НДС 22% и новые лимиты: как изменится жизнь упрощенцев в 2026 году
Что ждет бизнес на упрощёнке
Сегодня на УСН можно работать без НДС и не заморачиваться с декларациями, счетами-фактурами и книгами покупок/продаж. Но уже с 2025 года в законодательстве появилась отдельная конструкция — «УСН с НДС». Формально остаёшься на упрощёнке, но обязан вести полноценный НДС-учёт.
При действующих лимитах до 60 млн на спецрежиме держится множество микробизнесов. Но с планируемым снижением порога до 10 млн, по сути, даже небольшие фирмы с парой сотрудников окажутся в зоне НДС.
Как изменится работа бухгалтера
Документы. Счета-фактуры, книги покупок и продаж, корректировочные и авансовые документы снова станут ежедневной реальностью. Ошибки или задержки с первичкой автоматически превращаются в проблемы с вычетами.
Сроки. Декларацию придётся сдавать поквартально, а налог платить тремя равными частями ежемесячно после сдачи отчётности.
Учёт в 1С. Понадобится включить режим НДС, правильно настроить ставки (5%, 7%, 10%, 20% и новый сценарий — 22%), обновить печатные формы и контрольные отчёты.
Финансы. Придётся заранее решить, как формировать цены: НДС сверху или внутри. Для компаний, работающих с НДС-клиентами, это плюс — партнёры смогут брать вычеты. Для розницы и B2C — это давление на маржу.
Готовиться нужно уже сейчас
Сделайте прогноз выручки по каждому юрлицу: кто в 2026-м точно «попадёт» под НДС.
Пропишите регламент по первичке: все акты и УПД должны попадать к бухгалтеру максимум за 3 дня.
Настройте в 1С автоматические отчёты по «висящим авансам» и документам без счёта-фактуры.
Подготовьте новые прайсы и допсоглашения с клиентами на случай перехода на ставку 22%.
Заложите подушку ликвидности: первые квартальные платежи по НДС могут ударить по кассовым разрывам.
Таблица: УСН без НДС и УСН с НДС
Параметр
УСН без НДС (сейчас)
УСН с НДС (2025)
УСН с НДС (2026, проект)
Лимит выручки для работы без НДС
до 60 млн ₽
до 60 млн ₽
до 10 млн ₽
Ставка НДС
нет
5%, 7%, 10%, 20%
5%, 7%, 10%, 22%
Отчётность по НДС
нет
декларация поквартально
декларация поквартально
Уплата налога
только УСН
НДС тремя ежемесячными платежами после квартала
то же
Документы
упрощённая первичка
счета-фактуры, книги покупок/продаж
то же
Вычеты по НДС
нет
есть (при наличии СФ)
есть
Контрагенты
не получают вычет
могут брать вычет
могут брать вычет
Чек-лист для упрощенца на НДС 22%
1. Выручка и лимиты
Составьте прогноз по всем юрлицам и ИП.
Ежемесячно контролируйте выручку, чтобы не «влететь» внезапно.
2. Первичка
Акты, УПД и счета-фактуры должны быть у бухгалтера в течение 3 рабочих дней.
В договорах закрепите обязанность контрагента выставлять СФ.
Введите правило: «нет СФ — нет оплаты».
3. Авансы
На каждый аванс выставляйте СФ и начисляйте НДС.
При отгрузке ставьте вычет.
Ведите таблицу «Авансы/Отгрузки».
4. Декларации и платежи
Декларация по НДС — поквартально.
Уплата — тремя равными частями до 25-го числа каждого месяца.
Сделайте календарь с внутренними дедлайнами.
5. Учёт в 1С
Включите режим НДС, проверьте все ставки.
Настройте отчёты: «документы без СФ», «висящие авансы», «раздельный учёт».
6. Работа с клиентами и ценами
Решите, как будете формировать цену.
Подготовьте новые прайсы и шаблоны допсоглашений.
7. Контроль и дисциплина
KPI: не менее 95% первички вовремя.
Еженедельный «НДС-час» на сверку документов.
8. Финансовая подушка
Держите запас на три ежемесячных платежа.
Контролируйте кассовые разрывы при работе с авансами.
FAQ
Можно ли остаться без НДС при выручке больше 10 млн?
Если изменения вступят в силу, нет. Превышение лимита автоматически переводит на НДС.
Чем отличается УСН с НДС от ОСН?
На УСН с НДС сохраняется налог по УСН (доходы или доходы-расходы), но добавляется полноценный НДС-учёт. На ОСН же нужно платить налог на прибыль.
Что будет, если вовремя не выставить счёт-фактуру?
Вычет у покупателя не сработает, а у вас вырастет риск претензий от налоговой на камеральной проверке.
👉 Таким образом, повышение НДС до 22% и снижение лимита до 10 млн — это не конец света, но вызов. Чем раньше бизнес начнёт готовиться, тем спокойнее пройдёт переход.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN https://ai.klerk.ru/ ). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Всё это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберётесь с учётом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно: Выбрать тариф
И это не реклама!
Начать дискуссию