От НДФЛ и взносов освободили выплаты при рождении детей до 1 млн рублей. 🍼 «Ночной бухгалтер» № 1979

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На канале Клерк.Премиум сегодня опрос на тему Какой ваш идеальный баланс между работой и отдыхом? А также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.
Сегодня в выпуске:
Новый необлагаемый лимит помощи при рождении ребенка от работодателя.
Работник не обязан сообщать о совместительстве.
Сенатор предлагает запретить размещать ПВЗ и склады в жилых домах.
Даже без филиала при работе в районе Крайнем Севере сотрудникам положен районный коэффициент.
Минздрав хочет изменить выдачу больничные, если человек часто болеет.
Главред рекомендует.
Мем дня.
1 млн рублей при рождении детей освободили от НДФЛ
Закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ подписал президент России. Корпоративные выплаты до 1 млн рублей, которые работодатели предоставляют сотрудникам при рождении детей, не будут облагаться НДФЛ и взносами. Новая норма начнет действовать с 1 января 2026 года.
Сейчас необлагаемая сумма намного меньше — 50 тысяч. Бухгалтеры высказали опасение, что новый лимит станет поводом для злоупотреблений и обналичивания.
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Сотрудник не обязан докладывать работодателю о работе по совместительству
Работники не должны уведомлять о работе по совместительству, внесение такого требования в ЛНА нарушает Трудовой кодекс.
Так ответил Роструд на вопрос сотрудника.
Запретить ПВЗ и склады в жилых домах: такое предложение внес сенатор главе Роспотребнадзора
Пункты выдачи заказов часто размещают в жилых домах — это удобно. Но не всем. Жильцы нередко жалуются на шум при погрузке и разгрузке, многочисленных курьеров и другие неудобства.
Сенатор Олег Голов предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой установить запрет на размещение ПВЗ и дарксторов (это такие небольшие склады, где собирают товары для онлайн-заказов).
Запрет может привести к тому, что предпринимателям придется искать новые объекты для размещения пунктов выдачи.
С 1 сентября 2025 г. меняются многие статьи ТК
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Если у компании нет филиала на севере, это не значит, что можно не платить северные надбавки
Если работодатель находится в регионе, где районные коэффициенты и надбавки не положены, а сотрудники работают на Крайнем севере вахтовым методом, то компания должна начислять северные надбавки, указывает Роструд.
Значение имеет то, что работники фактически работают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Даже если филиал или представительство в регионе не открывается, надбавки и коэффициенты нужно учитывать.
Часто болеющим сотрудникам придется проходит врачебную комиссию
Если пациент четыре раза за полгода обращается за больничным, то его направят на прохождение врачебной комиссии — такие изменения в порядок выдачи больничных хочет ввести Минтруд.
Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи и повлиять на раннее выявление тяжелых заболеваний, подготовить комплексное лечение и профилактику.
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