Утренний бухгалтер № 6000. С 10 ноября Ozon будет брать с селлеров на 5% больше за свои услуги

Маркетплейс провел переоценку своих тарифов. С 10 ноября для большинства категорий товаров плата онлайн-площадки увеличится на 5%.

Ozon повышает плату за свои услуги для продавцов: с 10 ноября платить придется на 5% больше.

Роструд: в командировку можно направить не всех, а для отдельных категорий предусмотрен особый порядок.

Минфин разъяснил, когда можно применять инвествычет по расходам на создание объекты инфраструктуры.

СФР разъяснил, нужно ли подавать ЕФС-1 при изменении зарплаты сотрудника на неполном рабочем времени.

Минцифры одобрило дополнительное субсидирование ипотеки для IT-специалистов.

Разборы законов

Личный и предпринимательский: может ли у ИП быть два ИНН. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли у ИП быть два ИНН и как проверить, какой из них действительный.

Лечение сотрудника за счет работодателя: что с учетом расходов, налогами и взносами

Некоторые работодатели оплачивают своим сотрудникам оказание медицинской помощи. Поддержка от работодателя может выражаться в двух формах: медстраховка по ДМС и компенсация затрат на лечение. Порядок налогообложения расходов по таким выплатам разный в зависимости от применяемого налогового режима и типа выплат.

Как рассчитать доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году. Мини-курс

На УСН можно перейти только с нового налогового периода. Поменять ОСНО на УСН в середине года нельзя. В мини-курсе расскажем, как определить доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году.

Пояснения по декларации после завершения камеральной проверки: представлять или нет, последствия

Налоговая служба выставляет требование в последний день камеральной проверки, налогоплательщик игнорирует его — проверка-то уже завершена. Результат: штраф и определение налога расчетным путем. Кто прав?

Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. Мини-курс

Бумажный и электронный чеки считаются равноценными. Каждый документ содержит обязательные реквизиты, которые позволяют идентифицировать продавца. Но выдавать электронные чеки можно не всегда. Подробности в мини-курсе.

Утренний бухгалтер № 5999. ФНС: прекращение деятельности ИП не освобождает от налогов

Перед прекращением деятельности ИП нужно сдать декларации, исчислить налоги и уплатить их.

Учебные отпуска: все, что нужно знать бухгалтеру и кадровику

Разберемся, на какой срок и в каком порядке работников нужно отпускать в учебный отпуск, в каких ситуациях он является оплачиваемым и как правильно рассчитать отпускные.

Как учитывать НМА и ОС в 2025–2026 гг., отчетность для застройщиков, субсидиарная и солидарная ответственность, изменения 2026. Обзор мероприятий с 1 по 15 ноября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Создание комплексной ИТ-инфраструктуры: рейтинг системных интеграторов

Мы изучили рынок и выбрали технологических подрядчиков, которые умеют создавать масштабируемую, гибкую и защищенную инфраструктуру для многочисленных пользователей.

Ватсап Веб: как подключиться онлайн с компьютера и скачать приложение

Работа требует быть всегда начеку. Не всегда сообщения приходят исключительно в корпоративную почту: поэтому многие используют сторонние мессенджеры. Рассказываем, как скачать WhatsApp1 (Вотсап) на компьютер.

Стадии банкротства физических лиц в России

Новые правила для ИП на УСН с 2026 года

Не можешь платить по кредитам? 5 вариантов решения проблемы

НДС на УСН с 1 января 2026 года: как выбрать налоговую ставку

Как опубликовать уведомление о намерении банкротства в ЕФРСФДЮЛ: пошаговая инструкция 2025

Отмена льгот по страховым взносам в 2026 году: как это скажется на вашем бизнесе

Переход бизнеса на ЭДО в 2026 году: полное руководство для бизнеса

Топ главных изменений для бизнеса в ноябре 2025

Основные изменения для бухгалтеров с 2026 года

Ведущий бухгалтер Зарплата от 110000 ₽, Казань, Полный день

Бухгалтер на участке реализации Зарплата от 90000 ₽, Москва, Полный день

Юрист

💰 Пенсия в России: работаем до последнего?

🔨Уральская кузница размещает облигации еще раз

Не душите налогами: бизнес обратился к властям

⚡️ Доход каждый месяц как зарплата: 13 облигаций с ежемесячными высокими купонами с повышенным риском

Хрупкое равновесие: почему текущий отскок российского рынка может оказаться ловушкой?

Госдума приняла закон о привлечении резервистов для защиты критически важных объектов

Подвели итоги налоговых изменений-2025 и обсудили подготовку к грядущим нововведениям в законодательстве

О вычете НДС по товарам, учтенным на забалансовом счете

Как можно потерять квартиру при покупке у наследника

Почему старые подходы в бухгалтерии больше не работают

Принятие НДС к вычету по приобретенным объектам основных средств

Как взыскать неустойку за просрочку выполнения работ подрядчиком

Путь в аудит: цель — за эти 4 года стать аудитором

📉 Снова в пике? Куда бежать, когда акции падают

Как оформить ВНЖ Франции: пошаговый гайд для россиян в 2025

Отмена налога по ипотеке, обложение улиток, налог при продаже имущества банкрота в обзоре

Можно ли изменить условия ипотеки после одобрения: что разрешено и где подстраховаться

Элементы метода бухгалтерского учета

RWA (Real-World Assets) — реальный мир на блокчейне

Победы налогоплательщиков в налоговых спорах: краткий анализ ключевых судебных решений 2023 - 2024 годов

