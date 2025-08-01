Утренний бухгалтер № 5936. Что изменится с августа 2025 для бухгалтера: обзор

Собрали все законодательные изменения августа в одном обзоре.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Роструд: для перевода беременной на неполное рабочее время достаточно заявления и справки.
В реестр недобросовестных работодателей уже включили 240 компаний и ИП.
Малый бизнес просит не снижать лимиты по УСН. Обращение направлено главе Правительства Михаилу Мишустину.
Власти не будут корректировать формулу расчета пени по налогам в связи с высокой ключевой ставкой.
HR Тренды 2025 года: что происходит и как с этим работать, узнаете здесь.
Справку о прохождении медкомиссии с 1 августа 2025 водители будут получать в электронном виде.
Генеральный директор может подписывать доверенности, которые компания выдает своим представителям, находясь в отпуске.
Как применять ставку НДС 0% в 2025 году, узнаете из статьи.
Власти хотят штрафовать не только курьеров, которые нарушают правила дорожного движения, но и службы доставки.
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Разборы законов
— Как исправить ошибки в платежном поручении в ФНС. Мини-курс
Ошибки в налоговых платежках могут привести к начислению пеней и штрафов. В мини-курсе разберем, как исправить ошибки в платежном поручении в ФНС.
— Учет основных средств при УСН «доходы»
Учет основных средств на УСН отличается от учета других активов. К ним относят здания, транспорт, оборудование, мебель. Отражение операций с ОС в бухгалтерском и налоговом учете различается. Разберем особенности учета ОС для налогоплательщиков, применяющих УСН «доходы».
— Норма выработки в часах: что такое и как рассчитать
Понятия «норма выработки» ни в ТК, ни в иных «трудовых» законах и подзаконных актах нет. Но это норма труда, а от нормы труда зависит его оплата. Разбираемся, как определить то, что не определено, и подсчитать то, что важно.
— Как признавать расходы на амортизацию ОС, купленного в кредит. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда основное средство признается амортизируемым имуществом и как признавать расходы на его амортизацию при покупке в кредит.
— Как в 2025 году считать отпускные, если было повышение зарплаты: примеры
В разных ситуациях индексацию зарплаты при расчете отпускных учитывают по-разному.
Новости
1 🏭 Ввод нежилой недвижимости в России за шесть месяцев 2025 года вырос на 11%
2 Все ККТ нужно привести в соответствие с действующим законодательством
3 На начало 2025 года в России было 15 иностранных поставщиков платежных услуг
4 Эксперт ответит на все вопросы бухгалтеров об учете в строительстве
5 ⏳ До 4 августа 2025 нужно отправить уведомление по НДФЛ
6 🛵 Службы доставки будут отвечать за нарушения ПДД доставщиками
7 Правительство установило требования к банкам для размещения средств фонда ОМС
8 Роскомнадзор хочет принудительно включать в реестр организаторов распространения информации
9 🙏 ТПП просит не снижать лимиты по УСН
10 В мае 2025 зарплаты в России выросли на 4,2%
11 НДС на отечественное детское питание могут снизить до 5%
12 👓 Все основные изменения с августа 2025 для бухгалтера: обзор
13 При продаже квартиры, приобретенной в 90-ые годы, для НДФЛ надо учесть деноминацию
14 💲 Межбанковский курс доллара резко упал до 79 рублей
15 Полномочия директора в отпуске не прекращаются
16 Минпромторг предлагает изменить требования к инвесторам по специальным госконтрактам
17 👀 Когда оплата взглядом или отпечатком станет массовой в России: специалист по платежам рассказал
18 🚗 C 1 августа 2025 водители будут получать справку о прохождении медкомиссии в электронном формате
19 Росстат: медианная зарплата выросла в 1,4 раза. Где самая большая и самая низкая
20 О доле участия в иностранных организациях меньше 10% в налоговую можно не сообщать
21 ❗ Банк России ограничит срок действия карт Visa и Mastercard
22 Сазанов: Минфин не будет менять формулу расчета пени по налогам
23 Завтра начинаем обучение на курсах повышения квалификации для бухгалтеров! Остались последние места со скидками до 76%
24 У совместителя в командировке сохраняется средний заработок у того работодателя, который его отправил
25 💊 Мишустина просят разобраться с нелегальными лекарствами на маркетплейсах
26 🤰 Для перевода беременной на неполное рабочее время достаточно заявления и справки
27 В 2025 году в реестр Роструда попали 240 недобросовестных работодателей
28 Убыток Почты России за шесть месяцев 2025 года увеличился до 10,4 млрд рублей
29 🔍 Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
30 Теща освобождается от половины НДФЛ за подаренную зятем квартиру
31 С 1 апреля 2026 года рассрочку можно будет взять только на полгода
32 Предпенсионеры получат налоговые льготы проактивно
33 Путин разрешил взыскивать налоговые долги без участия суда с 1 ноября 2025 года
Мероприятия
Особенности налогового контроля в 2025 году
Дата проведения: 5 августа, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5935. Отцам при рождении ребенка будут давать двухнедельный отпуск
Законопроект-2025 о двухнедельном отпуске для отцов при рождении ребенка направлен на заключение в кабмин.
