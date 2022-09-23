Вычет НДС по кассовому чеку. Суд на стороне налогоплательщика?

В чем суть?

Летом этого года АС Поволжского округа в постановлении № Ф06-20227/2022 по делу № А12-25769/2021 в самом деле поддержал налогоплательщика, когда налоговики по итогам камералки отказали в НДС-вычетах по ГСМ, приобретенным для нужд фирмы. В книге покупок вычеты были отражены на основании чеков ККТ, а не соответствующих счетов-фактур.

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В суде налогоплательщику сопутствовала удача, суд поддержал его, указав, что:

счет-фактура — не единственный документ-основание для НДС-вычета;

основанием могут выступать и иные документы, главное, чтобы они подтверждали уплату НДС, в т.ч. это может быть и чек ККТ, выдаваемый в подтверждение оплаты наличными деньгами;

при наличном расчете за реализацию клиенту достаточно выдать чек ККТ, чтобы соблюсти требования по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур ( п. 7 ст. 168 НК ).

В данном конкретном случае, по которому высказался АС Поволжского округа, возможно, для вычета по НДС и было достаточно кассового чека, поскольку:

речь шла о приобретении ГСМ на АЗС;

в чеке НДС значился отдельной строкой;

сотрудники, приобретающие ГСМ, оформляли и представляли авансовые отчеты.

Таким образом, суд поддержал тезис не о том, что вычеты возможны без счета-фактуры, а о том, что в принципе это возможно при соблюдении ряда условий.

Позиция Минфина неизменна

Отметим, что это решение ничего революционного не содержит. Еще Президиум ВАС указывал на возможность при приобретении товаров за наличные принять НДС к вычету на основании кассового чека, а не только по счету-фактуре (постановление от 13.05.2008 по делу № А40-13151/06-98-80). Верховный суд по этому поводу еще не высказывался.

Между тем финансисты настаивают: даже если товар приобретен в розницу за наличный расчет, в отсутствие счета-фактуры НДС-вычета не будет (письмо Минфина от 25.06.2020 № 03-07-09/54634). Примечательно, что речь в этом письме также шла о приобретении бензина на АЗС. Однако это не единственное письмо (см., в частности, депеши от 19.07.2021 № 03-07-11/57329, от 26.03.2019 № 03-07-09/20252, от 13.08.2018 № 03-07-11/57127, от 12.01.2018 № 03-07-09/634).

Что делать?

Полагаем, что если нет желания блуждать по судам, гораздо безопаснее действовать следующим образом:

выдавать подотчетникам доверенность;

поручать им требовать от продавцов счета-фактуры.

Выдача кассового чека без счета-фактуры — это право продавца (на это указывает п. 7 ст. 168 НК). Однако и представитель организации вправе потребовать и получить от продавца счет-фактуру (см. разъяснения по поводу применения п. 3 ст. 169 НК, данные в приложении к письму МНС от 13.05.2004 № 03-1-08/1191/15).

С учетом того, что Минфин категорически против вычетов по чеку ККТ без счетов-фактур, лишь такой алгоритм на 100% гарантирует отсутствие претензий и судебных разбирательств. Ну а если есть желание наработать судебный опыт, то принимайте НДС к вычету по кассовому чеку.

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