Налог по аренде квартиры: как уплачивать, в какие сроки и какая ответственность за неуплату

Как легально сдавать квартиру в аренду
Сдача квартиры в аренду предполагает возникновение дохода. Он облагается налогами в зависимости от статуса физического лица. Самый простой способ — уплачивать НДФЛ. Сначала физическое лицо подает декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля, а до 15 июля уплачивает налог (за прошлый год).
При сдаче квартиры в аренду физическому лицу НДФЛ уплачивает арендодатель. Но если договор заключают с юридическим лицом или ИП, то налог уплачивает арендатор (если это указано в договоре).
Как правильно составить договор, что стоит в нем указать и когда необходимо регистрировать его в Росреестре — рассказывали в статье.
Собственник также вправе воспользоваться налоговым вычетом по НДФЛ — на лечение, спорт, образование. Так он может вернуть часть налога.
Но уплата НДФЛ — не единственный способ легальной сдачи квартиры. Есть и другие способы оформления, о которых поговорим в следующих разделах.
Каковы минусы сдачи квартиры как самозанятый
Физическое лицо вправе зарегистрироваться как самозанятый и уплачивать НПД по ставке 4% (при сдаче физическому лицу) и 6%, если арендатор — юридическое лицо или ИП.
Самозанятый должен регистрировать каждое поступление средств и уплачивать налог за прошлый месяц до 28 числа следующего. У плательщиков НПД много плюсов: быстрая регистрация, минимум отчетности. Однако есть и свои минусы, которые мы разобрали в таблице.
Плюсы
Минусы
Нет дохода — нет налога
Нужно своевременно регистрировать каждое поступление средств
Простой учет, не нужно подавать декларацию
Налог уплачивают ежемесячно (по НДФЛ — 1 раз в год)
Низкие ставки налога — 4% и 6%
Годовой доход ограничен лимитом в 2,4 млн руб.
Есть вычет по налогу
Нельзя сдавать нежилые помещения
Как ИП на УСН сдавать квартиру
Физическое лицо может зарегистрировать ИП. Документы можно подать удаленно (потребуется УКЭП) или лично в МФЦ и ФНС. Это сложнее, чем открывать самозанятость, но в некоторых случаях (например, при годовом доходе свыше 2,4 млн руб.) единственный вариант — регистрация ИП.
Подробнее о нюансах регистрации ИП мы рассказывали в отдельной статье.
После регистрации можно выбрать систему налогообложения. Например, один из видов упрощенки: «Доходы» со ставкой 6% или «Доходы минус расходы» — 15%. На УСН отчетность предоставляют ежегодно не позднее 25 апреля, наступающего после отчетного периода. Единый налог по УСН уплачивают поквартально одинаковыми частями.
Если вы решаете оформить ИП, не забывайте об уплате фиксированных страховых взносов за себя. Их нужно уплачивать вне зависимости от прибыли. Размер ежегодно индексируется, в 2025 году ИП нужно уплатить за себя 53 658 руб. По доходам более 300 тыс. руб. необходимо уплачивать дополнительные взносы в размере 1% с дохода.
О размерах, сроках и КБК по уплате фиксированных взносов ИП за себя мы рассказывали в этой статье.
При этом ИП на УСН может уменьшить налог на страховые взносы за себя вне зависимости от их срока уплаты с помощью подачи уведомления. В 2025 году можно использовать для уменьшения фиксированные взносы за 2025 год и дополнительные (при учете, что ИП открыли в 2025 году).
Мы рассказывали, как правильно рассчитать уменьшение налога на взносы в отдельной статье.
Как ИП на ПСН сдавать квартиру
ИП может выбрать патент и уплачивать налог по ставке 6% от потенциального дохода. Его определяют отдельно для каждого субъекта федерации: он зависит от характеристик сдаваемого имущества, включая его местоположение и метраж.
Рассчитать стоимость патента можно в одноименном сервисе ФНС. Механизм выглядит так:
Зайдите в сервис «Расчет патента».
