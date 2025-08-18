Постановка организации на воинский учет: что подавать в военкомат

ЭДО с военкоматом

ЭДО с военкоматами возможно через реестр повесток. Вход в личный кабинет организации через Госуслуги. В электронной форме возможно подача сведений на работников. Приказ и план по ЭДО пока не предусмотрены. На данное время не все военкоматы готовы перейти на ЭДО.

Подробнее о реестре можно почитать здесь.

Если военкомат не готов к ЭДО, документы отправляются нарочным или заказным письмом.