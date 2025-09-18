Утренний бухгалтер № 5970. Какие обязательные документы по персданным должны быть у ИП без сотрудников

Эксперт РКН ответил на вопросы ИП: нужно ли ему писать для самого себя регламенты, порядки работы с ПД и другие документы.
Если у ИП на ЕНС есть переплата, она идет в резерв для уплаты имущественных налогов физлица.
Как компании безболезненно мигрировать из типовой 1С:Бухгалтерии в 1С:Комплексная автоматизация: практические советы по переходу получите здесь.
Минфин: суммы НДС, которые бизнес на упрощенке получил от покупателей, не будут учитываться в составе доходов и расходов при определении объекта налогообложения по УСН.
Казначейство впервые выплатило заработную плату в цифровых рублях. Ее получил госслужащий.
Все, что нужно знать бухгалтеру о зарплатной отчетности за 9 месяцев 2025 года и методике ее контроля со стороны ФНС, узнаете здесь.
Власти хотят обложить самокаты юрлиц транспортным налогом.
СФР и Минтруд разрабатывают механизм автоматического назначения страховых выплат при несчастных случаях на производстве.
Материальная ответственность с 1 сентября 2025 года: правила и примеры найдете в статье.
ФНС стала чаще штрафовать бизнес после выездных проверок.
Новости
1 🍜 Депутаты хотят, чтобы россияне питались сбалансированно, полноценно и недорого
2 ФНС: третье лицо может вернуть излишне уплаченный налог
3 Компании на 20% увеличили расходы на охрану труда в 2024 году
4 Личные кабинеты ИП и юрлиц теперь можно протестировать
5 СФР на треть увеличил финансирование охраны труда на предприятиях
6 При госзакупках можно указывать только зарегистрированные товарные знаки
7 Минтруд поменяет правила расчета больничных и декретных
8 🛴 Самокаты юрлиц хотят обложить транспортным налогом
9 В 2026 году платить за ЖКУ можно будет до 15 числа
10 Реализация – это в том числе безвозмездная передача товара или оказание услуг
11 С какими особенностями соискателей готовы смириться работодатели. Треть не обратит внимания на вредные привычки
12 При переводе сотрудника работодатель не обязан сохранять размер зарплаты
13 Как бизнесу на УСН учесть НДС от покупателей
14 В России все меньше выездных налоговых проверок, которые завершаются без нарушений
15 Не каждая НКО на УСН может применять льготу по страховым взносам
16 Социальный налоговый вычет предлагают ежегодно индексировать
17 РКН: ИП может сам определить, какие ЛНА подготовить для работы с персданными. Но есть обязательные документы
18 Переплата на ЕНС у ИП идет в резерв для уплаты имущественных налогов физлица
19 Когда грант не облагается налогом на прибыль
20 Какие документы нужны, чтобы банк разблокировал счет
21 Наши эксперты разобрали новые темы в Клерк.Консультациях: как платить налог за другую фирму, как уменьшить налог по УСН
22 Женщинам с детьми до 16 лет предлагают раньше назначать страховую пенсию
23 Впервые чиновник получил зарплату в цифровых рублях
24 Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше в 2025 году
25 Платежные агенты в муниципальных и городских округах смогут применять ПСН — Госдума приняла закон
26 В охранной деятельности хотят запретить применять патент с 1 января 2026 года
27 Налоговики стали чаще штрафовать бизнес после выездных проверок
28 Минтруд уточнит признаки трудовых отношений в ТК
29 Пострадавшие на производстве будут получать выплаты в беззаявительном порядке
30 Как бухгалтеру работать с маркетплейсами: учет операций, первички и НДС
31 Кабмин направит 1,5 млрд рублей на работу региональных центров поддержки экспорта
32 Многодетным семьям могут дать вычет за аренду жилья
33 Исследование: 22% россиян не могут платить по кредитам
34 😱 Компания перевела деньги мошеннику-физлицу. Нужно ли платить НДФЛ и страховые взносы?
35 Что делать, если работодатель требует идти на выборы
36 ⚡️ Итоги дня: Камчатка 4 дня будет без интернета, треть россиян верят в тайное чипирование, а на Ozon можно купить продукты на развес
37 Вкладчики Таврического Банка получили 50% страхового возмещения
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5969. Учет в расходах компенсации за пользование личными электромобилями: можно или нет
Минфин выпустил письмо с разъяснениями не в пользу бизнеса.
— Безопасный перевод бумажных документов в цифру: как не провалить проект
В 2025 году преимущества электронного документооборота очевидны каждому, кто работает с документами. Прозрачность, скорость, сокращение издержек — сложно игнорировать столь очевидные преимущества.
— Как открыть бизнес в США: виза, регистрация компании и налоги
Предприниматель, который хочет запустить бизнес в США, в первую очередь сталкивается с документами: регистрацией компании, налогами и, при желании работать из США, с получением визы. От того, насколько грамотно оформлены документы, зависит не только отношение иммиграционных служб, но и доверие будущих партнеров. Какие документы нужны предпринимателю для визы, как зарегистрировать компанию и платить налоги в США?
— Какие бывают приказы в организации: виды и сроки хранения
Все важные события в организации фиксируют приказами. Например, направление сотрудника в командировку, создание нового отдела, утверждение положения о премировании. Рассказываем, какие бывают приказы и сколько их нужно хранить по закону.
— Счет-фактура в 1С 8.3: как создать, пример
Счет-фактура — это обязательный документ для всех, кто работает с НДС. Давайте рассмотрим, какой механизм предусмотрен для выставления счет-фактуры в программе 1С:Бухгалтерия 8.3.
— Глава 8 к курсу: Учет расчетов с маркетплейсом ОЗОН у продавца, применяющего УСН с объектом «доходы»
Мы открываем для вас доступ к уникальному материалу — целому уроку из нашего курса «Бухгалтерия маркетплейса». Такие знания доступны только студентам курса.
Трибуна
Режим труда и отдыха водителей: что важно знать работодателю
⚡️ Топ-12 дивидендных акций для пассивного дохода от экспертов Банки.ру
💥Обзор новостей: в ГД предложили увеличить отпуск до 35 дней, взыскали 45 млрд рублей алиментов за полгода, бюджет на 2026 год — военный
🐘Ошибка №6: как я купила целый зоопарк
Какие кассовые чеки дают право на вычет НДС
Транспортный налог в 2025 году для юридических лиц: что изменилось и на что обратить внимание
Испытание на прочность: до каких значений возможен отскок по рынку?
Как оформить возврат ошибочно перечисленных сотруднику средств в 1С:ERP
НДС по услугам застройщика при строительстве апартаментов
Бухгалтеру кажется, что нетворкинг не нужен. Именно поэтому он теряет деньги
Тотальный контроль ФНС за арендой в 2025: как новые алгоритмы выявляют «серых» рантье и что делать бизнесу
🧊 Муниципальные бонды. Почему о них забыл рынок? Как заработать на инструменте, который надежен как ОФЗ и доходен как корпоративные облигации
Навайбкодил каталог на 340 ИИ-сервисов, платформ, моделей — делюсь с вами
Налоги за чужую фирму, отпуск с увольнением и как уменьшить налог по УСН. Дайджест Клерк.Консультаций #3
Рост налога на внедорожники, куда платить налог и как учитывать расходы самозанятым в обзоре
Как справиться с ипотекой, если денег на взносы не хватает
Может ли организация на УСН с выбранной специальной ставкой НДС (5% или 7%) по просьбе заказчика выставить счет‑фактуру со ставкой 20%?
Как организовать выплату премии так, чтобы она стала инструментом воздействия на работника, а не бременем для работодателя
