Утренний бухгалтер № 5970. Какие обязательные документы по персданным должны быть у ИП без сотрудников

Эксперт РКН ответил на вопросы ИП: нужно ли ему писать для самого себя регламенты, порядки работы с ПД и другие документы.

Если у ИП на ЕНС есть переплата, она идет в резерв для уплаты имущественных налогов физлица.

Как компании безболезненно мигрировать из типовой 1С:Бухгалтерии в 1С:Комплексная автоматизация: практические советы по переходу получите здесь.

Минфин: суммы НДС, которые бизнес на упрощенке получил от покупателей, не будут учитываться в составе доходов и расходов при определении объекта налогообложения по УСН.

Казначейство впервые выплатило заработную плату в цифровых рублях. Ее получил госслужащий.

Все, что нужно знать бухгалтеру о зарплатной отчетности за 9 месяцев 2025 года и методике ее контроля со стороны ФНС, узнаете здесь.

Власти хотят обложить самокаты юрлиц транспортным налогом.

СФР и Минтруд разрабатывают механизм автоматического назначения страховых выплат при несчастных случаях на производстве.

Материальная ответственность с 1 сентября 2025 года: правила и примеры найдете в статье.

ФНС стала чаще штрафовать бизнес после выездных проверок.