Утренний бухгалтер № 5979. Все изменения для бухгалтера с октября 2025 года: обзор

Собрали в большой обзор все изменения, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.
Эксперт: чтобы сотрудники каждый раз не расписывались о получении матпомощи, можно издать единый приказ.
Минтруд сообщил размер материнского капитала и пособий на детей в 2026 году.
ФНС: ошибку в счете-фактуре за 2024 год нужно исправлять 2024 годом.
Если объект отнесен к жилому помещению и не входит в реестр классифицированных средств размещения, то исчислять и уплачивать турналог не нужно.
Обсуждают бухгалтеры: стоит ли оформлять трудовой договор задним числом, если на этом настаивает налоговая.
Как составить согласие на обработку персональных данных и какой подписью его подписать, узнаете из статьи.
31 декабря предлагают сделать выходным днем на постоянной основе.
Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2026 году — обновили калькулятор для бухгалтеров.
Разборы законов
— Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год
За 2025 год декларацию 3-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме.
— Можно ли считать кешбэк от банка доходом бизнеса. Мини-курс
Нередко банки предлагают своим клиентам кешбэк за совершение определенных операций. Эти же правила относятся к расчетным счетам бизнеса. В мини-курсе разберем, можно ли признать кешбэк от банка доходом бизнеса и как учесть его в налоговом учете.
— Сколько раз налоговая инспекция вправе осматривать помещения и документы в рамках одной проверки
Выездная налоговая проверка, налоговики один раз осмотрели помещения, потом еще раз — а ведь каждый такой визит вызывает локдаун. По какому праву они второй раз осматривают, в первый не рассмотрели? Разбираемся.
— Какие данные не относятся к персональным. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие данные можно отнести к персональным и что к ним не относится.
— Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица
Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 сентября 2025 года
2 🏋️♂️ Спрос на фитнес осенью 2025 вырос на 21%, но средний чек прежний
3 За неотправленный чек самозанятого оштрафуют
4 Период получения пособия по безработице на размер пенсии не влияет
5 💰 Стало известно, сколько денег получили россияне в ломбардах
6 ❌ Двухэтапной индексации страховых пенсий не будет до 2027 года
7 Что изменилось в строительном учете в 2025 году
8 Что точно не относится к персональным данным, какие у бизнеса есть права при выездных проверках — новинки в Клерк.Плюс с 29 сентября по 5 октября 2025
9 В счете-фактуре указывают КПП покупателя исходя из договора
10 Путин подписал указ об осеннем призыве 2025
11 Какой средний размер пенсии в 2026 году
12 Фиксированные страховые взносы не получится учесть на УСН в другом периоде
13 Когда банки могут отказаться возвращать деньги со вклада
14 🚬 С 1 марта 2026 вводятся лицензии на розничную продажу сигарет: таблица с суммами госпошлин
15 📝 Чтобы сотрудники каждый раз не расписывались о получении матпомощи, можно издать единый приказ
16 Платить зарплату еженедельно можно, а реже двух раз в месяц — нельзя: пример от Роструда
17 Размер материнского капитала и пособий на детей в 2026 году: суммы
18 Что нужно, чтобы выйти на пенсию досрочно — на два года раньше
19 Имущество, полученное в безвозмездное пользование, облагается налогом на прибыль, но не всегда
20 Какие выплаты вырастут из-за повышения МРОТ
21 Нужно ли платить туристический налог за объекты, которые относятся к жилым помещениям
22 Ошибку в счете-фактуре за 2024 год нужно исправлять 2024 годом
23 ФНС: организации должны сдавать нулевые расчеты по страховым взносам
24 Адвокатам проиндексируют зарплаты с 1 октября 2025 года
25 Налоговики могут удаленно узнать, что бизнес работает без ККТ
26 👓 Какие изменения с октября 2025 года для бухгалтера: обзор
27 Минфин: когда не учитывают прибыль КИК в базе по налогу на прибыль
28 Новый конспект от эксперта: как работать на ПСН и УСН в 2026 году
29 Что делать, если не пришло налоговое уведомление за 2024 год
30 Если изменился номер телефона: как привязать новый в приложении «Мой налог»
31 Эксперт: как подготовиться к повышению НДС до 22%, что нужно сделать уже сейчас
32 ❓ Стоит ли оформлять трудовой договор задним числом, если на этом настаивает налоговая
33 😬 11% бухгалтеров верят, что НДС с 2026 года не поднимут
34 🎄 31 декабря предлагают сделать постоянным выходным
35 Сделки с отечественным программным обеспечением хотят обложить НДС
36 «Центральный телеграф» отбил у ФНС 12 млн руб. по НДС
37 В четырех регионах России перейдут на электронные повестки осенью 2025 года
38 ФНС: льгота по транспортному налогу действует с момента возникновения права, а не подачи заявления
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5978. С 2026 года снизят лимит по ПСН до 10 млн, а для розницы и грузоперевозок его и вовсе отменят
29 сентября 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект с поправками в НК.
