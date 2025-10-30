Утренний бухгалтер № 6000. С 10 ноября Ozon будет брать с селлеров на 5% больше за свои услуги

Ozon повышает плату за свои услуги для продавцов: с 10 ноября платить придется на 5% больше.
Роструд: в командировку можно направить не всех, а для отдельных категорий предусмотрен особый порядок.
Минфин разъяснил, когда можно применять инвествычет по расходам на создание объекты инфраструктуры.
СФР разъяснил, нужно ли подавать ЕФС-1 при изменении зарплаты сотрудника на неполном рабочем времени.
Минцифры одобрило дополнительное субсидирование ипотеки для IT-специалистов.
Разборы законов
— Личный и предпринимательский: может ли у ИП быть два ИНН. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли у ИП быть два ИНН и как проверить, какой из них действительный.
— Лечение сотрудника за счет работодателя: что с учетом расходов, налогами и взносами
Некоторые работодатели оплачивают своим сотрудникам оказание медицинской помощи. Поддержка от работодателя может выражаться в двух формах: медстраховка по ДМС и компенсация затрат на лечение. Порядок налогообложения расходов по таким выплатам разный в зависимости от применяемого налогового режима и типа выплат.
— Как рассчитать доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году. Мини-курс
На УСН можно перейти только с нового налогового периода. Поменять ОСНО на УСН в середине года нельзя. В мини-курсе расскажем, как определить доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году.
— Пояснения по декларации после завершения камеральной проверки: представлять или нет, последствия
Налоговая служба выставляет требование в последний день камеральной проверки, налогоплательщик игнорирует его — проверка-то уже завершена. Результат: штраф и определение налога расчетным путем. Кто прав?
— Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. Мини-курс
Бумажный и электронный чеки считаются равноценными. Каждый документ содержит обязательные реквизиты, которые позволяют идентифицировать продавца. Но выдавать электронные чеки можно не всегда. Подробности в мини-курсе.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 октября 2025 года
2 🐈🦮 Содержать кошек дешевле, чем собак
3 Селлеры Ozon будут платить на 5% больше за продажи с 10 ноября 2025 года
4 Есть ограничение для применения АУСН при торговле на маркетплейсах
5 Минцифры согласовало дополнительное субсидирование IT-ипотеки
6 Дети репатриантов и иностранцев, для которых русский язык единственный родной, смогут не сдавать экзамен
7 💀 Рекламу азартных игр будет нужно маркировать сообщением о вреде жизни и здоровью
8 ❓ Можно ли перейти на АУСН с 2026 года, если на 30 декабря 2025 компания не подходит под требования
9 ФНС: что делать, если нет данных об ОКТМО банка для 3-НДФЛ
10 Когда изменится сальдо ЕНС – зависит от момента сдачи и содержания уточненки
11 😎 В ЛНР можно анонимно заявить о налоговых и трудовых правонарушениях
12 В 2026 году большинство работодателей будет сокращать персонал: какие навыки останутся востребованными
13 На УСН можно включить в расходы хранение на складе маркетплейса, доставку и рекламу
14 💃 41% россиянок зарабатывает больше своих партнеров
15 👻 Скидки, которые страшно упустить! До -75% на профкурсы «Клерка»
16 Запрет на предоставление бюджетных субсидий юрлицам с долгами перед РФ продлят
17 🎯 Новый тренажер «Проводки № 4» — практическая работа из курса «Бухгалтер с нуля»
18 Для делового туризма просят создать свой ОКВЭД, но Минэкономразвития против
19 Минфин: есть ли НДС при продаже российской компании товаров за границей до их таможенного оформления в РФ
20 СФР: подавать ли ЕФС-1 при изменении зарплаты переведенного на неполное рабочее время
21 ЦБ: валютный контроль распространяется только на агентское вознаграждение
22 Стало известно, сколько самозанятых в 2025 году уже получают пенсии
23 ФНС: доходы населения обелились более чем в 4 раза благодаря режиму НПД для самозанятых
24 Егоров рассказал, как с 1 ноября 2025 года будут взыскивать налоговые долги с физлиц
25 Как уменьшается налог на прибыль на расходы по строительству объектов инфраструктуры
26 💢 Большинство бухгалтеров считает, что в 2026 году налоговая нагрузка на бизнес вырастет на 20%
27 Появилась интерактивная карта кешбэка от розничных продавцов
28 Минфин уточнил, как ИП на ПСН быть банковскими платежными агентами и торговать
29 Сервис ФНС «Как меня видит налоговая» организован по принципу социальной сети: можно добавлять в друзья и партнеры
30 Молодым семьям с детьми могут дать кредитные каникулы
31 👗 На маркетплейсах нашли десятки миллионов (!) нарушений в маркировке товаров
32 Отправлять в командировки можно не всех, а кого-то в особом порядке
33 Банки смогут быстрее увольнять сотрудников за грубые нарушения в обслуживании клиентов
Налоговый контроль и налоговое консультирование в период изменений НК РФ – 2026
Дата проведения: 30 октября, четверг
Госзакупки и национальный режим в 2025 году: что изменилось и как работать
Дата проведения: 31 октября, пятница
Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025-2026 гг.
