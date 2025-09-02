Сотрудник головного подразделения переходит на дистанционную работу: что учесть при переводе

Если сотрудник изначально закреплен за головным подразделением, а затем переходит на дистанционку, надо определиться с его местом работы. Рассказываем, какие нюансы учесть при переводе.

Дистанционные сотрудники формально остаются работниками той же организации и подчиняются ПВТР (правилам внутреннего трудового распорядка). Если обязанности из должностной инструкции не меняют, то работник юридически относится к основному подразделению.

Но несмотря на это, фактически дистанционный сотрудник не относится ни к одному из физических мест нахождения подразделений.

В трудовом договоре в таком случае указывают, что работник выполняет свои должностные обязанности по своему месту нахождения. То есть сотрудник работает вне принадлежности подразделения.

Как уплачивать НДФЛ и сдавать отчетность

Для учета налогов и отчетности нужно определить подразделение, которое выплачивает сотруднику зарплату. Доходу учитывают по официальному месту регистрации подразделения, если сотрудник не числится в обособленном подразделении.

Даже если сотрудник исполняет свои обязанности дома или в другом месте, налоговую базу рассчитываются соответственно официальному расположению головного подразделения. В целях налоговой отчетности дистанционного работника учитывают также по месту головной организации.

Несмотря на то, что дистанционный сотрудник не прикреплен к подразделению, налоговый учет ведут исходя из основного юридического адреса организации.

