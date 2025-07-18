За перевод денег маме или другу налог не возьмут, но другие переводы могут заинтересовать ФНС. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1975

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.
Не забудьте подписаться на канал Клерк.Премиум — эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.
Сегодня в выпуске:
Перевод денег родным без налогов.
Изменения в кодах бюджетной классификации.
Искусственный интеллект для бухгалтеров.
Выплаты ИП при увольнении.
Особенности применения разных ставок НДС на УСН.
Главред рекомендует + пятничный «Клерк».
Мем дня.
Налоговики разрешают пересылать деньги близким без налоговых последствий
Переводы между близкими людьми не считаются налогооблагаемыми операциями. Если вернули долг другу, скинули деньги коллеге за обед в кафе, отправили сыну-студенту пару тысяч на карманные расходы — НК вы не нарушаете, такие переводы ФНС не интересуют.
Однако регулярный доход, получаемый через банковские переводы (например, физлица переводят оплату с карты на карту за бухгалтерские услуги, или вам платят за съемную квартиру) подлежит декларированию и с него нужно платить НДФЛ.
Приход и быстрый перевод средств, особенно, если это регулярные платежи и из поступивших денег почти ничего не остается на вашем счете, ФНС может расценить как участие в схемах по отмыванию.
🔥 Не пропустите марафон отчетности 22-24 июля!
В режиме реального времени опытные практики помогут вам пошагово заполнить все отчеты — проговорят каждую строчку, ее назначение — что и как там прописывать. Во время эфира вы сможете задавать вопросы и сразу получать ответы.
Вас ждут три мастер-класса:
22 июля в 11:00 мск — Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал;
23 июля в 11:00 мск — Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3;
24 июля в 15:00 мск — Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП.
❗Бесплатно для подписчиков Клерк.Премиум!
Перечни КБК обновлены на три года вперед
Минфин утвердил новые коды бюджетной классификации на 2026–2028 гг., изменения в кодах небольшие и большинства компаний не коснутся.
Клерк AI: виртуальный ассистент для бухгалтера
Мы представили специальный ИИ-сервис для помощи бухгалтерам. Пока им могут воспользоваться подписчики Клерк.Премиум, но наши разработчики обещают открыть пробный тестовый доступ))
Клерк AI можно задавать вопросы по налогам и учету. попросить написать инструкцию, найти нужную статью в законе или письмо Минфина и т.д.
Бухгалтеры в комментариях уже делятся примерами результатов ответов.
ИП вправе претендовать на пособие при сокращении штата
Индивидуальным предпринимателям, которые при этом еще и работают по трудовому договору, положены выплаты средней заработной платы за второй и третий месяц после увольнения по сокращению штата, если они остаются безработными.
В этом случае наличие статуса ИП для работодателя не должно иметь значения. Такие разъяснения дал Роструд
Разъяснения ФНС по применению разных ставок НДС на УСН
Организациям и ИП на упрощённой системе налогообложения, которые применяют НДС, разрешено использовать разные ставки налога в зависимости от характера сделок.
Например, по договорам простого товарищества и доверительного управления имуществом ставка будет 5%. Даже если упрощенец при этом применяет общие ставки НДС, по этим сделкам он вправе воспользоваться пониженной ставкой.
Главред рекомендует
Воинский учет 2025: реестр, электронные повестки и новые штрафы для работодателей
11 функций табличного редактора, которые облегчат ведение финансов для бизнеса
Как платить страховые взносы за работников-иностранцев в 2025 году
Пятничный мозгонапрягатель — ищем предметы на картинке и… идем уже отдыхать. Какие у вас планы на выходные?
Мем дня
Ваша в выходные — солнце, пляж, пока тепло)) редакция
Начать дискуссию