Утренний бухгалтер № 5984. Сколько раз к бизнесу придут с профвизитом

Частота обязательных профилактических визитов для бизнеса будет зависеть от категории риска: смотрите список.

Налоговая служба пояснила, кто не сможет обмениваться электронными документами с 1 января 2026 года.

Министр труда Антон Котяков рассказал, что не поддерживает идею ввести в России налог на тунеядство.

Для борьбы с контрафактом власти собираются внедрить обязательную маркировку колбасы.

Для предпринимателей альтернативой уплаты НДС может стать переход на АУСН. Может ли ваш бизнес работать на АУСН — чек-лист.

В Роскомнадзоре прошел день открытых дверей по вопросам персональных данных, подробности в статье.

ФНС напомнила, для каких видов деятельности на патенте нужно регистрировать кассу.

В ноябре будет рабочая суббота и трехдневная рабочая неделя: смотрите календарь.