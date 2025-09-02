Бухгалтеры назвали фразы от директоров, которые их раздражают. 🤪«Ночной бухгалтер» № 2007

Фраза вашего начальника, которую вы ненавидите

На эту тему мы устроили опрос в нашей группе в ВК. Результаты — 71 коммент от наших любимых читателей))

Некоторые бухгалтеры со смехом интересовались — не на одном ли заводе выпускают директоров, ведь их фразы так похожи. Мы собрали топ-5 таких выражений по лайкам:

Безусловный чемпион — «А вот у моего друга так делают и ничего им» Ближайший конкурент — «Почему чистая прибыль баланса не сходится с остатками на расчетном счёте? Где мои деньги?» «За забором много стоят» — нам понравился ответный комментарий от Гульназ «Калитку только найти не могут 😊» «Только мы платим так много налогов» «Почему такой большой НДС?»

А какие фразочки вас раздражают у вашего начальника? Напишите в комментариях.