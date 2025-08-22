Как вернуть средства третьему лицу, оплатившему авиабилеты

При возврате средств физлицу все просто — возврат осуществляется по заявлению покупателя, и организация пробивает чек. Как быть, если договор заключен с физическим лицом, а оплату произвело третье лицо?

Cитуация: у организации заключен договор с физическим лицом на приобретение авиабилетов. Оплату производит третье лицо наличными. Как вернуть средства, если у физического лица нет карт в РФ?

В случаях, когда оплату производит третье лицо наличными, а договор заключен с другим физлицом, возврат производят в соответствии с договором. То есть если у физического лица нет российской карты, вернуть средства можно на счет третьего лица. Чтоб избежать претензий стоит получить письменное согласие обеих сторон.

Как оформить возврат

Для возврата средств нужно оформить

Заявление о возврате от физлица, с которым заключен договор.

Квитанция или платежное поручение об оплате третьим лицом.

Распоряжение или приказ о возврате средств.

Кассовый чек.

При возврате учитывайте требования ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ. В случае возврата средств физическому лицу организация обязана оформить кассовый чек — при этом не имеет значения способ возврата: наличными или безналом.