Введите период действия патента, субъект, муниципальное образование.
Выберите вид деятельности «Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений».
Укажите площадь объекта и нажмите на «Рассчитать».
Например, патент на 4 месяца по аренде жилья во Внуково площадью 54 кв. м. будет стоить 20 761 руб.
Срок действия патента может быть от 1 месяца до 1 года — его определяет сам ИП. При этом у предпринимателя остается обязанность по уплате фиксированных взносов за себя (и дополнительных, при превышении доходом лимита в 300 тыс. руб.)
Налог по патенту ИП, так же как и на УСН, может уменьшить на фиксированные и дополнительные взносы для себя. Для этого необходимо подать уведомление и правильно указать суммы.
Как заполнить уведомление на уменьшение патента, в какие сроки его подавать и почему ФНС может отказать — разбирали в этой статье.
Чем грозит незаконная сдача квартиры в аренду
Наказания за уклонение от уплаты налогов бывают разнообразными, причем величину санкций определяют в соответствии с полученным доходом и наличием злого умысла.
Вид ответственности
Когда наступает
Санкция
Налоговая по ст. 122 НК
Неуплата налогов
20% от задолженности
Умышленная неуплата налогов
40% от задолженности
Уголовная по ст. 198 УК
Неуплата налогов при общем объеме доходов с аренды свыше 2,7 млн руб. (крупный размер)
Неуплата налогов при объеме доходов с аренды свыше 13,5 млн руб. (особо крупный размер)
Такие серьезные меры связаны с тем, что подобные ситуации расцениваются законом как нелегальная коммерческая деятельность, связанная с использованием недвижимости.
Таким образом, наказание за неуплату налога с крупных доходов от аренды недвижимости является весьма существенным и требует особого внимания со стороны налогоплательщика.
О том, когда наступает ответственность за налоговые преступления и какие санкции предусмотрены, мы рассказывали в отдельной статье.
Как налоговая узнает о сдаче квартиры
Налоговая служба имеет ряд каналов для выявления фактов скрытого предпринимательства, особенно в сфере аренды жилой недвижимости. Рассмотрим подробнее каждый источник.
Источник информации
Как происходит информирование
Росреестр
Росреестр располагает сведениями обо всех владельцах недвижимого имущества, включая тех, кто владеет несколькими объектами одновременно. Такая ситуация часто ассоциируется с ведением бизнеса по аренде, что вызывает интерес контролирующих органов
Служба миграции
Если недвижимость передается иностранцам, процедура регистрации проживания обязует собственников уведомлять соответствующие органы власти. Эти уведомления попадают в базу данных, доступной налоговой службе, что позволяет выявлять потенциальных арендаторов
Частные риэлторы
Недвижимость нередко сдается через посредников, работающих индивидуально или через небольшие агентства. В ходе проверок таких агентов налоговые службы имеют право запрашивать договоры аренды, заключённые ими ранее. Таким образом, налоговый инспектор может выявить лиц, скрывающих доходы от сдачи жилья
Организации-наниматели
Крупные корпорации зачастую оплачивают своим сотрудникам проживание в съемных квартирах. Бухгалтерия хранит договора найма, а в процессе проверки ФНС эти документы становятся предметом анализа, помогая установить факт нарушения налогового законодательства
Управляющие компании и товарищества собственников
Эти структуры регулярно взаимодействуют с жильцами многоквартирных домов и могут сообщать о подозрительной активности владельцев квартир, сдаваемых в аренду
Участковые
Участковый полицейский контролирует ситуацию в своем районе и может направлять в ФНС информацию о потенциально используемых для коммерческого найма объектах
Кроме того часто источником информации выступают жители соседних квартир или сами бывшие квартиранты, оставившие негативные впечатления от сотрудничества с недобросовестными хозяевами.
Все перечисленные способы позволяют ФНС своевременно реагировать на случаи ухода от налогообложения и привлекать нарушителей к ответственности.
