Утренний бухгалтер № 6005. С 2026 года будет новый лимит доходов для применения ПСН

Сначала пороговое значение по доходам для применения патентной системы налогообложения будет 20 млн рублей (в 2026 году), а к 2028 году лимит снизится до 10 млн.
Минфин: в 2026 году от пониженного НДС на УСН можно будет отказаться досрочно.
Скоро на Госуслугах будет можно подать декларацию соответствия условий труда.
Правительство проиндексировало в 1,076 раза фиксированный размер взносов на травматизм для плательщиков на автоУСН.
Как применять ИИ для анализа данных, прогнозирования и поддержки управленческих решений: реальные примеры.
ФНС разъяснила, можно ли применять АУСН при наличии обособленных подразделений.
Эксперты оценили, как налоговые изменения 2026 года скажутся на бизнесе.
Технологические проекты под крылом государства: как получить грант, узнаете из статьи.
Минтруд запустит эксперимент по учету поступлений на банковские карты и вкладов при расчете годового дохода семьи для единого пособия.
Разборы законов
— Как составить спецификацию к договору оказания услуг и когда она нужна. Мини-курс
Спецификация — это перечень и виды услуг, которые исполнитель оказывает заказчику. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда нужна спецификация к договору оказания услуг и как ее составить.
— Характеристика с места работы: как составить
Характеристика с работы может спасти от серьезного наказания, даже от тюрьмы — или привести к более суровому наказанию. Это документ, который напрямую влияет, например, на итоговый приговор, постановление об административном наказании, решение суда. А как его составлять? Разбираемся.
— Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео
Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.
— Срок хранения персональных данных работников
Документы, содержащие персональные данные, необходимо хранить, причем в некоторых случаях довольно долго. И соблюдать надо сроки, указанные не только в законе, но и подзаконных актах. Разбираемся в сроках хранения.
— Счет 15 в бухгалтерском учете: зачем нужен, проводки
Счет 15 используют крупные производственные и торговые организации, компании, занимающиеся импортом, с большой номенклатурой МПЗ или особенностями деятельности, когда расходы на заготовку растянуты во времени. Разберем примеры оформления операций и основные проводки.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 7 ноября 2025 года
2 Открыть счет теперь можно полностью онлайн, но пока в одном банке
3 Депутат Останина предлагает присваивать многодетным мужчинам звание «отец-герой»
4 Банк заблокировал счета, что делать: инструкция 2025 от Росфинмониторинга
5 💊 На рынке БАДов 80% компаний — псевдопроизводители
6 Кабмин: будет новый порядок налоговых вычетов по СЗПК
7 Депутаты предлагают не менять ИНН компаний при реорганизации
8 ❗ В 2026 году от пониженного НДС на УСН разрешат отказаться досрочно
9 ФНС: какой тип оплаты указывать в чеке, если деньги перевели ИП на личную карту
10 Пособие по беременности и родам предлагают увеличить
11 Организации стали открывать отделы ИИ-трансформации
12 ❔ ФНС спросили про задвоение на АУСН эквайринга
13 Отбор бизнеса для субсидий будут проводить в электронной форме: законопроект 2025
14 Рекламодатели смогли нарастить продажи на 600% с помощью новой рекламной платформы
15 Офлайн-ретейл потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов
16 👀 Эксперты оценили, как новые корректировки налогового законодательства скажутся на бизнесе в 2026 году
17 🤫 Как законно уйти от НДС в 2026 году — объясняем на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026»
18 При возвращении абонента из роуминга мобильный интернет будет работать только после периода охлаждения
19 Налоговики раскрыли схемы незаконной оптимизации по страховым взносам и НДФЛ в 2025 году
20 ❗ С 2026 года будут новые лимиты доходов для применения ПСН
21 ФНС разъяснила структуру ИНН в отчетности и документах с 2026 года
22 Можно ли применять АУСН при наличии обособленных подразделений: ответ налоговой службы
23 Эксперты разобрали новые письма Минфина и ФНС в Клерк.Плюс
24 В России может появиться новый «промышленный сбор»
25 Минфин уточнил, какая ставка НДС при перевозке импортных товаров по территории РФ
26 Как роялти включается в таможенную стоимость и можно ли частично: Минфин объяснил
27 Как с помощью ИИ развивать бизнес и какие компетенции нужны для управления финансами — расскажут эксперты на конференции «КОНФИН 2025»!
