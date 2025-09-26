НДС 22% и новые лимиты: как изменится жизнь упрощенцев в 2026 году

С 2026 года правила для малого бизнеса могут кардинально измениться. Минфин предлагает повысить ставку НДС до 22% и снизить лимит освобождения для УСН с 60 млн до 10 млн рублей годовой выручки. Для тысяч компаний это означает переход на НДС и новые обязанности в учёте. Разбираемся, что это значит на практике и как подготовиться.

Что ждет бизнес на упрощёнке

Сегодня на УСН можно работать без НДС и не заморачиваться с декларациями, счетами-фактурами и книгами покупок/продаж. Но уже с 2025 года в законодательстве появилась отдельная конструкция — «УСН с НДС». Формально остаёшься на упрощёнке, но обязан вести полноценный НДС-учёт.

При действующих лимитах до 60 млн на спецрежиме держится множество микробизнесов. Но с планируемым снижением порога до 10 млн, по сути, даже небольшие фирмы с парой сотрудников окажутся в зоне НДС.

Как изменится работа бухгалтера

Документы . Счета-фактуры, книги покупок и продаж, корректировочные и авансовые документы снова станут ежедневной реальностью. Ошибки или задержки с первичкой автоматически превращаются в проблемы с вычетами.

Сроки . Декларацию придётся сдавать поквартально, а налог платить тремя равными частями ежемесячно после сдачи отчётности.

Учёт в 1С . Понадобится включить режим НДС, правильно настроить ставки (5%, 7%, 10%, 20% и новый сценарий — 22%), обновить печатные формы и контрольные отчёты.

Финансы. Придётся заранее решить, как формировать цены: НДС сверху или внутри. Для компаний, работающих с НДС-клиентами, это плюс — партнёры смогут брать вычеты. Для розницы и B2C — это давление на маржу.

Готовиться нужно уже сейчас

Сделайте прогноз выручки по каждому юрлицу: кто в 2026-м точно «попадёт» под НДС.

Пропишите регламент по первичке: все акты и УПД должны попадать к бухгалтеру максимум за 3 дня.

Настройте в 1С автоматические отчёты по «висящим авансам» и документам без счёта-фактуры.

Подготовьте новые прайсы и допсоглашения с клиентами на случай перехода на ставку 22%.

Заложите подушку ликвидности: первые квартальные платежи по НДС могут ударить по кассовым разрывам.

Таблица: УСН без НДС и УСН с НДС

Параметр УСН без НДС (сейчас) УСН с НДС (2025) УСН с НДС (2026, проект) Лимит выручки для работы без НДС до 60 млн ₽ до 60 млн ₽ до 10 млн ₽ Ставка НДС нет 5%, 7%, 10%, 20% 5%, 7%, 10%, 22% Отчётность по НДС нет декларация поквартально декларация поквартально Уплата налога только УСН НДС тремя ежемесячными платежами после квартала то же Документы упрощённая первичка счета-фактуры, книги покупок/продаж то же Вычеты по НДС нет есть (при наличии СФ) есть Контрагенты не получают вычет могут брать вычет могут брать вычет

Чек-лист для упрощенца на НДС 22% 1. Выручка и лимиты Составьте прогноз по всем юрлицам и ИП.

Ежемесячно контролируйте выручку, чтобы не «влететь» внезапно. 2. Первичка Акты, УПД и счета-фактуры должны быть у бухгалтера в течение 3 рабочих дней.

В договорах закрепите обязанность контрагента выставлять СФ.

Введите правило: «нет СФ — нет оплаты». 3. Авансы На каждый аванс выставляйте СФ и начисляйте НДС.

При отгрузке ставьте вычет.

Ведите таблицу «Авансы/Отгрузки». 4. Декларации и платежи Декларация по НДС — поквартально.

Уплата — тремя равными частями до 25-го числа каждого месяца.

Сделайте календарь с внутренними дедлайнами. 5. Учёт в 1С Включите режим НДС, проверьте все ставки.

Настройте отчёты: «документы без СФ», «висящие авансы», «раздельный учёт». 6. Работа с клиентами и ценами Решите, как будете формировать цену.

Подготовьте новые прайсы и шаблоны допсоглашений. 7. Контроль и дисциплина KPI: не менее 95% первички вовремя.

Еженедельный «НДС-час» на сверку документов. 8. Финансовая подушка Держите запас на три ежемесячных платежа.

Контролируйте кассовые разрывы при работе с авансами.

FAQ

Можно ли остаться без НДС при выручке больше 10 млн?

Если изменения вступят в силу, нет. Превышение лимита автоматически переводит на НДС.

Чем отличается УСН с НДС от ОСН?

На УСН с НДС сохраняется налог по УСН (доходы или доходы-расходы), но добавляется полноценный НДС-учёт. На ОСН же нужно платить налог на прибыль.

Что будет, если вовремя не выставить счёт-фактуру?

Вычет у покупателя не сработает, а у вас вырастет риск претензий от налоговой на камеральной проверке.

👉 Таким образом, повышение НДС до 22% и снижение лимита до 10 млн — это не конец света, но вызов. Чем раньше бизнес начнёт готовиться, тем спокойнее пройдёт переход.