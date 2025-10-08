Утренний бухгалтер № 5984. Сколько раз к бизнесу придут с профвизитом

Частота обязательных профилактических визитов для бизнеса будет зависеть от категории риска: смотрите список.
Налоговая служба пояснила, кто не сможет обмениваться электронными документами с 1 января 2026 года.
Министр труда Антон Котяков рассказал, что не поддерживает идею ввести в России налог на тунеядство.
Для борьбы с контрафактом власти собираются внедрить обязательную маркировку колбасы.
Для предпринимателей альтернативой уплаты НДС может стать переход на АУСН. Может ли ваш бизнес работать на АУСН — чек-лист.
В Роскомнадзоре прошел день открытых дверей по вопросам персональных данных, подробности в статье.
ФНС напомнила, для каких видов деятельности на патенте нужно регистрировать кассу.
В ноябре будет рабочая суббота и трехдневная рабочая неделя: смотрите календарь.
Разборы законов
— Как ИП может законно использовать имущество супруга в бизнесе
Многие ИП сталкиваются с ситуацией, когда в бизнесе используется не только личное имущество, но и то, что принадлежит второй половине. Как все правильно оформить, чтобы у ИФНС не было вопросов?
— Перевод на другую должность: можно ли предусмотреть в трудовом договоре. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли прописать в трудовом договоре будущие переводы на другую должность.
— Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео
Разбираем важные вопросы оформления электронных трудовых книжек, как настроить заполнение электронной трудовой книжке в программе, как заполнять данные и формировать ЕФС-1 (подраздел 1.1) при разных мероприятиях.
— Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя
Плательщик УСН должен считать налог от доходов или с разницы между доходами и расходами, ориентируясь на выбранный им объект налогообложения. Если ИП выбрал УСН «доходы минус расходы», то он не может применять «доходы» только потому, что ему это более выгодно. Решение о смене объекта налогообложения по УСН надо оформить, как положено по нормам НК РФ.
— Как оформить поручение на обработку персональных данных
Поручение на обработку ПД можно дать аутсорсеру, но как правильно оформить поручение, чтобы Роскомнадзор не пришел с проверкой, а сотрудники и клиенты не пошли в суд? Разбираемся.
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5983. Льготные ставки УСН в регионах могут запретить
Правительство готовит поправки, которые лишат регионы возможности устанавливать льготные ставки для УСН.
— Главные ошибки в учете при торговле на маркетплейсе
Маркетплейсы обязаны передавать данные о сделках напрямую в ФНС. Налоговый контроль за продавцами усиливается, и в 2025 году многие из них уже получают требования о даче пояснений по суммам доходов. В статье перечислим главные ошибки в учете селлеров и расскажем, как их избежать.
— Премиум-сегмент: где и как продавать состоятельным клиентам
Если вы работаете с премиальной аудиторией, вы должны понимать как думает, выбирает и принимает решение о покупке данный сегмент клиентов. О ключевых факторах, которые влияют на их поведение, расскажем в этой статье.
— Фатальные ошибки в резюме, которые могут стоить вам карьеры
Резюме — это первый шаг в диалоге с работодателем. От него зависит, заметят ли вас среди десятков кандидатов или отклонят заявку уже через несколько секунд. Вы можете быть сильным специалистом, но если документ составлен неграмотно, — шансов попасть на собеседование почти нет. О ключевых ошибках, которых стоит избегать, рассказали в статье.
— В ТК РФ планируют прописать четкие параметры индексации зарплаты. 💰«Ночной бухгалтер» № 2032
Ежегодную обязательную индексацию зарплаты хотят сделать еще более обязательной.
Трибуна
Нобелевка по медицине за 2025 или что такое периферическая толерантность иммунитета
Параллельный импорт: какая от него польза малому и среднему бизнесу?
Торговые организации в ГОЗ. Как обосновать цену перепродажи
Новый лимит для патента: 10 миллионов и ни рублем больше
💎 Топ-5 дивидендных акций для пассивного дохода на 2026 год от Сбера
Скандальная инициатива: запрет возвратов на маркетплейсы — лечение симптомов вместо болезни
💥Обзор новостей: работающим пенсионерам нужно возвращать накопленное, модель материнского капитала изменится, выдачу лицензий на продажу алкоголя упростят
Что возьмет верх: техника отскока или суровая реальность? К чему готовиться инвестору
В какие даты выплачивать зарплату?
Что делать если доход превысил 60 млн рублей и вам нужно переходить на НДС?
1С тормозит: что видит бухгалтер, в чем причина и как говорить с айтишниками
НДС — 22%, УСН — до 10 млн: как может измениться налоговая система с 2026 года
Как бухгалтеру развивать личный бренд
Как сделать план-факт анализ более наглядным
Кому повысят пенсии в ноябре 2025: категории, размеры и автоматический перерасчет
Малый бизнес и самозанятый может получить кредитные каникулы
Внимание, патентники. Новая налоговая реформа с 2026 года затронет и вас!
Сила договора после расторжения по 44-ФЗ
Человеческий фактор под контролем: как автоматизация учета снижает ошибки сотрудников
Как при работе с маркетплейсами выбрать налоговую ставку в 2026 году?
