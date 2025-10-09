Имущественные налоговые вычеты при покупке и продаже квартир: чем они отличаются

Имущественный вычет на продажу квартиры

При продаже квартиры, по которой не прошел минимальный срок владения, доход облагается НДФЛ. Но его можно уменьшить на имущественный вычет в сумме до 1 млн рублей.

Важно: имущественный вычет на продажу квартиры в одном году может быть только один.

Если вы в 2025 году продали 2 квартиры, то вычет все равно будет только 1 млн рублей.

Но если одну квартиру продали в 2025 году, а вторую – в 2026 году, то за каждый год можно получить по одному вычету в 1 млн рублей.

Вместо этого вычета можно применить фактические расходы на покупку этой квартиры.

Как применять имущественный вычет в 1 млн рублей при продаже квартиры, мы подробно разбирали тут.

Напомним, если владеть жильем в течение минимального срока (3 года или 5 лет), то налог с его продажи платить не придется.

Минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях мы разбирали здесь.