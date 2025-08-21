Продавец допустил ошибку в ТН ВЭД: какие документы нужно исправлять
Если ошибку допустили в товаре, который:
не прослеживается;
не подлежит обязательной маркировке;
не имеет льготные ставки налогов в стране ЕАЭС.
То исправлять первичные документы не нужно. Особенно это касается случаев, когда перевозка и передача грузов уже состоялась. Продавец может известить покупателя об ошибочном ТН ВЭД и больше ничего не менять.
Однако статистическую форму нужно менять. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления о недостоверных сведениях, нужно подать новую статистическую форму с верными данными.
Помимо этого нужно подать заявление об аннулировании статистической формы с указание регистрационного номера, перечня вносимых изменений, обоснования. Заявление подписывается с помощью УКЭП.
Вести учет без ошибок, уплачивать налоги и сдавать отчетность по внешнеэкономическим операциям на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году». В программу курса мы добавили уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 8 900 рублей.
Читайте материалы по теме ВЭД:
Уступка права требования по валютному контракту: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете.
Услуги иностранного контрагента: как отразить на УСН, что с НДС.
Экспорт в Казахстан с нулевой ставкой НДС: как оформить, порядок действий.
Начать дискуссию