Утренний бухгалтер № 6005. С 2026 года будет новый лимит доходов для применения ПСН

Минфин решил постепенно снижать порог доходов для применения патентной системы налогообложения.

Сначала пороговое значение по доходам для применения патентной системы налогообложения будет 20 млн рублей (в 2026 году), а к 2028 году лимит снизится до 10 млн.

Минфин: в 2026 году от пониженного НДС на УСН можно будет отказаться досрочно.

Скоро на Госуслугах будет можно подать декларацию соответствия условий труда.

Правительство проиндексировало в 1,076 раза фиксированный размер взносов на травматизм для плательщиков на автоУСН.

Как применять ИИ для анализа данных, прогнозирования и поддержки управленческих решений: реальные примеры.

ФНС разъяснила, можно ли применять АУСН при наличии обособленных подразделений.

Эксперты оценили, как налоговые изменения 2026 года скажутся на бизнесе.

Технологические проекты под крылом государства: как получить грант, узнаете из статьи.

Минтруд запустит эксперимент по учету поступлений на банковские карты и вкладов при расчете годового дохода семьи для единого пособия.

Разборы законов

Как составить спецификацию к договору оказания услуг и когда она нужна. Мини-курс

Спецификация — это перечень и виды услуг, которые исполнитель оказывает заказчику. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда нужна спецификация к договору оказания услуг и как ее составить.

Характеристика с места работы: как составить

Характеристика с работы может спасти от серьезного наказания, даже от тюрьмы — или привести к более суровому наказанию. Это документ, который напрямую влияет, например, на итоговый приговор, постановление об административном наказании, решение суда. А как его составлять? Разбираемся.

Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео

Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.

Срок хранения персональных данных работников

Документы, содержащие персональные данные, необходимо хранить, причем в некоторых случаях довольно долго. И соблюдать надо сроки, указанные не только в законе, но и подзаконных актах. Разбираемся в сроках хранения.

Счет 15 в бухгалтерском учете: зачем нужен, проводки

Счет 15 используют крупные производственные и торговые организации, компании, занимающиеся импортом, с большой номенклатурой МПЗ или особенностями деятельности, когда расходы на заготовку растянуты во времени. Разберем примеры оформления операций и основные проводки.

