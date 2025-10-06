Работодатель не пускает в отпуск после задержек зарплаты: что делать сотруднику и как правильно поступать компании

Что делать, если работодатель задерживает зарплату, не выплачивает отпускные и отказывается отпускать в отпуск? На форуме Клерка обсуждают историю, которая показывает все слабые места работодателя и даёт ценные уроки для работников и компаний.

Пример из практики: история с форума Клерка

На форуме Клерка один из участников рассказал подробности конфликта с работодателем.

С марта по сентябрь 2025 года компания не выплачивала зарплату. В апреле сотрудник официально подал заявление о приостановке работы по ст. 142 ТК РФ. По графику отпуск должен был начаться в июле, но кадровики предложили написать заявление о переносе «на неопределённый срок».

В сентябре, после частичного погашения долгов по зарплате, работник вернулся в офис и взял недельный отпуск. Однако, когда он подал новое заявление на отпуск с 16 октября (согласованное с непосредственным руководителем), собственник компании устно запретил всем сотрудникам уходить в отпуск. При этом отпускные за сентябрьский отдых так и не были перечислены.

Что мог сделать работник в такой ситуации:

требовать выплаты отпускных за сентябрь, включая компенсацию за задержку;

настаивать на предоставлении «перенесённого» июльского отпуска в другое время;

оспорить отказ в октябрьском отпуске в трудовой инспекции или суде, если он ничем не обоснован;

взыскать убытки (например, стоимость путёвок и билетов, купленных на октябрь) и компенсацию морального вреда.

Этот кейс — показатель того, как цепочка нарушений со стороны работодателя приводит к конфликту и рискам.

Что говорит закон в 2025 году

Задержка зарплаты.

Ст. 142 ТК РФ позволяет работнику приостановить работу, если зарплата не выплачивается более 15 дней. В 2025 году вступила в силу ст. 158.1 ТК РФ, усилившая контроль и ответственность за такие нарушения. Перенос отпуска.

По ст. 124 ТК РФ, если отпуск не был предоставлен вовремя или отпускные не перечислены, работодатель обязан перенести отпуск на другой срок. Судебная практика (определение 7-го КСОЮ от 18.02.2025 № 88-1683/2025) показывает: даты согласуются, но окончательное слово остаётся за работодателем. Срок выплаты отпускных.

Не позднее чем за 3 дня до начала отпуска. Нарушение даёт право на перенос или компенсацию. Компенсация за задержку.

Ст. 236 ТК РФ обязывает работодателя выплачивать проценты за каждый день задержки зарплаты и отпускных (не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ).

Какие выводы может сделать любой работник

Переносится отпуск по графику. В нашем примере — июльский, а не сентябрьский.

Новый отпуск не отменяет старый. Работник сохраняет право на «перенесённый» отпуск.

Отказ возможен только письменно и по объективным причинам. Устный запрет «никого не отпускать» не имеет юридической силы.

Отпускные обязаны быть выплачены заранее. Их задержка — самостоятельное нарушение.

Есть инструменты защиты. Жалобы в Роструд, обращения в суд, комиссии по трудовым спорам. В 2025 году санкции для нарушителей стали жёстче.

Как правильно действовать работодателю

Форумная история — это не только проблема работника, но и сигнал для самой компании.

Какие ошибки допустил работодатель:

задержал зарплату более чем на полгода;

не выплатил отпускные вовремя;

переносил отпуск устно и «на неопределённый срок»;

отменил уже согласованный отпуск устным распоряжением.

Все эти действия нарушают ТК РФ и ведут к рискам: штрафам, судебным искам, потерям репутации и включению в реестр недобросовестных работодателей.

Как нужно было действовать правильно:

Не допускать задержек зарплаты.

При финансовых трудностях искать легальные варианты: договариваться с сотрудниками о рассрочке, привлекать кредиты, сокращать расходы. Задержка более 15 дней даёт право на приостановку работы. Переносить отпуск официально.

Оформлять приказ, указывать причины и новые даты. Перенос «на неопределённый срок» — прямое нарушение. Соблюдать сроки выплат отпускных.

Перечислять за 3 дня до начала отдыха. Если денег нет — переносить отпуск официальным приказом по согласованию. Оформлять отказ в отпуске письменно.

Производственная необходимость может быть основанием для переноса, но только документально, с объяснением причин. Коммуницировать с персоналом.

Сотрудники более лояльны, если понимают ситуацию компании. Прозрачность снижает риск жалоб в инспекцию и суд.

Что получает работодатель при таком подходе:

снижение вероятности трудовых споров и штрафов;

сохранение репутации и лояльности сотрудников;

контроль над кадровыми процессами без правовых рисков.

Итог

История с форума Клерка показала: цепочка нарушений (невыплата зарплаты, перенос отпуска «в никуда», устные приказы) оборачивается конфликтом, убытками и юридическими рисками.

Для работника главное — фиксировать документы, подавать письменные заявления и использовать механизмы защиты. Для работодателя — действовать строго в правовом поле: оформлять приказы, соблюдать сроки выплат и выстраивать диалог с персоналом.

Только так можно избежать конфликтов, судебных разбирательств и штрафов, которые в 2025 году стали значительно серьёзнее.