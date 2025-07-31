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Обзоры для бухгалтера

👓 Все основные изменения с августа 2025 для бухгалтера: обзор

В августе 2025 года начинает действовать ряд важных новшеств в российском законодательстве, которые затрагивают работу бухгалтера.

С 1 августа 2025 года

Повышение пенсий

Оно затронет работающих пенсионеров, а также доплата положена россиянам, которые достигли 80 лет, шахтерам и членам летных экипажей, кто в июле получил первую группу инвалидности или ушел с работы. Детали повышения пенсий см. в новости и здесь.

СФР будет принимать ЕФС-1 только через Единую цифровую платформу

С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДОК. Детали в новости.

Заработает право на отказ от массовых рассылок

Отписаться от массовых рассылок можно в ЛК у оператора связи или в его мобильном приложении. Подробнее и про отказ от обзвонов в нашей новости.

В Сахалинской области вводится АУСН

ИП и компании с Сахалинской области, которые соответствуют условиям налогового режима, могут подать уведомление о переходе на АУСН до 31 июля. См. новость.

Подростки не смогут открывать банковские счета без согласия родителей

По новым правилам банки не смогут открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним от 14 до 18 лет без согласия родителей или законных представителей. Это сделано для борьбы с дропперами и вовлечением в мошеннические схемы с банковскими картами.

Отмена запрета на «фирмы-матрешки»

Теперь одна компания сможет владеть 100% другой организации: закон от 07.07.2025 № 201-ФЗ, отменяющий запрет на так называемые фирмы-матрешки. Теперь хозяйственное общество (АО, ООО) может иметь в качестве единственного учредителя, участника (акционера) другое хозобщество, состоящее из одного лица. См. новость.

С 01.08.2025 блогеры-ИП в Амурской области могут работать на патенте

Для деятельности «по распространению информации пользователем социальной сети» можно будет использовать ПСН. Подробнее в новости.

Расширение действия утилизационного сбора

На основании постановления Правительства от 15.07.2025 № 1065 с 1 августа платить утильсбор нужно:

  • за транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 т;

  • седельные тягачи от 20 т, в т. ч. используемые для международных перевозок;

  • автосамосвалы и автомобили-фургоны тяжелее 20 т;

  • отдельные виды спецтранспорта.

Новый подход к справкам для водителей о медкомиссии

C 1 августа 2025 водители будут получать справку формы 003/ву о прохождении медкомиссии в электронном формате — в виде QR-кода и номера справки». Об этом новость.

Новая ГИС по защите конкуренции

В России создадут госинформсистему по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений на базе сведений о торгах, хозяйствующих субъектах, предпринимательстве на товарных рынках и т. п. — ГИС Антикартель. Доступ будет через ЕСИА. Курирует эту ГИС — ФАС. См. новость.

Уменьшения срока получения выплаты по ОСАГО

С 1 августа 2025 страховые компании обязаны принимать заявления в электронном виде, поэтому не смогут затягивать выплаты со ссылкой на отсутствие бумажных документов.

С 2 августа 2025

Новый подход к проверке экспортного НДС 0%

Приказ ФНС от 21.04.2025 № ЕД-7-15/300@ закрепил целевой бизнес-процесс проверки обоснованности применения ставки 0% НДС при экспорте в части:

  • формирования пакета документов для подачи в налоговый орган;

  • предварительной проверки правильности заполнения декларации;

  • получения информации о результатах предварительной проверки;

  • подачи пакета документов по ТКС;

  • обмена информацией и документами в рамках камеральной проверки по ТКС.

Минтруд скорректировал порядок информирования обладателей маткапитала

Теперь вместо федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки, выписку о размере маткапитала или его остатке можно запросить из Единой платформы в социальной сфере.

С 3 августа 2025

Станет сложнее мешать проверкам

Закон от 23.07.2025 № 236-ФЗ уточнил ст. 19.4.1 КоАП о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица органа госконтроля/надзора. Термин проверки и уклонение от них заменили в целом на любые контрольные и надзорные мероприятия. То есть норму распространили на все мероприятия и действия проверяющих.

Ужесточена ответственность за оборот немаркированного алкоголя и табака

Закон от 23.07.2025 № 234-ФЗ с изменениями в УК оговаривает наказания за производство такой продукции без нужной маркировки или нанесения необходимой информации. Штраф — до 500 тыс. руб., принудительные работы — до трех лет, лишение свободы — на тот же срок + штраф до 120 тыс. Нарушение на сумму от 100 тыс. руб. — крупное, а от 1 млн – особо крупное. И введена ответственность за выпуск, продажу или использование поддельных средств идентификации, акцизных и специальных марок для алкоголя и табака. См. также новость.

Увеличен срок выдачи патента после раскрытия изобретения

Срок, в течение которого можно подать заявку в Роспатент на выдачу патента после раскрытия информации об изобретении, увеличили с 6 до 12 месяцев. Это защитит права авторов, представивших изобретение на выставке до даты подачи заявки на выдачу патента.

До 6 августа 2025

Истекает срок подачи на ИТ-отсрочку от армии

С 22 июля по 6 августа 2025 года на портале Госуслуги сотрудники IT-компаний могут подать заявку на получение отсрочки от службы в армии в осенний призыв. Аккредитованные IT-компании должны до 11.08.2025 проверить информацию о своих сотрудниках и подать списки в Минцифры на отсрочку. См. новость.

С 10 августа 2025

Станет больше российской радиоэлектроники для госзакупок

Постановление Правительства от 08.07.2025 № 1030 ввело требования к уровню локализации отдельных видов радиоэлектронной продукции. Она должна быть в едином реестре российской радиоэлектроники, и тогда доступна для госзакупок.

С 20 августа 2025

Новые правила и исключения из антиотмывочного контроля

Закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ с изменениями в антиотмывочный закон 115-ФЗ установил обязательный контроль операций купли-продажи драгметаллов и драгоценных камней, их лома стоимостью от 1 млн руб., а также по счетам организаций и ИП, ведущих деятельность с ними.

Особый контроль будет за куплей-продажей физлицам золота, серебряных и золотых монет, обработанных природных алмазов. Начнут проверять операции с золотыми слитками, монетами и обработанными природными алмазами. Также две операции перестанут подлежать обязательному контролю. Детали в новости.

С 26 августа 2025

Новые требования к складам временного хранения

Уточнены и повышены требования к обустройству, оборудованию и местам расположения складов временного хранения. Это сократит сроки проведения таможенных досмотров, позволит оперативно обрабатывать грузы, обеспечит бесперебойную работу складов и минимизирует коррупционные риски.

С 31 августа 2025

Цифровизация жалоб по внешней торговле

В силу постановления кабмина от 24.05.2024 № 666 жалобы на решения в сфере внешнеторговой деятельности переводят в электронный вид. На Госуслугах можно будет пожаловаться на решения по услугам, оказанным через систему «Одно окно». Ход и итоги рассмотрения жалобы отразят в личном кабинете участника ВТД в этой системе.

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