Продавец допустил ошибку в ТН ВЭД: какие документы нужно исправлять

ТН ВЭД — классификация товаров для таможенного оформления и налогообложения. Что делать, если указана неверная номенклатура?

Если ошибку допустили в товаре, который:

не прослеживается;

не подлежит обязательной маркировке;

не имеет льготные ставки налогов в стране ЕАЭС.

То исправлять первичные документы не нужно. Особенно это касается случаев, когда перевозка и передача грузов уже состоялась. Продавец может известить покупателя об ошибочном ТН ВЭД и больше ничего не менять.

Однако статистическую форму нужно менять. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления о недостоверных сведениях, нужно подать новую статистическую форму с верными данными.

Помимо этого нужно подать заявление об аннулировании статистической формы с указание регистрационного номера, перечня вносимых изменений, обоснования. Заявление подписывается с помощью УКЭП.

