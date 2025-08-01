Утренний бухгалтер № 5936. Что изменится с августа 2025 для бухгалтера: обзор

Собрали все законодательные изменения августа в одном обзоре.

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Роструд: для перевода беременной на неполное рабочее время достаточно заявления и справки.

В реестр недобросовестных работодателей уже включили 240 компаний и ИП.

Малый бизнес просит не снижать лимиты по УСН. Обращение направлено главе Правительства Михаилу Мишустину.

Власти не будут корректировать формулу расчета пени по налогам в связи с высокой ключевой ставкой.

HR Тренды 2025 года: что происходит и как с этим работать, узнаете здесь.

Справку о прохождении медкомиссии с 1 августа 2025 водители будут получать в электронном виде.

Генеральный директор может подписывать доверенности, которые компания выдает своим представителям, находясь в отпуске.

Как применять ставку НДС 0% в 2025 году, узнаете из статьи.

Власти хотят штрафовать не только курьеров, которые нарушают правила дорожного движения, но и службы доставки.