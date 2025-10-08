Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
🔴 Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета. Новые требования к чекам, УПД и НДС →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5984. Сколько раз к бизнесу придут с профвизитом

Правительство утвердило периодичность профилактических визитов контрольно-надзорных органов к предпринимателям.

Частота обязательных профилактических визитов для бизнеса будет зависеть от категории риска: смотрите список.

Налоговая служба пояснила, кто не сможет обмениваться электронными документами с 1 января 2026 года.

Министр труда Антон Котяков рассказал, что не поддерживает идею ввести в России налог на тунеядство.

Для борьбы с контрафактом власти собираются внедрить обязательную маркировку колбасы.

Для предпринимателей альтернативой уплаты НДС может стать переход на АУСН. Может ли ваш бизнес работать на АУСН — чек-лист.

В Роскомнадзоре прошел день открытых дверей по вопросам персональных данных, подробности в статье.

ФНС напомнила, для каких видов деятельности на патенте нужно регистрировать кассу.

В ноябре будет рабочая суббота и трехдневная рабочая неделя: смотрите календарь.

⭐ Совет от редакции: Заполните декларацию по НДС за 3 квартал вместе с аудитором, чтобы не сделать ошибок и не получить претензий налоговиков. Пройдите весь путь вместе с экспертом на мастер-классе, который пройдет 20 октября в 11:00 мск. Записаться.

❓Как упрощенцам освоить НДС к Новому году?

Поможет онлайн-курс «НДС на УСН — 2025». Вы узнаете, как выбрать ставку по налогу, кому положены льготы и как их получить, научитесь делать вычеты входящего НДС и вести учет налога в 1С.

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 рублей вместо 14 900 рублей Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Разборы законов

Как ИП может законно использовать имущество супруга в бизнесе

Многие ИП сталкиваются с ситуацией, когда в бизнесе используется не только личное имущество, но и то, что принадлежит второй половине. Как все правильно оформить, чтобы у ИФНС не было вопросов?

Перевод на другую должность: можно ли предусмотреть в трудовом договоре. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли прописать в трудовом договоре будущие переводы на другую должность.

Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео

Разбираем важные вопросы оформления электронных трудовых книжек, как настроить заполнение электронной трудовой книжке в программе, как заполнять данные и формировать ЕФС-1 (подраздел 1.1) при разных мероприятиях.

Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя

Плательщик УСН должен считать налог от доходов или с разницы между доходами и расходами, ориентируясь на выбранный им объект налогообложения. Если ИП выбрал УСН «доходы минус расходы», то он не может применять «доходы» только потому, что ему это более выгодно. Решение о смене объекта налогообложения по УСН надо оформить, как положено по нормам НК РФ.

Как оформить поручение на обработку персональных данных

Поручение на обработку ПД можно дать аутсорсеру, но как правильно оформить поручение, чтобы Роскомнадзор не пришел с проверкой, а сотрудники и клиенты не пошли в суд? Разбираемся.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 7 октября 2025 года

2 👶🏻 Минтруд: когда обращаться за пособием при рождении ребенка

3 🔎 Почти половина россиян не смотрит, где изготовлен товар

4 Поставить на налоговый учет иностранную организацию будет проще

5 ФНС: нужно ли главам КФХ сдавать нулевой РСВ, если не было выплат

6 За налоговые долги могут удержать часть зарплаты

7 Как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза

8 📅 Производственный календарь на ноябрь 2025 с праздниками и выходными

9 🍞 Больших скачков цен на продукты питания в России не нашли

10 ❗ Установили периодичность профилактических визитов контролеров к бизнесу

11 РКН сообщил, когда не нужно брать согласие на обработку персональных данных

12 Для приоритетных проектов смягчат условия госэкспертизы

13 Власти решили взяться за неформально занятых — якобы безработных

14 ❌ Сделать один чек коррекции за целый день нельзя

15 При оказании агентских услуг по продвижению рекламы оплата агенту – это не рекламные расходы

16 Работающим пенсионерам предложили пересчитать пенсии

17 Как отразить федеральный инвестиционный вычет в декларации по налогу на прибыль

18 🌐 ФНС: плагин для использования КЭП работает не во всех браузерах

19 Единое пособие в 2026 году вырастет на 6,8%: сумма

20 📞 Закон о запрете спам-звонков с 1 сентября 2025 не останавливает банки

21 Суд разрешил не принимать на работу без военного билета. Это противоречит позиции Минтруда

22 Минтруд предлагает помогать людям в трудной ситуации по «принципу двух ключей»

23 Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС в роуминге

24 📋 Может ли ваш бизнес работать на АУСН — «Клерк» подготовил чек-лист

25 До 1 млн рублей может вырасти налоговый вычет по долгосрочным сбережениям

26 ФНС: для каких видов деятельности на патенте нужно регистрировать кассу

27 Минфин: как ресурсоснабжающая организация на УСН с НДС предъявляет налог покупателям

28 Ежегодную обязательную индексацию зарплат предлагают закрепить законодательно. Даже для коммерции

29 🏠 С 7 октября 2025 года ПВЗ Wildberries можно открывать в частных домах

30 Отмена нулевого НДС для IT-компаний принесет бюджету 25 млрд рублей

31 Исследование: 68% россиян согласны получать зарплату в цифровых рублях

32 Минтруд готовит предложения по «перезагрузке» маткапитала

33 Стало известно, какой средний уровень финансовой грамотности в России

34 Глава Минтруда: налог на тунеядство «я внутренне не поддерживаю»

