Сдача квартиры у ИП на УСН: личный доход или предпринимательская деятельность?

Когда квартира остается личным имуществом
Сам факт регистрации в качестве ИП не означает, что вся жизнь автоматически превращается в бизнес. Квартира — это имущество гражданина, а не его предпринимательского статуса. Именно поэтому Налоговый кодекс (п. 1 ст. 208, ст. 227) прямо относит доходы от сдачи недвижимости к облагаемым НДФЛ.
Если договор аренды заключен по паспортным данным, а платежи поступают на личный счет, налогоплательщик уплачивает 13% (или 15%, если доход превышает 2,4 млн руб. в год) и подает декларацию 3-НДФЛ. Эта позиция подтверждается свежими письмами Минфина. В частности, в марте 2024 года ведомство (№ 03-04-05/23598) разъяснило: доходы от аренды жилья облагаются НДФЛ, если договор заключен не от имени ИП и квартира не вовлечена в бизнес.
Когда квартира становится частью бизнеса
Совсем другая ситуация складывается, если квартира используется в предпринимательской деятельности. Минфин в письме от 12.03.2025 № 03-04-05/24256 прямо указал: если недвижимость хотя бы часть времени применялась в бизнесе, то при ее продаже в статусе ИП нельзя воспользоваться освобождением от налога по ст. 217.1 НК, даже если она находилась в собственности больше пяти лет.
Это означает, что сама по себе длительность владения уже не спасает, если квартира работала как гостиница, офис или сдавалась систематически через расчетный счет ИП.
Но если квартиру, которая использовалась в бизнесе, продать после закрытия ИП, то срок владения уже имеет значение. Если он больше минимального, то платить НДФЛ при продаже квартиры не придется.
Какой налог платить при продаже недвижимости ИП на УСН, читайте тут.
Аренда и НДС: отдельный риск
Отдельная плоскость — НДС. В письме от 23.12.2024 № 03-07-11/130125 Минфин указал: если доходы от аренды и продажи недвижимости у ИП включаются в лимит по УСН, это может привести к утрате права на спецрежим и обязанности уплачивать НДС.
А в письме от 14.11.2024 № 03-07-11/112748 уточнено: реализация жилой недвижимости освобождается от НДС, но все равно включается в расчет базы по ст. 145 НК.
Продажа квартиры: личное или предпринимательское
Для продажи действует общее правило: если квартира в собственности больше минимального срока (3 или 5 лет), налог платить не нужно. Но если квартира используется в предпринимательской деятельности, освобождение не работает. Это уже не личное имущество, а бизнес-актив, и при продаже в статусе ИП на УСН придется уплатить налог по УСН.
Если продавать квартиру после закрытия ИП, то при большом сроке владения налога не будет.
Практические выводы
Для ИП ключевой вопрос не в том, есть ли у него статус предпринимателя, а в том, как он использует квартиру.
Если сдавать как физлицо — договор от имени гражданина, платежи на личный счёт, декларация 3-НДФЛ, НДФЛ 13/15/18/20/22%.
Если квартира фактически используется в бизнесе — офис, гостиница, сдача через расчетный счет ИП — это предпринимательская деятельность с соответствующими налоговыми последствиями (УСН).
При продаже квартиры, задействованной в бизнесе, надо платить налог по УСН.
При продаже квартиры, ранее задействованной в бизнесе, после закрытия ИП освобождение по ст. 217.1 НК действует, и при длительном сроке владения НДФЛ не будет.
Итого: предприниматель может сдавать квартиру и платить налоги как физлицо, если он аккуратно разделяет личное и бизнес-имущество. Но стоит один раз включить квартиру в хозяйственную деятельность — и налоговые последствия будут уже как у бизнеса, с риском утраты льгот.
