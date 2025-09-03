Нужно ли стоматологии регистрироваться в Честном ЗНАКЕ

Стоматологии используют для лечения медизделия: антисептики, лекарственные препараты. А с 1 сентября ввели поэкземплярный учет таких товаров. Нужно ли стоматологии маркировать их или правило относится только к продавцам медизделий?

Регистрироваться в системе Честный ЗНАК обязаны участники оборота товаров. В соответствии с постановлением Правительства от 31.05.2023 № 894 ими признаются юридические лица и ИП, а также филиалы иностранных юридических лиц (которые являются резидентами) осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров.

Исключение составляют юридические лица, ИП и филиалы иностранных юрлиц, которые приобретают товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей).

Однако в этом пункте указано, что это исключение не относится к ввозу импортерами товаров, а также покупке медизделий в целях использования для осуществления деятельности в области здравоохранения и оказания социально-медицинских услуг.



Лечебные учреждения и прочие организации, которые используют в своей деятельности медицинские изделия, подлежащие маркировке, должны регистрироваться и подавать сведения в Честный ЗНАК.

