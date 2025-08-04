Налоговики направляют уведомления по имущественным налогам и НДФЛ. Кому не пришло — тот сам виноват. 👀«Ночной бухгалтер» № 1986

Налоговые уведомления за 2024 год

Налоговые уведомления получат плательщики имущественных налогов — владельца авто, земли, недвижимости. Также ФНС рассылает уведомления о доплате НДФЛ тем, у кого налоговый агент не удержал НДФЛ в 2024 году и по полученным процентов с вкладов.

Отправляют уведомления через ЛК налогоплательщика, Госуслуги, в бумажном виде – Почтой России.

Заплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, нужно не позднее 1 декабря 2025 года.

Но иногда уведомление может не прийти, причины найдете тут. Причем в этом случае нельзя сослаться на то, что документ не пришел или пришел невовремя — налог все равно уплатить нужно.

С 1 ноября 2025 упростится взаимодействие налоговых органов с пользователями Госуслуг, в том числе и по вопросам налогообложения имущества. Налоговики смогут передавать больше сведений налогоплательщикам, например, о приближении срока уплаты налога или возможности заявить налоговые льготы.

При этом направлять через Госуслуги налоговые уведомления на уплату имущественных налогов ФНС сможет только если вы дадите на это разрешение. Как настроить получение уведомлений — читайте здесь.