— Психология онлайн-покупок: почему клиенты бросают корзины на последнем шаге
Онлайн-ритейл часто попадает в ситуацию, когда покупатель уже положил товары в виртуальную корзину, но так и не завершил покупку. По разным исследованиям, от 60% до 80% онлайн-заказов никогда не доходят до оплаты.
— Банкротство vs реструктуризация долгов: что выгоднее для должника
Финансовый анализ двух процедур: как сохранить имущество и минимизировать потери.
— Доходы IT-компаний для пониженных взносов и налога на прибыль: полный перечень с разъяснениями. Поправки в НК-2026
Для применения налоговых льгот профильные доходы IT-компаний должны быть не менее 70%. Перечень таких доходов прописан в НК, и он закрытый.
— Руководитель заплатит меньше и будет прав. За что можно лишить сотрудника части зарплаты
Сотрудники бывают разные, а работодатели иногда совершают ошибки при начислении выплат. В итоге появляются основания для частичного удержания средств из зарплаты работников. Эксперты компании «КАДИС» разъяснили, в каких случаях это необходимо и возможно, а когда сотрудник вправе подать на работодателя в суд из-за уменьшения оклада.
— ФНС вычислила незаявленный доход ИП по его личным расходам. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2027
У бизнесмена, который потратил в 10 раз больше, чем заявил в декларации, на карточке нашли переводы от клиентов, не пробитые по ККТ.
Блоги компаний
Как составить согласие на обработку персональных данных и какой подписью его подписать
РСВ за 9 месяцев 2025 года: как отражать облагаемые и необлагаемые страховыми взносами выплаты
Как ввести в 1С 100 документов за 5 минут? Секрет — в сервисе 1С:Распознавание первичных документов
Обзор Личного кабинета 1С-Отчетность. Полный контроль отчетности по всем компаниям на бухобслуживании, без лишних окон и даже без доступа в 1С
Как подать электронный иск в 2025 году
Мифы про банкротство: разоблачаем топ-5 заблуждений
Субсидиарная ответственность без банкротства: миф или реальность
Повышение НДС до 22%: бизнесу надо подготовиться
Публикация аудиторского заключения на Федресурсе в 2025 году: сроки, порядок и штрафы
Единый транспортный документ: что это, кто должен применять с 1 сентября 2025 года
Консультации
Работник ошибочно оплатил личные расходы корпоративной картой
Оформление возвратов от физ. лиц
Упрощенный порядок ликвидации ООО
Здравствуйте, мы превысили порог 60 млн по УСН.
Налог на прибыль и НДС при отступном
Трибуна
Товарный знак: разная география сторон сделки не влияет на регистрацию перехода права на знак
Как распознать поддельное уведомление от Госуслуг
ФРПВ и НДС: новый инструмент ФНС, с которым может столкнуться каждый
🍂 Дивиденды октября. Ну вот, опять богатеть
Новые правила возврата товаров Ozon привлекли внимание антимонопольной службы
💥Обзор новостей по изменениям с 2026 года: ставка НДС — 22%, УСН платит НДС с 10 млн, отменят ПСН для торговли и грузоперевозок, налоги платим до выходных
Путь к 2650 открыт: три причины, почему падение рынка еще не окончено
Как научить ребенка пользоваться банковской картой
💧Ликвидность: почему вы можете НЕ продать акции даже с прибылью
Биометрия и MAX не обязательны!/Как Минздрав заставит женщин рожать
АУСН — единственный шанс не попасть на НДС в 2026 году
ИИ-модели работают на уровне экспертов в финансах, маркетинге, медицине
Налоговая реформа — 2026. Обзор изменений и что нужно сделать сейчас
📌 Закрытая встреча Клерк.Премиум: прямой диалог с экспертом по ВЭД Людмилой Ганичевой!
Кто будет применять ФСБУ 4/2023 бухгалтерская финансовая отчетность в 2025 году?
Инвентаризация 2025: как цифровые технологии меняют подход к учету активов
Как повлияет рост НДС на рынок труда
Скрытые риски бизнеса в ОАЭ: о чем умалчивают на ярких семинарах
