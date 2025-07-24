От НДФЛ и взносов освободили выплаты при рождении детей до 1 млн рублей. 🍼 «Ночной бухгалтер» № 1979

1 млн рублей при рождении детей освободили от НДФЛ

Закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ подписал президент России. Корпоративные выплаты до 1 млн рублей, которые работодатели предоставляют сотрудникам при рождении детей, не будут облагаться НДФЛ и взносами. Новая норма начнет действовать с 1 января 2026 года.

Сейчас необлагаемая сумма намного меньше — 50 тысяч. Бухгалтеры высказали опасение, что новый лимит станет поводом для злоупотреблений и обналичивания.