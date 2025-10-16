Утренний бухгалтер № 5990. Если договоры с самозанятыми признали трудовыми, то НДФЛ и штраф нельзя уменьшить на НПД

ВС РФ: при подмене трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми уплаченный ими налог нельзя зачесть в долг перед бюджетом компании (ИП) по неуплаченному НДФЛ.

Размер пособия по уходу за ребенком предлагают поднять до уровня детского прожиточного минимума.

Самозанятый 10 месяцев думал, что маркетплейс сам формирует чеки и передает данные в налоговую.

На портале Госуслуг запущена новая жизненная ситуация «Налоговый вычет».

С 1 ноября 2025 года на одного человека можно будет оформить не более 20 sim-карт.

Как бухгалтеру помочь клиентам избежать штрафов Роскомнадзора, узнаете здесь.

До 27 октября 2025 нужно отправить ЕНП-уведомление, декларации и расчеты. Список здесь.

Расчет налога на прибыль в 2025 году: полезная памятка для бухгалтера — в статье.

До конца марта 2026 в структуре ФНС сократят 31 тыс. штатных единиц и 16,5 тыс. работающих сотрудников.