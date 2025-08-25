Должны ли новые организации утверждать график отпусков на текущий год

График отпусков на следующий год утверждают еще до его начала. Но как быть новым организациям, созданным в середине года?

Новые компании не обязаны утверждать график отпусков на текущий год. Они составляют документ в общем порядке — не позже, чем за 2 недели до начала следующего календарного года по ч. 1 ст. 123 ТК.

То есть, если организацию создали в 2025 году, утверждать график отпусков на 2025 год необязательно. А вот на 2026 год составить документ нужно не позднее 17 декабря 2025 года.

При этом отсутствие утвержденного графика не повлияет на возможность ухода в отпуск. Сотрудники вправе пойти на заслуженный отдых по заявлению с учетом минимального стажа — такова позиция Минтруда из письма от 25.10.2018 № 14-2/ООГ-8519.

Компания может составить график досрочно, если начинает действовать с начала года. Это необязательное действие, но оно позволит регламентировать порядок отдыха для разных категорий сотрудников.

