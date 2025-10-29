ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Долги по налогам с физлиц взыщут без суда. 💳«Ночной бухгалтер» № 2048

С 01.11.2025 заработают новые правила взыскания налоговых долгов с физлиц. Обязательная судебная процедура отменяется.

  • С 1 ноября с физлиц будут без суда взыскивать налоговые долги, с которыми они согласны.

  • Банковские платежные агенты в сельской местности могут применять ПСН, даже если торговля – на УСН.

  • По уточненке к уменьшению сальдо ЕНС изменится только после камеральной проверки.

  • При изменении доли ставки по сотруднику не надо сдавать ЕФС-1.

  • Благодаря НПД стало в 4 раза меньше людей, у которых нет официального дохода.

Взыскание налогов без суда

Налоговикам больше не придется обращаться в суд, чтобы списать со счетов физлиц их налоговые долги.

Процедуру взыскания упростили с 1 ноября 2025 года. Как это будет происходить разъяснил глава ФНС Даниил Егоров.

У людей останется возможность оспорить долг. Если вы не согласны с суммой, указанной в уведомлении на уплату, можно оспорить ее через УФНС или через суд.

Если же человек согласен с суммой долга, не оспаривает ее, то ФНС взыщет сумму, не обращаясь в суд.

Сельские платежные агенты на ПСН

Снять наличные или положить их на счет можно не только в банкомате, но и на кассе магазина. В этом случае магазин оказывает услуги банковского платежного агента.

С 2025 года такую деятельность в сельской местности можно вести на ПСН. Но совсем необязательно, чтобы розничная торговля тоже была на ПСН.

ИП может применять по рознице УСН, а по услугам платежного агента – ПСН.

Уточненка на ЕНС

Дата проводки на ЕНС по уточненной декларации, сданной после срока уплаты налога, зависит от того, к уменьшению она или к увеличению.

Если налог в уточненке больше, чем в первичной декларации, то начисление на ЕНС проведут в день сдачи уточненки.

Если налог к уменьшению, то изменение на ЕНС отразится только после окончания камеральной проверки. Об этом напомнили налоговики.

💡 Совет от редакции

С 0,5 на 0,75 без ЕФС-1

При переводе сотрудника на неполный рабочий день необходимо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Аналогично – при переводе с неполного дня на полный.

Но если меняется неполная продолжительность рабочего дня (доля ставки), то сдавать ЕФС-1 не надо.

Таким образом, если сотрудник работал на 0,5 ставки (4 часа в день) и переходит на 0,75 ставки (6 часов в день), то сдавать на него ЕФС-1 не надо.

Выход из тени в СМЗ

До того, как в России внедрили эксперимент с самозанятыми, число людей, не имеющих никакого официального дохода, составляло 5,8 млн человек.

К началу 2025 года таких безработных стало 1,3 млн человек.

То есть благодаря НПД число россиян без дохода сократилось в 4 раза, подсчитали в ФНС. Люди вышли из тени и стали легально вести бизнес и платить налог.

