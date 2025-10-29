Долги по налогам с физлиц взыщут без суда. 💳«Ночной бухгалтер» № 2048

Сегодня в выпуске:
С 1 ноября с физлиц будут без суда взыскивать налоговые долги, с которыми они согласны.
Банковские платежные агенты в сельской местности могут применять ПСН, даже если торговля – на УСН.
По уточненке к уменьшению сальдо ЕНС изменится только после камеральной проверки.
При изменении доли ставки по сотруднику не надо сдавать ЕФС-1.
Благодаря НПД стало в 4 раза меньше людей, у которых нет официального дохода.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Взыскание налогов без суда
Налоговикам больше не придется обращаться в суд, чтобы списать со счетов физлиц их налоговые долги.
Процедуру взыскания упростили с 1 ноября 2025 года. Как это будет происходить разъяснил глава ФНС Даниил Егоров.
У людей останется возможность оспорить долг. Если вы не согласны с суммой, указанной в уведомлении на уплату, можно оспорить ее через УФНС или через суд.
Если же человек согласен с суммой долга, не оспаривает ее, то ФНС взыщет сумму, не обращаясь в суд.
Изучите НДС сейчас, он вам понадобится в 2026 году!
Из-за снижения лимита до 10 млн руб. многие упрощенцы попадут под НДС в 2026 году. Теперь для каждого бухгалтера умение работать с НДС — необходимость.
Подтянуть теорию и разобраться в реальной практической работе с налогом поможет курс повышения квалификации «Учет НДС». Вы научитесь исчислять и уплачивать НДС, а также правильно формировать счета-фактуры, книги покупок и продаж, вести учет НДС в 1С и заполнять декларацию. Сейчас приобрести курс можно со скидкой 65% за 8 900 руб. вместо
26 000 руб. Старт потока — 1 ноября.
После курса вы получите удостоверение на 120 ак. часов. А мы внесем его в госреестр Рособрнадзора.
Сельские платежные агенты на ПСН
Снять наличные или положить их на счет можно не только в банкомате, но и на кассе магазина. В этом случае магазин оказывает услуги банковского платежного агента.
С 2025 года такую деятельность в сельской местности можно вести на ПСН. Но совсем необязательно, чтобы розничная торговля тоже была на ПСН.
ИП может применять по рознице УСН, а по услугам платежного агента – ПСН.
Уточненка на ЕНС
Дата проводки на ЕНС по уточненной декларации, сданной после срока уплаты налога, зависит от того, к уменьшению она или к увеличению.
Если налог в уточненке больше, чем в первичной декларации, то начисление на ЕНС проведут в день сдачи уточненки.
Если налог к уменьшению, то изменение на ЕНС отразится только после окончания камеральной проверки. Об этом напомнили налоговики.
💡 Совет от редакции
В 2025 году в сфере государственных закупок действуют важные изменения, связанные с применением национального режима. Требования касаются ограничения участия иностранных товаров и услуг, обязательств по подтверждению происхождения товаров, а также порядка проведения закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. О том, как работать с госзакупками сейчас, расскажем на вебинаре 31 октября в 13:00 по мск.
С 0,5 на 0,75 без ЕФС-1
При переводе сотрудника на неполный рабочий день необходимо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Аналогично – при переводе с неполного дня на полный.
Но если меняется неполная продолжительность рабочего дня (доля ставки), то сдавать ЕФС-1 не надо.
Таким образом, если сотрудник работал на 0,5 ставки (4 часа в день) и переходит на 0,75 ставки (6 часов в день), то сдавать на него ЕФС-1 не надо.
Выход из тени в СМЗ
До того, как в России внедрили эксперимент с самозанятыми, число людей, не имеющих никакого официального дохода, составляло 5,8 млн человек.
К началу 2025 года таких безработных стало 1,3 млн человек.
То есть благодаря НПД число россиян без дохода сократилось в 4 раза, подсчитали в ФНС. Люди вышли из тени и стали легально вести бизнес и платить налог.
Главред рекомендует
Персональные данные самозанятых исполнителей: как обрабатывать, чтобы избежать штрафа
Отмена льгот по страховым взносам в 2026 году: как это скажется на вашем бизнесе
Лечение сотрудника за счет работодателя: что с учетом расходов, налогами и взносами
Принятие НДС к вычету по приобретенным объектам основных средств
Какие услуги самозанятых под полным запретом и какие ведут к рискам: шпаргалка для заказчика
Мем дня
Ваша платит свои налоги вовремя редакция
Комментарии3
Вера, картинка огонь! Егоров? )