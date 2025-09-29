Сдача квартиры у ИП на УСН: личный доход или предпринимательская деятельность?

Когда квартира становится частью бизнеса

Совсем другая ситуация складывается, если квартира используется в предпринимательской деятельности. Минфин в письме от 12.03.2025 № 03-04-05/24256 прямо указал: если недвижимость хотя бы часть времени применялась в бизнесе, то при ее продаже в статусе ИП нельзя воспользоваться освобождением от налога по ст. 217.1 НК, даже если она находилась в собственности больше пяти лет.

Это означает, что сама по себе длительность владения уже не спасает, если квартира работала как гостиница, офис или сдавалась систематически через расчетный счет ИП.

Но если квартиру, которая использовалась в бизнесе, продать после закрытия ИП, то срок владения уже имеет значение. Если он больше минимального, то платить НДФЛ при продаже квартиры не придется.