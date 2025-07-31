👓 Все основные изменения с августа 2025 для бухгалтера: обзор

С 1 августа 2025 года

Повышение пенсий

Оно затронет работающих пенсионеров, а также доплата положена россиянам, которые достигли 80 лет, шахтерам и членам летных экипажей, кто в июле получил первую группу инвалидности или ушел с работы. Детали повышения пенсий см. в новости и здесь.

СФР будет принимать ЕФС-1 только через Единую цифровую платформу

С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДОК. Детали в новости.

Заработает право на отказ от массовых рассылок

Отписаться от массовых рассылок можно в ЛК у оператора связи или в его мобильном приложении. Подробнее и про отказ от обзвонов в нашей новости.

В Сахалинской области вводится АУСН

ИП и компании с Сахалинской области, которые соответствуют условиям налогового режима, могут подать уведомление о переходе на АУСН до 31 июля. См. новость.

Подростки не смогут открывать банковские счета без согласия родителей

По новым правилам банки не смогут открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним от 14 до 18 лет без согласия родителей или законных представителей. Это сделано для борьбы с дропперами и вовлечением в мошеннические схемы с банковскими картами.

Отмена запрета на «фирмы-матрешки»

Теперь одна компания сможет владеть 100% другой организации: закон от 07.07.2025 № 201-ФЗ, отменяющий запрет на так называемые фирмы-матрешки. Теперь хозяйственное общество (АО, ООО) может иметь в качестве единственного учредителя, участника (акционера) другое хозобщество, состоящее из одного лица. См. новость.

С 01.08.2025 блогеры-ИП в Амурской области могут работать на патенте

Для деятельности «по распространению информации пользователем социальной сети» можно будет использовать ПСН. Подробнее в новости.

Расширение действия утилизационного сбора

На основании постановления Правительства от 15.07.2025 № 1065 с 1 августа платить утильсбор нужно: за транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 т;

седельные тягачи от 20 т, в т. ч. используемые для международных перевозок;

автосамосвалы и автомобили-фургоны тяжелее 20 т;

отдельные виды спецтранспорта.

Новый подход к справкам для водителей о медкомиссии

C 1 августа 2025 водители будут получать справку формы 003/ву о прохождении медкомиссии в электронном формате — в виде QR-кода и номера справки». Об этом новость.

Новая ГИС по защите конкуренции

В России создадут госинформсистему по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений на базе сведений о торгах, хозяйствующих субъектах, предпринимательстве на товарных рынках и т. п. — ГИС Антикартель. Доступ будет через ЕСИА. Курирует эту ГИС — ФАС. См. новость.

Уменьшения срока получения выплаты по ОСАГО