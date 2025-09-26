Конференция v.новый 27.09 Мобильные
НДС 22% и новые лимиты: как изменится жизнь упрощенцев в 2026 году

С 2026 года правила для малого бизнеса могут кардинально измениться. Минфин предлагает повысить ставку НДС до 22% и снизить лимит освобождения для УСН с 60 млн до 10 млн рублей годовой выручки. Для тысяч компаний это означает переход на НДС и новые обязанности в учёте. Разбираемся, что это значит на практике и как подготовиться.

Автор

  • Инна Лев

    эксперт «Центра обучения Клерка», инструктор по выживанию в налоговой среде

Что ждет бизнес на упрощёнке

Сегодня на УСН можно работать без НДС и не заморачиваться с декларациями, счетами-фактурами и книгами покупок/продаж. Но уже с 2025 года в законодательстве появилась отдельная конструкция — «УСН с НДС». Формально остаёшься на упрощёнке, но обязан вести полноценный НДС-учёт.

При действующих лимитах до 60 млн на спецрежиме держится множество микробизнесов. Но с планируемым снижением порога до 10 млн, по сути, даже небольшие фирмы с парой сотрудников окажутся в зоне НДС.

Как изменится работа бухгалтера

  • Документы. Счета-фактуры, книги покупок и продаж, корректировочные и авансовые документы снова станут ежедневной реальностью. Ошибки или задержки с первичкой автоматически превращаются в проблемы с вычетами.

  • Сроки. Декларацию придётся сдавать поквартально, а налог платить тремя равными частями ежемесячно после сдачи отчётности.

  • Учёт в 1С. Понадобится включить режим НДС, правильно настроить ставки (5%, 7%, 10%, 20% и новый сценарий — 22%), обновить печатные формы и контрольные отчёты.

  • Финансы. Придётся заранее решить, как формировать цены: НДС сверху или внутри. Для компаний, работающих с НДС-клиентами, это плюс — партнёры смогут брать вычеты. Для розницы и B2C — это давление на маржу.

Готовиться нужно уже сейчас

  • Сделайте прогноз выручки по каждому юрлицу: кто в 2026-м точно «попадёт» под НДС.

  • Пропишите регламент по первичке: все акты и УПД должны попадать к бухгалтеру максимум за 3 дня.

  • Настройте в 1С автоматические отчёты по «висящим авансам» и документам без счёта-фактуры.

  • Подготовьте новые прайсы и допсоглашения с клиентами на случай перехода на ставку 22%.

  • Заложите подушку ликвидности: первые квартальные платежи по НДС могут ударить по кассовым разрывам.

Таблица: УСН без НДС и УСН с НДС

Параметр

УСН без НДС (сейчас)

УСН с НДС (2025)

УСН с НДС (2026, проект)

Лимит выручки для работы без НДС

до 60 млн ₽

до 60 млн ₽

до 10 млн ₽

Ставка НДС

нет

5%, 7%, 10%, 20%

5%, 7%, 10%, 22%

Отчётность по НДС

нет

декларация поквартально

декларация поквартально

Уплата налога

только УСН

НДС тремя ежемесячными платежами после квартала

то же

Документы

упрощённая первичка

счета-фактуры, книги покупок/продаж

то же

Вычеты по НДС

нет

есть (при наличии СФ)

есть

Контрагенты

не получают вычет

могут брать вычет

могут брать вычет

Чек-лист для упрощенца на НДС 22%

1. Выручка и лимиты

  • Составьте прогноз по всем юрлицам и ИП.

  • Ежемесячно контролируйте выручку, чтобы не «влететь» внезапно.

2. Первичка

  • Акты, УПД и счета-фактуры должны быть у бухгалтера в течение 3 рабочих дней.

  • В договорах закрепите обязанность контрагента выставлять СФ.

  • Введите правило: «нет СФ — нет оплаты».

3. Авансы

  • На каждый аванс выставляйте СФ и начисляйте НДС.

  • При отгрузке ставьте вычет.

  • Ведите таблицу «Авансы/Отгрузки».

4. Декларации и платежи

  • Декларация по НДС — поквартально.

  • Уплата — тремя равными частями до 25-го числа каждого месяца.

  • Сделайте календарь с внутренними дедлайнами.

5. Учёт в 1С

  • Включите режим НДС, проверьте все ставки.

  • Настройте отчёты: «документы без СФ», «висящие авансы», «раздельный учёт».

6. Работа с клиентами и ценами

  • Решите, как будете формировать цену.

  • Подготовьте новые прайсы и шаблоны допсоглашений.

7. Контроль и дисциплина

  • KPI: не менее 95% первички вовремя.

  • Еженедельный «НДС-час» на сверку документов.

8. Финансовая подушка

  • Держите запас на три ежемесячных платежа.

  • Контролируйте кассовые разрывы при работе с авансами.

FAQ

Можно ли остаться без НДС при выручке больше 10 млн?
Если изменения вступят в силу, нет. Превышение лимита автоматически переводит на НДС.

Чем отличается УСН с НДС от ОСН?
На УСН с НДС сохраняется налог по УСН (доходы или доходы-расходы), но добавляется полноценный НДС-учёт. На ОСН же нужно платить налог на прибыль.

Что будет, если вовремя не выставить счёт-фактуру?
Вычет у покупателя не сработает, а у вас вырастет риск претензий от налоговой на камеральной проверке.

👉 Таким образом, повышение НДС до 22% и снижение лимита до 10 млн — это не конец света, но вызов. Чем раньше бизнес начнёт готовиться, тем спокойнее пройдёт переход.

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