Дата проведения: 3 ноября, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5999. ФНС: прекращение деятельности ИП не освобождает от налогов
Перед прекращением деятельности ИП нужно сдать декларации, исчислить налоги и уплатить их.
— Учебные отпуска: все, что нужно знать бухгалтеру и кадровику
Разберемся, на какой срок и в каком порядке работников нужно отпускать в учебный отпуск, в каких ситуациях он является оплачиваемым и как правильно рассчитать отпускные.
— Как учитывать НМА и ОС в 2025–2026 гг., отчетность для застройщиков, субсидиарная и солидарная ответственность, изменения 2026. Обзор мероприятий с 1 по 15 ноября
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Создание комплексной ИТ-инфраструктуры: рейтинг системных интеграторов
Мы изучили рынок и выбрали технологических подрядчиков, которые умеют создавать масштабируемую, гибкую и защищенную инфраструктуру для многочисленных пользователей.
— Ватсап Веб: как подключиться онлайн с компьютера и скачать приложение
Работа требует быть всегда начеку. Не всегда сообщения приходят исключительно в корпоративную почту: поэтому многие используют сторонние мессенджеры. Рассказываем, как скачать WhatsApp1 (Вотсап) на компьютер.
Блоги компаний
Стадии банкротства физических лиц в России
Новые правила для ИП на УСН с 2026 года
Не можешь платить по кредитам? 5 вариантов решения проблемы
НДС на УСН с 1 января 2026 года: как выбрать налоговую ставку
Как опубликовать уведомление о намерении банкротства в ЕФРСФДЮЛ: пошаговая инструкция 2025
Отмена льгот по страховым взносам в 2026 году: как это скажется на вашем бизнесе
Переход бизнеса на ЭДО в 2026 году: полное руководство для бизнеса
Топ главных изменений для бизнеса в ноябре 2025
Трибуна
💰 Пенсия в России: работаем до последнего?
🔨Уральская кузница размещает облигации еще раз
Не душите налогами: бизнес обратился к властям
⚡️ Доход каждый месяц как зарплата: 13 облигаций с ежемесячными высокими купонами с повышенным риском
Хрупкое равновесие: почему текущий отскок российского рынка может оказаться ловушкой?
Госдума приняла закон о привлечении резервистов для защиты критически важных объектов
Подвели итоги налоговых изменений-2025 и обсудили подготовку к грядущим нововведениям в законодательстве
О вычете НДС по товарам, учтенным на забалансовом счете
Как можно потерять квартиру при покупке у наследника
Почему старые подходы в бухгалтерии больше не работают
Принятие НДС к вычету по приобретенным объектам основных средств
Как взыскать неустойку за просрочку выполнения работ подрядчиком
Путь в аудит: цель — за эти 4 года стать аудитором
📉 Снова в пике? Куда бежать, когда акции падают
Как оформить ВНЖ Франции: пошаговый гайд для россиян в 2025
Отмена налога по ипотеке, обложение улиток, налог при продаже имущества банкрота в обзоре
Можно ли изменить условия ипотеки после одобрения: что разрешено и где подстраховаться
Элементы метода бухгалтерского учета
RWA (Real-World Assets) — реальный мир на блокчейне
Победы налогоплательщиков в налоговых спорах: краткий анализ ключевых судебных решений 2023 - 2024 годов
