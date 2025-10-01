Конференция v.новый 27.09 Мобильные
Утренний бухгалтер № 5979. Все изменения для бухгалтера с октября 2025 года: обзор

В октябре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве.

Собрали в большой обзор все изменения, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.

Эксперт: чтобы сотрудники каждый раз не расписывались о получении матпомощи, можно издать единый приказ.

Минтруд сообщил размер материнского капитала и пособий на детей в 2026 году.

ФНС: ошибку в счете-фактуре за 2024 год нужно исправлять 2024 годом.

Если объект отнесен к жилому помещению и не входит в реестр классифицированных средств размещения, то исчислять и уплачивать турналог не нужно.

Обсуждают бухгалтеры: стоит ли оформлять трудовой договор задним числом, если на этом настаивает налоговая.

Как составить согласие на обработку персональных данных и какой подписью его подписать, узнаете из статьи.

31 декабря предлагают сделать выходным днем на постоянной основе.

Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2026 году — обновили калькулятор для бухгалтеров.

Разборы законов

Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год

За 2025 год декларацию 3-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме.

Можно ли считать кешбэк от банка доходом бизнеса. Мини-курс

Нередко банки предлагают своим клиентам кешбэк за совершение определенных операций. Эти же правила относятся к расчетным счетам бизнеса. В мини-курсе разберем, можно ли признать кешбэк от банка доходом бизнеса и как учесть его в налоговом учете.

Сколько раз налоговая инспекция вправе осматривать помещения и документы в рамках одной проверки

Выездная налоговая проверка, налоговики один раз осмотрели помещения, потом еще раз — а ведь каждый такой визит вызывает локдаун. По какому праву они второй раз осматривают, в первый не рассмотрели? Разбираемся.

Какие данные не относятся к персональным. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие данные можно отнести к персональным и что к ним не относится.

Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица

Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 сентября 2025 года

2 🏋️♂️ Спрос на фитнес осенью 2025 вырос на 21%, но средний чек прежний

3 За неотправленный чек самозанятого оштрафуют

4 Период получения пособия по безработице на размер пенсии не влияет

5 💰 Стало известно, сколько денег получили россияне в ломбардах

6 ❌ Двухэтапной индексации страховых пенсий не будет до 2027 года

7 Что изменилось в строительном учете в 2025 году

8 Что точно не относится к персональным данным, какие у бизнеса есть права при выездных проверках — новинки в Клерк.Плюс с 29 сентября по 5 октября 2025

9 В счете-фактуре указывают КПП покупателя исходя из договора

10 Путин подписал указ об осеннем призыве 2025

11 Какой средний размер пенсии в 2026 году

12 Фиксированные страховые взносы не получится учесть на УСН в другом периоде

13 Когда банки могут отказаться возвращать деньги со вклада

14 🚬 С 1 марта 2026 вводятся лицензии на розничную продажу сигарет: таблица с суммами госпошлин

15 📝 Чтобы сотрудники каждый раз не расписывались о получении матпомощи, можно издать единый приказ

16 Платить зарплату еженедельно можно, а реже двух раз в месяц — нельзя: пример от Роструда

17 Размер материнского капитала и пособий на детей в 2026 году: суммы

18 Что нужно, чтобы выйти на пенсию досрочно — на два года раньше

19 Имущество, полученное в безвозмездное пользование, облагается налогом на прибыль, но не всегда

20 Какие выплаты вырастут из-за повышения МРОТ

21 Нужно ли платить туристический налог за объекты, которые относятся к жилым помещениям

22 Ошибку в счете-фактуре за 2024 год нужно исправлять 2024 годом

23 ФНС: организации должны сдавать нулевые расчеты по страховым взносам

24 Адвокатам проиндексируют зарплаты с 1 октября 2025 года

25 Налоговики могут удаленно узнать, что бизнес работает без ККТ

26 👓 Какие изменения с октября 2025 года для бухгалтера: обзор

27 Минфин: когда не учитывают прибыль КИК в базе по налогу на прибыль

28 Новый конспект от эксперта: как работать на ПСН и УСН в 2026 году

29 Что делать, если не пришло налоговое уведомление за 2024 год

30 Если изменился номер телефона: как привязать новый в приложении «Мой налог»

31 Эксперт: как подготовиться к повышению НДС до 22%, что нужно сделать уже сейчас

32 ❓ Стоит ли оформлять трудовой договор задним числом, если на этом настаивает налоговая

33 😬 11% бухгалтеров верят, что НДС с 2026 года не поднимут

34 🎄 31 декабря предлагают сделать постоянным выходным

35 Сделки с отечественным программным обеспечением хотят обложить НДС

36 «Центральный телеграф» отбил у ФНС 12 млн руб. по НДС

37 В четырех регионах России перейдут на электронные повестки осенью 2025 года

38 ФНС: льгота по транспортному налогу действует с момента возникновения права, а не подачи заявления

Статьи

Утренний бухгалтер № 5978. С 2026 года снизят лимит по ПСН до 10 млн, а для розницы и грузоперевозок его и вовсе отменят

29 сентября 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект с поправками в НК.

Психология онлайн-покупок: почему клиенты бросают корзины на последнем шаге

Онлайн-ритейл часто попадает в ситуацию, когда покупатель уже положил товары в виртуальную корзину, но так и не завершил покупку. По разным исследованиям, от 60% до 80% онлайн-заказов никогда не доходят до оплаты.

Банкротство vs реструктуризация долгов: что выгоднее для должника

Финансовый анализ двух процедур: как сохранить имущество и минимизировать потери.

Доходы IT-компаний для пониженных взносов и налога на прибыль: полный перечень с разъяснениями. Поправки в НК-2026

Для применения налоговых льгот профильные доходы IT-компаний должны быть не менее 70%. Перечень таких доходов прописан в НК, и он закрытый.

Руководитель заплатит меньше и будет прав. За что можно лишить сотрудника части зарплаты

Сотрудники бывают разные, а работодатели иногда совершают ошибки при начислении выплат. В итоге появляются основания для частичного удержания средств из зарплаты работников. Эксперты компании «КАДИС» разъяснили, в каких случаях это необходимо и возможно, а когда сотрудник вправе подать на работодателя в суд из-за уменьшения оклада.

ФНС вычислила незаявленный доход ИП по его личным расходам. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2027

У бизнесмена, который потратил в 10 раз больше, чем заявил в декларации, на карточке нашли переводы от клиентов, не пробитые по ККТ.

