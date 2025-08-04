Налоговики направляют уведомления по имущественным налогам и НДФЛ. Кому не пришло — тот сам виноват. 👀«Ночной бухгалтер» № 1986

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На канале Клерк.Премиум топ новостей для бухгалтера за июль — убедитесь, что не пропустили важное событие, а то там впереди еще вагон изменений в сентябре 😉. На канале также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.
Сегодня в выпуске:
Следите за уведомлениями по имущественным налогам + изменения на Госуслугах.
1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников. Бухгалтеры инициативу не оценили.
Из врача в бухгалтеры — и такое бывает. Можно ли работать в профессии без профильного образования?
ФНС видит все продажи: помогают чеки онлайн-касс.
Работник, проболевший несколько месяцев имеет право на полноценную компенсацию при увольнении.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоговые уведомления за 2024 год
Налоговые уведомления получат плательщики имущественных налогов — владельца авто, земли, недвижимости. Также ФНС рассылает уведомления о доплате НДФЛ тем, у кого налоговый агент не удержал НДФЛ в 2024 году и по полученным процентов с вкладов.
Отправляют уведомления через ЛК налогоплательщика, Госуслуги, в бумажном виде – Почтой России.
Заплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, нужно не позднее 1 декабря 2025 года.
Но иногда уведомление может не прийти, причины найдете тут. Причем в этом случае нельзя сослаться на то, что документ не пришел или пришел невовремя — налог все равно уплатить нужно.
С 1 ноября 2025 упростится взаимодействие налоговых органов с пользователями Госуслуг, в том числе и по вопросам налогообложения имущества. Налоговики смогут передавать больше сведений налогоплательщикам, например, о приближении срока уплаты налога или возможности заявить налоговые льготы.
При этом направлять через Госуслуги налоговые уведомления на уплату имущественных налогов ФНС сможет только если вы дадите на это разрешение. Как настроить получение уведомлений — читайте здесь.
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Депутат предложил сделать 1 сентября выходным для родителей
Депутат Госдумы предложил сделать первое сентября оплачиваемым выходным днем для родителей и закрепить это право в ТК. Бухгалтеры в комментариях не выразили восторга.
Как осуществить это право, если ты работаешь там, где покинуть рабочее место не можешь или тебя некем заменить? Что делать, если на предприятии 90% сотрудников будет с детьми? 🙃
Почему опять за счет работодателя — спрашивают бухгалтеры? Легко предлагать выходные, если из бюджета не нужно выделять на это денег.
А если ученый год начнется не 1 сентября а 2-го? Переносить?
В общем сомнительная инициатива. Сейчас таких к новому учебному году много, депутаты зарабатывают очки избирателей на горячей теме.
Можно ли работать бухгалтером, если ты на него не учился?
В телеграм-канале «Клерка» обсуждают, можно ли работать в бухгалтерии, если ты не имеешь профильного образования.
Большая часть комментаторов пишет, что получили срене-специальное или высшее образование по профилю, но есть и интересные примеры.
В бухгалтеры идут работать инженеры, есть специалист по управлению процессами перевозок на ж/д транспорте и даже врач-педиатр. Изменили они карьеру с помощью курсов переподготовки.
Поучаствуйте в нашем опросе — Какое образование должно быть у профессионального бухгалтера?
📢 Совет от редакции
Не пропустите новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года! Эксперт разберет в том числе оформление электронной транспортной накладной (ЭТрН) при перевозке алкоголя в пошаговой инструкции.
Налоговики напомнили, что видят все продажи в стране
Начальник Управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев рассказал, что налоговая видит все продажи в стране и поставляет данные для различных федеральных ведомств.
Он также напомнил, что по QR-коду в чеке с помощью приложения можно проверить его легальность.
Данные аккумулируются в ФНС, а преимущества электронных чеков очевидны: не потеряются, не выцветают. Хранят электронные чеки в приложении «Мои чеки онлайн». Уже 3 млн человек пользуются им.
Роструд объяснил, что долгий больничный не влияет на КНО
Компенсация за неиспользованный отпуск (КНО) положена работнику, даже если он проработал в организации всего несколько дней, а потом ушел на затяжной больничный.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются периоды, когда сотрудник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы абз. 3 ч. 1 ст. 121 ТК.
Поэтому при увольнении он должен получить компенсацию в том числе и за период, когда находился на больничном.
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Мем дня
Ваша выжившая в понедельник редакция
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