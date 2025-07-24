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От НДФЛ и взносов освободили выплаты при рождении детей до 1 млн рублей. 🍼 «Ночной бухгалтер» № 1979

От НДФЛ и взносов освободили выплаты при рождении детей до 1 млн рублей. 🍼 «Ночной бухгалтер» № 1979

Теперь работодатели могут выплачивать при рождении ребенка сотруднику до 1 миллиона рублей, необлагаемых налогом и страховыми взносами. Изменения в НК начнут действовать с 1 января 2026 года.

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На канале Клерк.Премиум сегодня опрос на тему Какой ваш идеальный баланс между работой и отдыхом? А также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.

Сегодня в выпуске:

  • Новый необлагаемый лимит помощи при рождении ребенка от работодателя.

  • Работник не обязан сообщать о совместительстве.

  • Сенатор предлагает запретить размещать ПВЗ и склады в жилых домах.

  • Даже без филиала при работе в районе Крайнем Севере сотрудникам положен районный коэффициент.

  • Минздрав хочет изменить выдачу больничные, если человек часто болеет.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

1 млн рублей при рождении детей освободили от НДФЛ

Закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ подписал президент России. Корпоративные выплаты до 1 млн рублей, которые работодатели предоставляют сотрудникам при рождении детей, не будут облагаться НДФЛ и взносами. Новая норма начнет действовать с 1 января 2026 года.

Сейчас необлагаемая сумма намного меньше — 50 тысяч. Бухгалтеры высказали опасение, что новый лимит станет поводом для злоупотреблений и обналичивания.

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Сотрудник не обязан докладывать работодателю о работе по совместительству

Работники не должны уведомлять о работе по совместительству, внесение такого требования в ЛНА нарушает Трудовой кодекс.

Так ответил Роструд на вопрос сотрудника.

Запретить ПВЗ и склады в жилых домах: такое предложение внес сенатор главе Роспотребнадзора

Пункты выдачи заказов часто размещают в жилых домах — это удобно. Но не всем. Жильцы нередко жалуются на шум при погрузке и разгрузке, многочисленных курьеров и другие неудобства.

Сенатор Олег Голов предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой установить запрет на размещение ПВЗ и дарксторов (это такие небольшие склады, где собирают товары для онлайн-заказов).

Запрет может привести к тому, что предпринимателям придется искать новые объекты для размещения пунктов выдачи.

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Если у компании нет филиала на севере, это не значит, что можно не платить северные надбавки

Если работодатель находится в регионе, где районные коэффициенты и надбавки не положены, а сотрудники работают на Крайнем севере вахтовым методом, то компания должна начислять северные надбавки, указывает Роструд.

Значение имеет то, что работники фактически работают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Даже если филиал или представительство в регионе не открывается, надбавки и коэффициенты нужно учитывать.

Часто болеющим сотрудникам придется проходит врачебную комиссию

Если пациент четыре раза за полгода обращается за больничным, то его направят на прохождение врачебной комиссии — такие изменения в порядок выдачи больничных хочет ввести Минтруд.

Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи и повлиять на раннее выявление тяжелых заболеваний, подготовить комплексное лечение и профилактику.

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