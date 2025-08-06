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Обзоры для бухгалтера
Мошенники и недобросовестные компании «разводят» бизнес, пугая проблемами с персональными данными и штрафами — не ведитесь! ☝«Ночной бухгалтер» № 1988

Мошенники и недобросовестные компании «разводят» бизнес, пугая проблемами с персональными данными и штрафами — не ведитесь! ☝«Ночной бухгалтер» № 1988

Преступники не спят и легко придумывают способы получить деньги от бизнеса, напугав его штрафами. Важно вовремя понять — написали или позвонили вам и правда из государственного ведомства или это просто «развод».

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.

На канале Клерк.Премиум инструкция Как в 2025 году считать отпускные, если было повышение зарплаты. На канале также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.

Сегодня в выпуске:

  • Мошенники активировались на фоне изменений по персональным данным.

  • «Красное & Белое» в Вологодской области: «клерки» запаслись попкорном.

  • Минфин раздвоился: два противоречивых письма о взносах 1%.

  • Новые коды видов доходов и вычетов по НДФЛ с 1 января 2026 года.

  • Ошибки в уведомлениях: ФНС напомнила о самых частых.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Вам позвонили из РКН? Не верьте!

В телеграм-канале «Клерка» читатель спрашивает — что делать, если позвонили из Роскомнадзора и сказали, что сведения по обработке персданных не обновлены? При этом сведения были сданы, но пока находятся в статусе рассмотрения. Изменения поданы 27 мая, а по регламенту срок рассмотрения 30 дней. Пользователь немного паникует. По телефону никакой другой информации не было дано.

Коллеги успокаивают — это мошенники, сначала будет такой вот предварительный звонок, а потом и контрольный — мол, вам светят штрафы, срочно внесите изменения, а там уже как фантазия позволит — может потребуют оплату штрафа, может зайти на госуслуги или продиктовать код из смс)) Или предложат «ненавязчивые» услуги по разрешению ситуации — вы нам деньги, а мы отправим уведомление и проследим, чтобы все в РКН дошло.

А может и не мошенники, просто недобросовестные компании так ищут себе клиентов (не надо так).

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Следим за ситуацией в Вологодской области

Уже несколько дней бухгалтеры обсуждают конфликт между сетью «Красное & Белое» и руководством Вологодской области.

Мы писали, что губернатор Георгий Филимонов объявил об уходе из региона сети «Красное & Белое» и пообещал помочь с трудоустройством ее сотрудников. Заявлялось, что владелец сети досрочно прекратил действие лицензии на продажу алкоголя в регионе.

В понедельник, 4 августа, мы опубликовали новость, что компания не подтвердила свой уход с вологодского рынка, оказалось, что 29 июля 2025 года компания «Альфа-М», которая управляет алкомаркетами «Красное & Белое», обратилась в Арбитражный суд Вологодской области, чтобы отменить приказ регионального Минэкономики о приостановлении лицензии на продажу алкоголя.

Следим за развитием событий.

Считай так, не знаю как. Минфин не может определиться в расчете базы для взносов в 1%

Разночтения появились по расчету базы для страховых взносов в 1% у ИП на ОСНО.

В письме от 23.06.2025 № 03-15-05/61025 Минфин предлагает считать 1% взносов так:

База для взносов 1% у ИП на ОСНО = Доходы минус профвычеты (кроме взносов на ОПС и ОМС) — т.е. взносы за сотрудников вычитать из профвычета не надо, но надо минусовать все взносы ИП за себя (включая 1%).

Но в письме от 30.05.2025 № 03-15-06/53905 тот же Минфин заявлял, что исключать из профвычета надо только взносы в совокупном фиксированном размере (53 658 руб. в 2025 году), про взносы 1% там ничего нет.

ФНС собирается обновить коды видов доходов и вычетов по НДФЛ

Появятся новые коды для некоторых видов доходов и взносов, а также для социальных налоговых вычетов по расходам на образование.

Сейчас нововведения существуют в виде проекта приказа. Действовать изменения будут с 1 января 2026 года.

Мы собрали новые коды в таблицы.

Ошибки в ЕНП-уведомлениях не позволяют корректно отразить сведения на ЕНС

Налогоплательщики часто допускают ошибки в КБК (ошибаются в самих цифрах кода или указывают код, несоответствующий коду отчетного (налогового) периода), ставят в уведомлении неверный год или сумму, которая превышает возможную сумму по указанному КБК.

Из-за допущенных ошибок данные об обязательствах перед бюджетом могут быть некорректно отражены (не отражены) на ЕНС.

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