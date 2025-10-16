Утренний бухгалтер № 5990. Если договоры с самозанятыми признали трудовыми, то НДФЛ и штраф нельзя уменьшить на НПД

ВС РФ: при подмене трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми уплаченный ими налог нельзя зачесть в долг перед бюджетом компании (ИП) по неуплаченному НДФЛ.
Размер пособия по уходу за ребенком предлагают поднять до уровня детского прожиточного минимума.
Самозанятый 10 месяцев думал, что маркетплейс сам формирует чеки и передает данные в налоговую.
На портале Госуслуг запущена новая жизненная ситуация «Налоговый вычет».
С 1 ноября 2025 года на одного человека можно будет оформить не более 20 sim-карт.
Как бухгалтеру помочь клиентам избежать штрафов Роскомнадзора, узнаете здесь.
До 27 октября 2025 нужно отправить ЕНП-уведомление, декларации и расчеты. Список здесь.
Расчет налога на прибыль в 2025 году: полезная памятка для бухгалтера — в статье.
До конца марта 2026 в структуре ФНС сократят 31 тыс. штатных единиц и 16,5 тыс. работающих сотрудников.
Разборы законов
— Может ли несовершеннолетний стать самозанятым. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли несовершеннолетний стать самозанятым и когда он имеет право самостоятельно совершать сделки.
— Расходы на обучение сотрудников: рискованные ситуации
Главный актив бизнеса — это сотрудники, при условии, что они профессиональные. Поэтому в развитие персонала вкладываться нужно, но не все просто: оплатил — учел расходы. Разбираем риски.
— Характеристика с места работы: как составить
Характеристика с работы может спасти от серьезного наказания, даже от тюрьмы — или привести к более суровому наказанию. Это документ, который напрямую влияет, например, на итоговый приговор, постановление об административном наказании, решение суда. А как его составлять? Разбираемся.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года
До 27.10 надо сдать уведомление, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
— Сотрудника признали банкротом: как начислять зарплату. Мини-курс
Работник не обязан уведомлять работодателя о банкротстве. Но это нужно знать, чтобы правильно начислять зарплату. В мини-курсе разберем, что делать, если сотрудника признали банкротом.
Новости
Мероприятия
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5989. Заработная плата удаленщика не может быть меньше МРОТ в его регионе
Если в трудовом договоре указано место проживания работника – зарплата должна быть не меньше минимума по этому субъекту РФ.
— В ФНС грядет сокращение штата. 🏃🏃«Ночной бухгалтер» № 2038
Из штатного расписания ФНС исключат 31 тыс. штатных единиц. Будут уволены 16,5 тыс. сотрудников.
Блоги компаний
Консультации
Трибуна
Налогоплательщик доказал право на льготу по налогу на имущество для субъектов инвестиционной деятельности
Конфиденциальность информации в работе бухгалтера
👨🦳50 тысяч на пенсии: россияне назвали новую «достойную» сумму
В вычете НДС отказано: какие документы не спасут компанию
Новый топ–10 перспективных акций от SberCIB
Рынок в тисках: между геополитикой и слабой экономикой. Ждать ли отскок от 2500 пунктов?
🏆 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в октябре. Попал на распродажу, увеличил пассивный доход. Что купил? Часть 1
МРОТ подскочит на 20%: кто получит прибавку с 2026 года?
Windows 10 уходит — но миллионы остались в зоне риска
О частичном признании расходов и вычете НДС по приобретённым услугам
Автоматическое распознавание первичных документов в 1С: как работает сервис 1С:РПД
Обзор: льгота для бедных наследников, налоговая инфляция, отмена НДФЛ по вкладам пенсионеров, ветеранов и многодетных
💨 Смягчение ДКП — отменяется. Почему аналитики «неожиданно» поменяли мнение по ключевой ставке? Возвращаемся к «реальной» инфляции в 10%?
Как банкротство одного из супругов влияет на общее имущество и кредиты
Документы
