Сумма НДС выделена в чеке: можно ли включить в расходы или принять к вычету

Сотрудники организации нередко приобретают товары для нужд компании от своего имени. Можно ли по таким покупкам принимать НДС к вычету или включать налог в расходы по налогу на прибыль?

Ситуация: организация купила канцелярские принадлежности за наличные. В кассовом чеке отдельно выделен НДС. Можно ли принять налог к вычету или включить его в расходы?

По п. 1 ст. 172 НК вычеты НДС происходят на основании счетов-фактур (и иных документов, подтверждающих уплату НДС при ввозе товаров в РФ или уплату налога агентами), которые выставляют продавцы при реализации товаров.

Налоговым кодексом не предусмотрена возможность вычета НДС по товарам, приобретенным за наличный расчет. Поэтому принять к вычету НДС на основании кассовых чеков (где сумма налога выделена) без счетов-фактур нельзя.

Включение НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в расходы при исчислении налога на прибыль предусмотрено ст. 170 НК. Однако перечень в п. 2 ст. 170 НК закрытый. В нем нет ситуации, когда при невозможности вычета НДС и отсутствия счета-фактуры сумма налога включается в расходы.

Поэтому НДС из чеков не включают в расходы. Такой же позиции придерживается Минфин в письмах от 13.08.2018 № 03-07-11/57127 и от 28.12.2017 № 03-07-11/87948.

