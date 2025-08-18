Постановка организации на воинский учет: что подавать в военкомат

Постановка организации на учет в военкомат
Для учета организации в военкомат по месту регистрации организации нужно представить:
приказ об организации воинского учета;
план мероприятий по воинскому учету;
карточку учета организации по форме № 18 (по согласованию).
На работников необходимо:
Завести карточки военнообязанных по форме № 10, сгруппировать их в картотеку.
В военкоматы, в которых работники стоят на учете по месту жительства:
направлять сведения о приеме, увольнении, изменении сведений;
ежегодно проводить сверку данных в карточках № 10 с документами гражданина и военкоматом.
Чтобы отладить воинский учет в организации, важно ознакомиться с нормативной документацией:
ЭДО с военкоматом
ЭДО с военкоматами возможно через реестр повесток. Вход в личный кабинет организации через Госуслуги. В электронной форме возможно подача сведений на работников. Приказ и план по ЭДО пока не предусмотрены. На данное время не все военкоматы готовы перейти на ЭДО.
Подробнее о реестре можно почитать здесь.
Если военкомат не готов к ЭДО, документы отправляются нарочным или заказным письмом.
Разберитесь, как начать работать в личном кабинете реестра воинского учета и как подавать через него сведения, чтобы не получить штрафы на курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей». Мы дадим: пошаговый алгоритм по ведению воинского учета, образцы всех документов для подачи их по правилам 2025 года, инструкцию по ведению воинского учета в ЗУП. Программа курса обновлена в июне 2025 года. Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум. Пройти курс.
Какие сведения сдавать по работникам
Сведения в военкомат подаются на призывников и военнообязанных:
Призывники — сотрудники в возрасте от 18 до 30 лет, документ — удостоверение призывника.
Военнообязанные — в запасе по возрасту в соответствии разрядом, документ — военный билет. Женщины тоже могут быть военнообязанными.
Призывники и военнообязанные должны стоять на воинском учете в военкомате по месту проживания.
Сведения на этих работников подаются о приеме, увольнении, изменении личных данных в течение 5 дней.
Штраф за непредставление сведений военкомату
Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций в установленном федеральным законом порядке сведений, необходимых для ведения воинского учета, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей (ст. 21.4 КоАП).
Почитать по теме:
Начать дискуссию