Бухгалтеры назвали фразы от директоров, которые их раздражают. 🤪«Ночной бухгалтер» № 2007

Начальство, оно обычно одним своим существованием бесит, а тут мы еще выяснили, что большинство директоров нервируют бухгалтеров одними и теми же фразочками.

Сегодня в выпуске:

  • Ненавижу, когда он это говорит — хит-парат бесячих выражений от руководства.

  • Налог на сверхдоходы не впечатлил бухгалтеров.

  • Удержать переплату сотрудника даже из зарплаты можно не всегда.

  • У бизнеса с 1 сентября новая обязанность по персональным данным.

  • Отгул за работу в выходной исключается из нормы рабочего времени.

  • За 2025 год будет новая декларация по УСН.

  • Главред рекомендует

  • Мем дня.

Фраза вашего начальника, которую вы ненавидите

На эту тему мы устроили опрос в нашей группе в ВК. Результаты — 71 коммент от наших любимых читателей))

Некоторые бухгалтеры со смехом интересовались — не на одном ли заводе выпускают директоров, ведь их фразы так похожи. Мы собрали топ-5 таких выражений по лайкам:

  1. Безусловный чемпион — «А вот у моего друга так делают и ничего им»

  2. Ближайший конкурент — «Почему чистая прибыль баланса не сходится с остатками на расчетном счёте? Где мои деньги?»

  3. «За забором много стоят» — нам понравился ответный комментарий от Гульназ «Калитку только найти не могут 😊»

  4. «Только мы платим так много налогов»

  5. «Почему такой большой НДС?»

А какие фразочки вас раздражают у вашего начальника? Напишите в комментариях.

Депутат предложил налог для сверхбогатых

Сергей Миронов предложил ввести солидарный налог на состояние для сверхбогатых людей — владельцев дорогого имущества. Это позволит пополнить казну. Кроме налога на сверхбогатство Миронов заявил, что в деле пополнения бюджета поможет полноценная прогрессия подоходного налога, включая дивиденды и налог на роскошь.

В комментариях отметили, что взыскание с дивидендов НДФЛ по прогрессивной шкале, такой же как по зарплате — вот это бы неплохо могло пополнить бюджет. Ведь сейчас с дивидендов платят налог по двум ставкам — 13% и 15%.

Налоговый юрист, консультант и постоянный автор постов на «Клерке» Константин Чупырь в комментарии подчеркнул, что предложение, хоть и звучит красиво, но на практике абсолютно абсурдно.

Переплата — не повод уменьшить сумму по больничному или даже зарплату

Если работодатель переплатил, например, отпускные, то удержать переплату из зарплаты можно в строго оговоренных в законе ситуациях. К примеру, если бухгалтер опустил арифметическую ошибку.

Вычитать переплату из выплат по больничному листу работодатель не вправе. Такие разъяснения дал Роструд.

Очередные изменения в закон о персональных данных

Закон от 08.08.2024 № 233-ФЗ обязывает передавать обезличенные данные в ГИС. Доступ к ГИС для обработки таких данных смогут получить российские компании после запроса в Минцифры и прохождения проверки.

Сведения в обезличенном виде могут помочь в решение социальных задач, например, в выявлении проблем с общественным транспортом или нехваткой школ.

День отдыха за работу в выходной не входит в норму рабочего времени

Если сотрудник вышел на работу в свой выходной и взял отгул, то такой день необходимо исключить из нормы рабочего времени.

Ситуацию с отгулом разобрали на сайте Онлайнинспекция.рф Работница попросила проверить расчет, где норму ее рабочих дней уменьшили и Роструд подтвердил, что работодатель сделал все правильно.

Новая декларация по УСН

ФНС разработала новую форму декларации, сдавать ее нужно будет за 2025 год. Отчет изменился из-за введения на УСН уплаты НДС, отменой повышенных ставок налога (8% и 20%) и возможности учитывать в составе расходов страховые взносы, подлежащие уплате, а не уплаченные.

