Бухгалтеры назвали фразы от директоров, которые их раздражают. 🤪«Ночной бухгалтер» № 2007

Сегодня в выпуске:
Ненавижу, когда он это говорит — хит-парат бесячих выражений от руководства.
Налог на сверхдоходы не впечатлил бухгалтеров.
Удержать переплату сотрудника даже из зарплаты можно не всегда.
У бизнеса с 1 сентября новая обязанность по персональным данным.
Отгул за работу в выходной исключается из нормы рабочего времени.
За 2025 год будет новая декларация по УСН.
На эту тему мы устроили опрос в нашей группе в ВК. Результаты — 71 коммент от наших любимых читателей))
Некоторые бухгалтеры со смехом интересовались — не на одном ли заводе выпускают директоров, ведь их фразы так похожи. Мы собрали топ-5 таких выражений по лайкам:
Безусловный чемпион — «А вот у моего друга так делают и ничего им»
Ближайший конкурент — «Почему чистая прибыль баланса не сходится с остатками на расчетном счёте? Где мои деньги?»
«За забором много стоят» — нам понравился ответный комментарий от Гульназ «Калитку только найти не могут 😊»
«Только мы платим так много налогов»
«Почему такой большой НДС?»
Депутат предложил налог для сверхбогатых
Сергей Миронов предложил ввести солидарный налог на состояние для сверхбогатых людей — владельцев дорогого имущества. Это позволит пополнить казну. Кроме налога на сверхбогатство Миронов заявил, что в деле пополнения бюджета поможет полноценная прогрессия подоходного налога, включая дивиденды и налог на роскошь.
В комментариях отметили, что взыскание с дивидендов НДФЛ по прогрессивной шкале, такой же как по зарплате — вот это бы неплохо могло пополнить бюджет. Ведь сейчас с дивидендов платят налог по двум ставкам — 13% и 15%.
Налоговый юрист, консультант и постоянный автор постов на «Клерке» Константин Чупырь в комментарии подчеркнул, что предложение, хоть и звучит красиво, но на практике абсолютно абсурдно.
Переплата — не повод уменьшить сумму по больничному или даже зарплату
Если работодатель переплатил, например, отпускные, то удержать переплату из зарплаты можно в строго оговоренных в законе ситуациях. К примеру, если бухгалтер опустил арифметическую ошибку.
Вычитать переплату из выплат по больничному листу работодатель не вправе. Такие разъяснения дал Роструд.
Очередные изменения в закон о персональных данных
Закон от 08.08.2024 № 233-ФЗ обязывает передавать обезличенные данные в ГИС. Доступ к ГИС для обработки таких данных смогут получить российские компании после запроса в Минцифры и прохождения проверки.
Сведения в обезличенном виде могут помочь в решение социальных задач, например, в выявлении проблем с общественным транспортом или нехваткой школ.
День отдыха за работу в выходной не входит в норму рабочего времени
Если сотрудник вышел на работу в свой выходной и взял отгул, то такой день необходимо исключить из нормы рабочего времени.
Ситуацию с отгулом разобрали на сайте Онлайнинспекция.рф Работница попросила проверить расчет, где норму ее рабочих дней уменьшили и Роструд подтвердил, что работодатель сделал все правильно.
Новая декларация по УСН
ФНС разработала новую форму декларации, сдавать ее нужно будет за 2025 год. Отчет изменился из-за введения на УСН уплаты НДС, отменой повышенных ставок налога (8% и 20%) и возможности учитывать в составе расходов страховые взносы, подлежащие уплате, а не уплаченные.
Ваша перед начальством имеет вид лихой и придурковатый, дабы не смущать его своим разумением редакция
