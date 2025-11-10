Утренний бухгалтер № 6005. С 2026 года будет новый лимит доходов для применения ПСН

Сначала пороговое значение по доходам для применения патентной системы налогообложения будет 20 млн рублей (в 2026 году), а к 2028 году лимит снизится до 10 млн.

Минфин: в 2026 году от пониженного НДС на УСН можно будет отказаться досрочно.

Скоро на Госуслугах будет можно подать декларацию соответствия условий труда.

Правительство проиндексировало в 1,076 раза фиксированный размер взносов на травматизм для плательщиков на автоУСН.

Как применять ИИ для анализа данных, прогнозирования и поддержки управленческих решений: реальные примеры.

ФНС разъяснила, можно ли применять АУСН при наличии обособленных подразделений.

Эксперты оценили, как налоговые изменения 2026 года скажутся на бизнесе.

Технологические проекты под крылом государства: как получить грант, узнаете из статьи.

Минтруд запустит эксперимент по учету поступлений на банковские карты и вкладов при расчете годового дохода семьи для единого пособия.