— Пять ошибок, которые губят e-commerce-стартапы на старте, и как их избежать
Около 90% интернет-магазинов закрываются в первые 4 месяца работы. Такие данные получило в ходе исследования британское маркетинговое агентство MarketingSignals, проведя опрос более 1200 владельцев потерпевших крах стартапов.
— Soft skills и Hard skills: что важно для успешного сотрудника
Вопрос, что важнее для сотрудника — hard или soft skills, остается актуальным в любом бизнесе. По данным исследования Harvard University, 85% профессионального успеха зависит от уровня развития soft skills.
— Коды видов валютных операций
Любые международные расчеты являются валютными операциями и подлежат контролю и классификации со стороны банков. Такие расчеты можно проводить как в рублях, так и в иностранной валюте. Но в любом случае вам нужно присвоить код валютной операции. Расскажем, что такое код валютной операции, что обозначает, где и как указывать.
— Почему программист 1С — лучший выбор IT-профессии в 2025 году
Почему профессия программист 1С особенно востребована сейчас, насколько высок порог входа, какие перспективы и карьерное развитие можно получить, разрабатывая программные продукты в сфере 1С, рассказываем в материале.
— Как при УСН учитывать командировочные расходы в 2025 году: памятка для бухгалтера
Если компания направляет сотрудника в командировку, она обязана возместить ему расходы. И у бухгалтеров часто возникают вопросы, какие затраты на служебную поездку можно учесть при расчете налога на УСН. Подготовили подробную инструкцию, которая поможет избежать споров с налоговой.
Блоги компаний
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Что делать заказчику, если самозанятый сменил данные: фамилию, паспорт, адрес
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5 проблем бумажного документооборота, о которых молчат HR
Сроки сдачи отчетов и уплаты налогов в августе 2025 года — полезная таблица для бухгалтера
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Безопасная доля вычетов по НДС: как рассчитать и что делать при превышении
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Счет-фактура на аванс в рознице
ВБ-отчет об утилизации товара.
Примерные суммы в уведомлениях об исчисленных суммах
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер (расчеты на содержание транспортных средств) Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Бухгалтер-кассир Зарплата от 90000 до 90000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 30000 до 35000 ₽, Ставрополь, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
💰 Дивиденды августа. Ну вот, опять богатеть. Со слезами на глазах
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Августовское повышение пенсий 2025: кто получит +10 000₽ и как это оформить без заявлений
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Разрыв в цепочке — повод для любопытных глаз налоговиков и ваша собственная ловушка
💥Обзор новостей: MAX не обязателен для подписания электронных документов, в стране дефляция, ипотека доступна россиянам с зарплатой от 300 тыс. рублей
💲Девальвация — начало. Почему толпа снова прозевала доллар? Как заработать на таком рынке? Топ-3 способа не упустить момент
До истечения дедлайнов остается совсем немного времени. К чему готовиться инвестору
Почему потенциальные клиенты не обращаются за юруслугами: 5 ошибок в продвижении
Какие сервисы помогут найти судебное дело, не зная номера или других реквизитов? А также еще немного про уголовную ответственность главбуха
Как налоговые органы могут рассчитывать годовой налог с апреля месяца
Условия привлечения инвестиций в проект: какие форматы доступны бизнесу и что учитывать
Какое программное обеспечение выбрать для автоматизации учета и маркировки в 2025 году?
В каких случаях, прокурор участвует в судебных делах
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Самый быстрый путь к успеху — учиться у тех, кто уже достиг большего
Если в период сокращения появилась вакансия, ее также нужно предложить работнику
Чем опасны кредиты с досрочной выплатой: что нужно знать заранее
Документы
Правительство РФ: Постановление № 1230 от 21.07.2021
Правительство РФ: Постановление № 811 от 31.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/1/57642 от 11.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/58199 от 16.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/58218 от 16.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/58561 от 17.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/58680 от 17.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/58572 от 17.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/59089 от 18.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/59091 от 18.06.2025
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
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