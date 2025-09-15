Налог по аренде квартиры: как уплачивать, в какие сроки и какая ответственность за неуплату

Как легально сдавать квартиру в аренду

Сдача квартиры в аренду предполагает возникновение дохода. Он облагается налогами в зависимости от статуса физического лица. Самый простой способ — уплачивать НДФЛ. Сначала физическое лицо подает декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля, а до 15 июля уплачивает налог (за прошлый год).

При сдаче квартиры в аренду физическому лицу НДФЛ уплачивает арендодатель. Но если договор заключают с юридическим лицом или ИП, то налог уплачивает арендатор (если это указано в договоре).

Как правильно составить договор, что стоит в нем указать и когда необходимо регистрировать его в Росреестре — рассказывали в статье.

Собственник также вправе воспользоваться налоговым вычетом по НДФЛ — на лечение, спорт, образование. Так он может вернуть часть налога.

Но уплата НДФЛ — не единственный способ легальной сдачи квартиры. Есть и другие способы оформления, о которых поговорим в следующих разделах.