28 При выдаче единого пособия учтут поступления на карты, вклады и доходы самозанятых
29 🤩 Самые свежие изменения и актуальные знания на новых онлайн-курсах «Клерка»
30 На Госуслугах запустили сервис по регистрации кассы и товарных знаков
31 ФНС уточнила, можно ли при АУСН учесть в расходах сумму по взаимозачету
32 Новая игра на «Клерке»: Счёты — возвращаем классику в бухгалтерию!
33 В доле профильных доходов производителей радиоэлектроники будут учитывать услуги по проектированию
34 🏢 Размещать дарксторы в многоквартирных домах могут запретить
35 Повысили взносы на травматизм с 2026 года для АУСН
36 Минтруд: скоро на Госуслугах будет можно подать декларацию соответствия условий труда
37 Прокуратура взыскала 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
38 ✅ Налоговики: главный признак самозанятого как бизнес-единицы — самостоятельность. Если ее недостаточно, это трудовые отношения
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6004. Названы новые лимиты доходов по УСН для НДС с 2026 года!
Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты.
— Новые лимиты для НДС на УСН и патента, отказ от пониженной ставки НДС: как изменят налоговую реформу-2026
НДС-лимит на УСН будут снижать постепенно, для грузоперевозок не будут отменять ПСН, ИП с процентов по вкладам будут платить НДФЛ, а не налог по УСН.
— Самые важные письма Минфина и ФНС в октябре, счет 15 в бухучете и сгорание неиспользованного отпуска: обзор для бухгалтера
ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.
— Грузоперевозкам оставят ПСН, IT-компаниям – льготу по НДС. 🚚«Ночной бухгалтер» № 2054
Глава Минфина Антон Силуанов озвучил поправки в законопроект с налоговой реформой-2026.
Трибуна
Видеозапись и чек: хватит ли их для взыскания ущерба за нарушение прав на товарный знак?
⚡️Полюс рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2025 года
Чем грозит повышение НДС до 22 процентов
💥Обзор новостей: налоговую реформу 2026 смягчили, от спецставки НДС можно отказаться раньше 3-х лет, ПСН оставили для розничной торговли и грузоперевозок
💰 Пассивный доход за октябрь вырос: получил 82 099 рублей. Почти вдвое больше, чем год назад!
АУСН в 2026 году: кому выгодно перейти и как это рассчитать
Что скрывается за вялыми торгами: неочевидные риски и возможности
Снижение порога уплаты НДС для малого и среднего бизнеса — с 2026 по 2028 год
О представлении отчетности в случае приостановления ликвидации
Налоговые качели — бизнесу дали три года, чтобы мягко упасть с 60 миллионов
Как завести нового партнера в бизнес — 5 основных способов введения партнера в компанию, их особенности, достоинства и недостатки
Ваши деньги под прицелом: почему банки блокируют счета и как этого избежать?
⚡️Минфин представил пакет из 590 поправок к законопроекту о бюджете и налоговой реформе-2026
Продажа товаров на УСН с НДС 5%: как правильно оформить в 1С:БП
Как я ушла в аутсорсинг и открыла свой бизнес?
Лимит для уплаты НДС на УСН в 2026 году – 20 млн. руб. Мишустин сделал заявление о послаблении налоговой реформы 2026 года
Нотариусы расскажут о долгах, юристы бесплатно проконсультируют. Юридический дайджест #45
ТОП-3 судебных акта по налогам за октябрь 2025
Фиктивный развод в банкротстве: как доказать и оспорить сделку
