Поколения X, Y и Z: что будет важно сотрудникам в 2026 году

По оценке HR-агентства А2 на конец 2025 года наблюдается дефицит квалифицированных специалистов во многих областях (медицинские и технические специальности, сферы ритейла и сельского хозяйства, менеджеры по продажам и риелторы) и в ближайшее время он будет только расти. Среди причин этого явления — демографическая яма в 1990-е, начало СВО и скорость изменения требований к самим кандидатам с приходом новых технологий, под которые они не успевают адаптироваться.

И хотя визуально рынок кандидатов может казаться переполненным из-за количества опубликованных резюме, среди них не так много сотрудников, подходящих под ваш конкретный запрос. За идеальных кандидатов приходится бороться.

В 2026 году рынок соискателей будет состоять в основном из трех поколений — поколения X (1967 – 1984), Y или миллениалов (1985 – 2000) и Z или зумеров (2000 – 2015). Эксперты А2 отмечают, что среди иксов, как правило, встречаются наиболее опытные и квалифицированные специалисты, среди миллениалов больше карьеристов, нацеленных на постоянное горизонтальное и вертикальное развитие, а зумеры — самые молодые представители рынка труда и перспективные сотрудники, готовые привносить новое в устаревшие процессы.

При этом каждая из этих возрастных категорий имеет свои ожидания относительно идеального места работы. В этой статье мы разбираем, как привлечь и удержать сотрудников разных поколений, исходя из специфики их потребностей.