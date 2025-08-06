Мошенники и недобросовестные компании «разводят» бизнес, пугая проблемами с персональными данными и штрафами — не ведитесь! ☝«Ночной бухгалтер» № 1988

Вам позвонили из РКН? Не верьте!

В телеграм-канале «Клерка» читатель спрашивает — что делать, если позвонили из Роскомнадзора и сказали, что сведения по обработке персданных не обновлены? При этом сведения были сданы, но пока находятся в статусе рассмотрения. Изменения поданы 27 мая, а по регламенту срок рассмотрения 30 дней. Пользователь немного паникует. По телефону никакой другой информации не было дано.

Коллеги успокаивают — это мошенники, сначала будет такой вот предварительный звонок, а потом и контрольный — мол, вам светят штрафы, срочно внесите изменения, а там уже как фантазия позволит — может потребуют оплату штрафа, может зайти на госуслуги или продиктовать код из смс)) Или предложат «ненавязчивые» услуги по разрешению ситуации — вы нам деньги, а мы отправим уведомление и проследим, чтобы все в РКН дошло.

А может и не мошенники, просто недобросовестные компании так ищут себе клиентов (не надо так).