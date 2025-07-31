👓 Все основные изменения с августа 2025 для бухгалтера: обзор

С 1 августа 2025 года
Повышение пенсий
Оно затронет работающих пенсионеров, а также доплата положена россиянам, которые достигли 80 лет, шахтерам и членам летных экипажей, кто в июле получил первую группу инвалидности или ушел с работы. Детали повышения пенсий см. в новости и здесь.
СФР будет принимать ЕФС-1 только через Единую цифровую платформу
С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДОК. Детали в новости.
Заработает право на отказ от массовых рассылок
Отписаться от массовых рассылок можно в ЛК у оператора связи или в его мобильном приложении. Подробнее и про отказ от обзвонов в нашей новости.
В Сахалинской области вводится АУСН
ИП и компании с Сахалинской области, которые соответствуют условиям налогового режима, могут подать уведомление о переходе на АУСН до 31 июля. См. новость.
Подростки не смогут открывать банковские счета без согласия родителей
По новым правилам банки не смогут открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним от 14 до 18 лет без согласия родителей или законных представителей. Это сделано для борьбы с дропперами и вовлечением в мошеннические схемы с банковскими картами.
Отмена запрета на «фирмы-матрешки»
Теперь одна компания сможет владеть 100% другой организации: закон от 07.07.2025 № 201-ФЗ, отменяющий запрет на так называемые фирмы-матрешки. Теперь хозяйственное общество (АО, ООО) может иметь в качестве единственного учредителя, участника (акционера) другое хозобщество, состоящее из одного лица. См. новость.
С 01.08.2025 блогеры-ИП в Амурской области могут работать на патенте
Для деятельности «по распространению информации пользователем социальной сети» можно будет использовать ПСН. Подробнее в новости.
Расширение действия утилизационного сбора
На основании постановления Правительства от 15.07.2025 № 1065 с 1 августа платить утильсбор нужно:
за транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 т;
седельные тягачи от 20 т, в т. ч. используемые для международных перевозок;
автосамосвалы и автомобили-фургоны тяжелее 20 т;
отдельные виды спецтранспорта.
Новый подход к справкам для водителей о медкомиссии
C 1 августа 2025 водители будут получать справку формы 003/ву о прохождении медкомиссии в электронном формате — в виде QR-кода и номера справки». Об этом новость.
Новая ГИС по защите конкуренции
В России создадут госинформсистему по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений на базе сведений о торгах, хозяйствующих субъектах, предпринимательстве на товарных рынках и т. п. — ГИС Антикартель. Доступ будет через ЕСИА. Курирует эту ГИС — ФАС. См. новость.
Уменьшения срока получения выплаты по ОСАГО
С 1 августа 2025 страховые компании обязаны принимать заявления в электронном виде, поэтому не смогут затягивать выплаты со ссылкой на отсутствие бумажных документов.
С 2 августа 2025
Новый подход к проверке экспортного НДС 0%
Приказ ФНС от 21.04.2025 № ЕД-7-15/300@ закрепил целевой бизнес-процесс проверки обоснованности применения ставки 0% НДС при экспорте в части:
формирования пакета документов для подачи в налоговый орган;
предварительной проверки правильности заполнения декларации;
получения информации о результатах предварительной проверки;
подачи пакета документов по ТКС;
обмена информацией и документами в рамках камеральной проверки по ТКС.
Минтруд скорректировал порядок информирования обладателей маткапитала
Теперь вместо федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки, выписку о размере маткапитала или его остатке можно запросить из Единой платформы в социальной сфере.
С 3 августа 2025
Станет сложнее мешать проверкам
Закон от 23.07.2025 № 236-ФЗ уточнил ст. 19.4.1 КоАП о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица органа госконтроля/надзора. Термин проверки и уклонение от них заменили в целом на любые контрольные и надзорные мероприятия. То есть норму распространили на все мероприятия и действия проверяющих.
Ужесточена ответственность за оборот немаркированного алкоголя и табака
Закон от 23.07.2025 № 234-ФЗ с изменениями в УК оговаривает наказания за производство такой продукции без нужной маркировки или нанесения необходимой информации. Штраф — до 500 тыс. руб., принудительные работы — до трех лет, лишение свободы — на тот же срок + штраф до 120 тыс. Нарушение на сумму от 100 тыс. руб. — крупное, а от 1 млн – особо крупное. И введена ответственность за выпуск, продажу или использование поддельных средств идентификации, акцизных и специальных марок для алкоголя и табака. См. также новость.
Увеличен срок выдачи патента после раскрытия изобретения
Срок, в течение которого можно подать заявку в Роспатент на выдачу патента после раскрытия информации об изобретении, увеличили с 6 до 12 месяцев. Это защитит права авторов, представивших изобретение на выставке до даты подачи заявки на выдачу патента.
До 6 августа 2025
Истекает срок подачи на ИТ-отсрочку от армии
С 22 июля по 6 августа 2025 года на портале Госуслуги сотрудники IT-компаний могут подать заявку на получение отсрочки от службы в армии в осенний призыв. Аккредитованные IT-компании должны до 11.08.2025 проверить информацию о своих сотрудниках и подать списки в Минцифры на отсрочку. См. новость.
С 10 августа 2025
Станет больше российской радиоэлектроники для госзакупок
Постановление Правительства от 08.07.2025 № 1030 ввело требования к уровню локализации отдельных видов радиоэлектронной продукции. Она должна быть в едином реестре российской радиоэлектроники, и тогда доступна для госзакупок.
С 20 августа 2025
Новые правила и исключения из антиотмывочного контроля
Закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ с изменениями в антиотмывочный закон 115-ФЗ установил обязательный контроль операций купли-продажи драгметаллов и драгоценных камней, их лома стоимостью от 1 млн руб., а также по счетам организаций и ИП, ведущих деятельность с ними.
Особый контроль будет за куплей-продажей физлицам золота, серебряных и золотых монет, обработанных природных алмазов. Начнут проверять операции с золотыми слитками, монетами и обработанными природными алмазами. Также две операции перестанут подлежать обязательному контролю. Детали в новости.
С 26 августа 2025
Новые требования к складам временного хранения
Уточнены и повышены требования к обустройству, оборудованию и местам расположения складов временного хранения. Это сократит сроки проведения таможенных досмотров, позволит оперативно обрабатывать грузы, обеспечит бесперебойную работу складов и минимизирует коррупционные риски.
С 31 августа 2025
Цифровизация жалоб по внешней торговле
В силу постановления кабмина от 24.05.2024 № 666 жалобы на решения в сфере внешнеторговой деятельности переводят в электронный вид. На Госуслугах можно будет пожаловаться на решения по услугам, оказанным через систему «Одно окно». Ход и итоги рассмотрения жалобы отразят в личном кабинете участника ВТД в этой системе.
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