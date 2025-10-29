Долги по налогам с физлиц взыщут без суда. 💳«Ночной бухгалтер» № 2048

Взыскание налогов без суда

Налоговикам больше не придется обращаться в суд, чтобы списать со счетов физлиц их налоговые долги.

Процедуру взыскания упростили с 1 ноября 2025 года. Как это будет происходить разъяснил глава ФНС Даниил Егоров.

У людей останется возможность оспорить долг. Если вы не согласны с суммой, указанной в уведомлении на уплату, можно оспорить ее через УФНС или через суд.

Если же человек согласен с суммой долга, не оспаривает ее, то ФНС взыщет сумму, не обращаясь в суд.