35 🍗 Минпромторг хочет с 1 марта 2026 года начать маркировку колбасы и мясных изделий

36 ❗ ФНС: кто не сможет обмениваться электронными документами с 1 января 2026

37 Если работник не согласился работать в выходной – это не нарушение. Но есть нюанс

38 Котяков оценил, могут ли ввести четырехдневную рабочую неделю по всей стране

Мероприятия

Единый онлайн семинар 1С. Об учете, налогах и автоматизации – из первых рук

Дата проведения: 8 октября, среда

1С – 2025: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

Дата проведения: 8 октября, среда

Деньги в бизнесе:приумножить и сохранить

Дата проведения: 9 октября, четверг

Незаменимые сотрудники «Золотой легион» собственника: портрет, мотивация, увольнение

Дата проведения: 9 октября, четверг

Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета продавцов. Новые требования к чекам, УПД и НДС

Дата проведения: 9 октября, четверг

Зарплатная отчетность за 9 месяцев 2025 года и методика ее контроля ФНС

Дата проведения: 10 октября, пятница

Налоговые изменения – 2026: НДС, УСН, ПСН, страховые взносы и др.

Дата проведения: 10 октября, пятница

Статьи

Утренний бухгалтер № 5983. Льготные ставки УСН в регионах могут запретить

Правительство готовит поправки, которые лишат регионы возможности устанавливать льготные ставки для УСН.

Главные ошибки в учете при торговле на маркетплейсе

Маркетплейсы обязаны передавать данные о сделках напрямую в ФНС. Налоговый контроль за продавцами усиливается, и в 2025 году многие из них уже получают требования о даче пояснений по суммам доходов. В статье перечислим главные ошибки в учете селлеров и расскажем, как их избежать.

Премиум-сегмент: где и как продавать состоятельным клиентам

Если вы работаете с премиальной аудиторией, вы должны понимать как думает, выбирает и принимает решение о покупке данный сегмент клиентов. О ключевых факторах, которые влияют на их поведение, расскажем в этой статье.

Фатальные ошибки в резюме, которые могут стоить вам карьеры

Резюме — это первый шаг в диалоге с работодателем. От него зависит, заметят ли вас среди десятков кандидатов или отклонят заявку уже через несколько секунд. Вы можете быть сильным специалистом, но если документ составлен неграмотно, — шансов попасть на собеседование почти нет. О ключевых ошибках, которых стоит избегать, рассказали в статье.

В ТК РФ планируют прописать четкие параметры индексации зарплаты. 💰«Ночной бухгалтер» № 2032

Ежегодную обязательную индексацию зарплаты хотят сделать еще более обязательной.

Блоги компаний

Что будет, если перестать платить микрозаймы: последствия и способы решения проблемы

В Роскомнадзоре прошел день открытых дверей по вопросам персональных данных

Пошаговое руководство, как автоматизировать бухгалтерский учет

Как россиянам платить в Турции в 2025 году: полное руководство

Топ-6 ошибок при работе с самозанятыми

Как малому бизнесу не платить НДС с 2026 года: спойлер — перейти на АУСН

Публикация сведений о лицензии на Федресурсе в 2025 году: кто обязан и как разместить правильно

Налоговая реформа–2026: к чему готовиться бухгалтерам и как подготовить клиентов

С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: малый бизнес готовят к НДС

Почему нейросети не работают? Написали для вас пять готовых запросов, которые помогут добиться ответа от ИИ

Как определить, относится ли информация к персональным данным в 2025 году: пошаговая инструкция для бухгалтера

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер на первичную документацию Зарплата до 90000 ₽, Москва, Полный день

Главный бухгалтер Зарплата от 150000 ₽, Краснодар, Полный день

Бухгалтер по заработной плате и кадрам Зарплата от 110000 до 120000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Трибуна

Нобелевка по медицине за 2025 или что такое периферическая толерантность иммунитета

Параллельный импорт: какая от него польза малому и среднему бизнесу?

Торговые организации в ГОЗ. Как обосновать цену перепродажи

Новый лимит для патента: 10 миллионов и ни рублем больше

💎 Топ-5 дивидендных акций для пассивного дохода на 2026 год от Сбера

Скандальная инициатива: запрет возвратов на маркетплейсы — лечение симптомов вместо болезни

💥Обзор новостей: работающим пенсионерам нужно возвращать накопленное, модель материнского капитала изменится, выдачу лицензий на продажу алкоголя упростят

Что возьмет верх: техника отскока или суровая реальность? К чему готовиться инвестору

В какие даты выплачивать зарплату?

Что делать если доход превысил 60 млн рублей и вам нужно переходить на НДС?

1С тормозит: что видит бухгалтер, в чем причина и как говорить с айтишниками

НДС — 22%, УСН — до 10 млн: как может измениться налоговая система с 2026 года

Как бухгалтеру развивать личный бренд

Как сделать план-факт анализ более наглядным

Кому повысят пенсии в ноябре 2025: категории, размеры и автоматический перерасчет

Малый бизнес и самозанятый может получить кредитные каникулы

Внимание, патентники. Новая налоговая реформа с 2026 года затронет и вас!

Сила договора после расторжения по 44-ФЗ

Человеческий фактор под контролем: как автоматизация учета снижает ошибки сотрудников

Как при работе с маркетплейсами выбрать налоговую ставку в 2026 году?

Документы

Последние темы форума

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

Главная Тарифы