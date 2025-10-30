Утренний бухгалтер № 6000. С 10 ноября Ozon будет брать с селлеров на 5% больше за свои услуги

Ozon повышает плату за свои услуги для продавцов: с 10 ноября платить придется на 5% больше.

Роструд: в командировку можно направить не всех, а для отдельных категорий предусмотрен особый порядок.

Минфин разъяснил, когда можно применять инвествычет по расходам на создание объекты инфраструктуры.

СФР разъяснил, нужно ли подавать ЕФС-1 при изменении зарплаты сотрудника на неполном рабочем времени.

Минцифры одобрило дополнительное субсидирование ипотеки для IT-специалистов.