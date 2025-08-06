Мошенники и недобросовестные компании «разводят» бизнес, пугая проблемами с персональными данными и штрафами — не ведитесь! ☝«Ночной бухгалтер» № 1988

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.
На канале Клерк.Премиум инструкция Как в 2025 году считать отпускные, если было повышение зарплаты. На канале также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.
Сегодня в выпуске:
Мошенники активировались на фоне изменений по персональным данным.
«Красное & Белое» в Вологодской области: «клерки» запаслись попкорном.
Минфин раздвоился: два противоречивых письма о взносах 1%.
Новые коды видов доходов и вычетов по НДФЛ с 1 января 2026 года.
Ошибки в уведомлениях: ФНС напомнила о самых частых.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Вам позвонили из РКН? Не верьте!
В телеграм-канале «Клерка» читатель спрашивает — что делать, если позвонили из Роскомнадзора и сказали, что сведения по обработке персданных не обновлены? При этом сведения были сданы, но пока находятся в статусе рассмотрения. Изменения поданы 27 мая, а по регламенту срок рассмотрения 30 дней. Пользователь немного паникует. По телефону никакой другой информации не было дано.
Коллеги успокаивают — это мошенники, сначала будет такой вот предварительный звонок, а потом и контрольный — мол, вам светят штрафы, срочно внесите изменения, а там уже как фантазия позволит — может потребуют оплату штрафа, может зайти на госуслуги или продиктовать код из смс)) Или предложат «ненавязчивые» услуги по разрешению ситуации — вы нам деньги, а мы отправим уведомление и проследим, чтобы все в РКН дошло.
А может и не мошенники, просто недобросовестные компании так ищут себе клиентов (не надо так).
😉 Один онлайн-курс со скидкой на выбор или все сразу при подписке
Задумались о том, чтобы пройти обучение новой профессии или нужно восстановить знания и навыки после долгого перерыва? Легко — пройдите онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет, узнаете, как формировать уведомления и налоговые декларации, вести документооборот и отражать операции в 1С.
Курс со скидкой 75% сейчас стоит 4 900 руб. вместо
19 900 руб.
Но у нас есть предложение получше — подписка на 3 месяца с доступом ко ВСЕМ онлайн-курсам сразу. За три месяца можно пройти сразу несколько необходимых курсов, например, Бухгалтер с нуля, Зарплата в 1С: ЗУП, Налоговые проверки — 2025 и другие.
Следим за ситуацией в Вологодской области
Уже несколько дней бухгалтеры обсуждают конфликт между сетью «Красное & Белое» и руководством Вологодской области.
Мы писали, что губернатор Георгий Филимонов объявил об уходе из региона сети «Красное & Белое» и пообещал помочь с трудоустройством ее сотрудников. Заявлялось, что владелец сети досрочно прекратил действие лицензии на продажу алкоголя в регионе.
В понедельник, 4 августа, мы опубликовали новость, что компания не подтвердила свой уход с вологодского рынка, оказалось, что 29 июля 2025 года компания «Альфа-М», которая управляет алкомаркетами «Красное & Белое», обратилась в Арбитражный суд Вологодской области, чтобы отменить приказ регионального Минэкономики о приостановлении лицензии на продажу алкоголя.
Следим за развитием событий.
Считай так, не знаю как. Минфин не может определиться в расчете базы для взносов в 1%
Разночтения появились по расчету базы для страховых взносов в 1% у ИП на ОСНО.
В письме от 23.06.2025 № 03-15-05/61025 Минфин предлагает считать 1% взносов так:
База для взносов 1% у ИП на ОСНО = Доходы минус профвычеты (кроме взносов на ОПС и ОМС) — т.е. взносы за сотрудников вычитать из профвычета не надо, но надо минусовать все взносы ИП за себя (включая 1%).
Но в письме от 30.05.2025 № 03-15-06/53905 тот же Минфин заявлял, что исключать из профвычета надо только взносы в совокупном фиксированном размере (53 658 руб. в 2025 году), про взносы 1% там ничего нет.
ФНС собирается обновить коды видов доходов и вычетов по НДФЛ
Появятся новые коды для некоторых видов доходов и взносов, а также для социальных налоговых вычетов по расходам на образование.
Сейчас нововведения существуют в виде проекта приказа. Действовать изменения будут с 1 января 2026 года.
Мы собрали новые коды в таблицы.
Ошибки в ЕНП-уведомлениях не позволяют корректно отразить сведения на ЕНС
Налогоплательщики часто допускают ошибки в КБК (ошибаются в самих цифрах кода или указывают код, несоответствующий коду отчетного (налогового) периода), ставят в уведомлении неверный год или сумму, которая превышает возможную сумму по указанному КБК.
Из-за допущенных ошибок данные об обязательствах перед бюджетом могут быть некорректно отражены (не отражены) на ЕНС.
Главред рекомендует
НДФЛ 2025: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера
Выплаты к 1 сентября 2025 школьникам + таблица по регионам — обновляемый материал от главреда, не забудьте добавить в избранное!
Мем дня
Ваша не берет трубку, когда видит незнакомый номер редакция
Начать дискуссию