие переводы ФНС не интересуют.

Однако регулярный доход, получаемый через банковские переводы (например, физлица переводят оплату с карты на карту за бухгалтерские услуги, или вам платят за съемную квартиру) подлежит декларированию и с него нужно платить НДФЛ.

Приход и быстрый перевод средств, особенно, если это регулярные платежи и из поступивших денег почти ничего не остается на вашем счете, ФНС может расценить как участие в схемах по отмыванию.

🔥 Не пропустите марафон отчетности 22-24 июля!

В режиме реального времени опытные практики помогут вам пошагово заполнить все отчеты — проговорят каждую строчку, ее назначение — что и как там прописывать. Во время эфира вы сможете задавать вопросы и сразу получать ответы.

Вас ждут три мастер-класса:

❗Бесплатно для подписчиков Клерк.Премиум!

Перечни КБК обновлены на три года вперед

Минфин утвердил новые коды бюджетной классификации на 2026–2028 гг., изменения в кодах небольшие и большинства компаний не коснутся.

Клерк AI: виртуальный ассистент для бухгалтера

Мы представили специальный ИИ-сервис для помощи бухгалтерам. Пока им могут воспользоваться подписчики Клерк.Премиум, но наши разработчики обещают открыть пробный тестовый доступ))

Клерк AI можно задавать вопросы по налогам и учету. попросить написать инструкцию, найти нужную статью в законе или письмо Минфина и т.д.

Бухгалтеры в комментариях уже делятся примерами результатов ответов.

ИП вправе претендовать на пособие при сокращении штата

Индивидуальным предпринимателям, которые при этом еще и работают по трудовому договору, положены выплаты средней заработной платы за второй и третий месяц после увольнения по сокращению штата, если они остаются безработными.

В этом случае наличие статуса ИП для работодателя не должно иметь значения. Такие разъяснения дал Роструд

Разъяснения ФНС по применению разных ставок НДС на УСН

Организациям и ИП на упрощённой системе налогообложения, которые применяют НДС, разрешено использовать разные ставки налога в зависимости от характера сделок.

Например, по договорам простого товарищества и доверительного управления имуществом ставка будет 5%. Даже если упрощенец при этом применяет общие ставки НДС, по этим сделкам он вправе воспользоваться пониженной ставкой.

Главред рекомендует

Мем дня

Пятница бухгалтера-любителя дедлайнов)

Ваша в выходные — солнце, пляж, пока тепло)) редакция

Начать дискуссию

ГлавнаяКонференцияПремиум