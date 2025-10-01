Утренний бухгалтер № 5979. Все изменения для бухгалтера с октября 2025 года: обзор

Собрали в большой обзор все изменения, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.

Эксперт: чтобы сотрудники каждый раз не расписывались о получении матпомощи, можно издать единый приказ.

Минтруд сообщил размер материнского капитала и пособий на детей в 2026 году.

ФНС: ошибку в счете-фактуре за 2024 год нужно исправлять 2024 годом.

Если объект отнесен к жилому помещению и не входит в реестр классифицированных средств размещения, то исчислять и уплачивать турналог не нужно.

Обсуждают бухгалтеры: стоит ли оформлять трудовой договор задним числом, если на этом настаивает налоговая.

Как составить согласие на обработку персональных данных и какой подписью его подписать, узнаете из статьи.

31 декабря предлагают сделать выходным днем на постоянной основе.

Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2026 году — обновили калькулятор для бухгалтеров.