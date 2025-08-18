ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Воинский учет
Постановка организации на воинский учет: что подавать в военкомат

Постановка организации на воинский учет: что подавать в военкомат

Разберем, какие документы должно завести ООО для воинского учета и что сдавать в военкомат, на каких сотрудников и когда сдавать сведения.

Автор

Постановка организации на учет в военкомат

Для учета организации в военкомат по месту регистрации организации нужно представить:

  • приказ об организации воинского учета;

  • план мероприятий по воинскому учету;

  • карточку учета организации по форме № 18 (по согласованию).

На работников необходимо:

  1. Завести карточки военнообязанных по форме № 10, сгруппировать их в картотеку.

  2. В военкоматы, в которых работники стоят на учете по месту жительства:

  • направлять сведения о приеме, увольнении, изменении сведений;

  • ежегодно проводить сверку данных в карточках № 10 с документами гражданина и военкоматом.

Чтобы отладить воинский учет в организации, важно ознакомиться с нормативной документацией:

ЭДО с военкоматом

ЭДО с военкоматами возможно через реестр повесток. Вход в личный кабинет организации через Госуслуги. В электронной форме возможно подача сведений на работников. Приказ и план по ЭДО пока не предусмотрены. На данное время не все военкоматы готовы перейти на ЭДО.

Подробнее о реестре можно почитать здесь.

Если военкомат не готов к ЭДО, документы отправляются нарочным или заказным письмом.

Разберитесь, как начать работать в личном кабинете реестра воинского учета и как подавать через него сведения, чтобы не получить штрафы на курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей». Мы дадим: пошаговый алгоритм по ведению воинского учета, образцы всех документов для подачи их по правилам 2025 года, инструкцию по ведению воинского учета в ЗУП. Программа курса обновлена в июне 2025 года. Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум. Пройти курс.

Какие сведения сдавать по работникам

Сведения в военкомат подаются на призывников и военнообязанных:

  • Призывники — сотрудники в возрасте от 18 до 30 лет, документ — удостоверение призывника.

  • Военнообязанные — в запасе по возрасту в соответствии разрядом, документ — военный билет. Женщины тоже могут быть военнообязанными.

Призывники и военнообязанные должны стоять на воинском учете в военкомате по месту проживания.

Сведения на этих работников подаются о приеме, увольнении, изменении личных данных в течение 5 дней.

Штраф за непредставление сведений военкомату

Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций в установленном федеральным законом порядке сведений, необходимых для ведения воинского учета, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей (ст. 21.4 КоАП).

Почитать по теме:

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум