Как вернуть средства третьему лицу, оплатившему авиабилеты
Cитуация: у организации заключен договор с физическим лицом на приобретение авиабилетов. Оплату производит третье лицо наличными. Как вернуть средства, если у физического лица нет карт в РФ?
В случаях, когда оплату производит третье лицо наличными, а договор заключен с другим физлицом, возврат производят в соответствии с договором. То есть если у физического лица нет российской карты, вернуть средства можно на счет третьего лица. Чтоб избежать претензий стоит получить письменное согласие обеих сторон.
Как оформить возврат
Для возврата средств нужно оформить
Заявление о возврате от физлица, с которым заключен договор.
Квитанция или платежное поручение об оплате третьим лицом.
Распоряжение или приказ о возврате средств.
Кассовый чек.
При возврате учитывайте требования ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ. В случае возврата средств физическому лицу организация обязана оформить кассовый чек — при этом не имеет значения способ возврата: наличными или безналом.
Оформлять кассовые и расчетные операции можно научиться на онлайн-курсе «Учет денежных средств и расчетных операций». На актуальных правилах 2025 года вы научитесь контролировать соблюдение законодательства в части наличных и безналичных расчетов, состояние расчетов с контрагентами, бюджетом и сотрудниками, работать без штрафов. Купить курс.
Читайте также по теме ККТ:
Нужно ли организации применять ККТ при получении процентов по займу от физлица.
Лимит кассы в 2025 году: кому нужен, как утвердить, образцы.
ИП на ПСН оказывает ритуальные услуги: нужно ли применять ККТ.
Организация участвует в выставке-продаже: можно ли не применять ККТ.
Как ИП на патенте выдать покупателю документ об оказании услуги + образец квитанции.
Начать дискуссию