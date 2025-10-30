Роструд будет отслеживать, где раньше работали ваши контрагенты-самозанятые. 🔎«Ночной бухгалтер» № 2049

Сегодня в выпуске:
Будет новый индикатор риска нарушения трудовых норм — если 10 бывших сотрудников стали СМЗ и перешли к контрагенту бывшего работодателя.
Если вы не ели в обед, это не дает вам права уйти с работы пораньше.
Мошенники с фейковых аккаунтов гендиров выведывают конфиденциальные данные у бухгалтеров.
Будут новые КБК по НДФЛ, взносам, налогу на игорный бизнес.
На удаленке сотрудники работают более продуктивно, чем в офисе.
Индикаторы риска по СМЗ
Минтруд планирует уточнить состав данных, которые передает ФНС в Роструд для мониторинга индикаторов риска трудовых нарушений.
Добавят данные о переходе самозанятых в компанию, оказывающую услуги их бывшему работодателю. Подозрительным будет, если 10 бывших сотрудников ушли к контрагенту своего бывшего работодателя и в качестве самозанятых зарабатывают там по 25 тыс. рублей в месяц.
Обед по расписанию
Нельзя отказаться от обеденного перерыва ради того, чтобы уйти с работы пораньше.
В локальных актах работодателя прописывается время обеда. Минимум – 30 минут. Если обед в компании длится 1 час, то по письменной договоренности с работодателем его можно сократить на 30 минут и тогда уходить с работы на полчаса раньше.
Но совсем без обеда нельзя.
Фейковый директор
Стало в 10 раз больше случаев мошенничества с использованием аккаунтов известных личностей в мессенджерах.
Может быть такая схема: фейковый босс пытается получить от бухгалтера конфиденциальные данные или доступ к банковским приложениям.
При этом мошенники с помощью ИИ могут создавать дипфейки – реалистичные голосовые и визуальные подделки, могут прислать поддельные документы.
Будьте бдительны!
Новые КБК
С 2026 года заработает система добровольного страхования самозанятых для оплаты больничных. Для этих добровольных взносов утвердят КБК.
Кроме того, обновятся некоторые КБК для НДФЛ. Еще будет новый КБК для налога на игорный бизнес.
Удаленная работа
13% россиян работают удаленно, еще 12% – в гибридном графике. Как показало исследование, эти люди больше зарабатывают и работают более продуктивно. Ведь им не надо тратить время на дорогу, стоять в пробках, отвлекаются на перекуры в офисе.
По данным ВШЭ на удаленку стараются перевести самых ценных сотрудников.
