За перевод денег маме или другу налог не возьмут, но другие переводы могут заинтересовать ФНС. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1975

Налоговики разрешают пересылать деньги близким без налоговых последствий

Переводы между близкими людьми не считаются налогооблагаемыми операциями. Если вернули долг другу, скинули деньги коллеге за обед в кафе, отправили сыну-студенту пару тысяч на карманные расходы — НК вы не нарушаете, такие переводы ФНС не интересуют.

Однако регулярный доход, получаемый через банковские переводы (например, физлица переводят оплату с карты на карту за бухгалтерские услуги, или вам платят за съемную квартиру) подлежит декларированию и с него нужно платить НДФЛ.

Приход и быстрый перевод средств, особенно, если это регулярные платежи и из поступивших денег почти ничего не остается на вашем счете, ФНС может расценить как участие в схемах по отмыванию.