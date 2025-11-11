Поколения X, Y и Z: что будет важно сотрудникам в 2026 году

По оценке HR-агентства А2 на конец 2025 года наблюдается дефицит квалифицированных специалистов во многих областях (медицинские и технические специальности, сферы ритейла и сельского хозяйства, менеджеры по продажам и риелторы) и в ближайшее время он будет только расти. Среди причин этого явления — демографическая яма в 1990-е, начало СВО и скорость изменения требований к самим кандидатам с приходом новых технологий, под которые они не успевают адаптироваться.
И хотя визуально рынок кандидатов может казаться переполненным из-за количества опубликованных резюме, среди них не так много сотрудников, подходящих под ваш конкретный запрос. За идеальных кандидатов приходится бороться.
В 2026 году рынок соискателей будет состоять в основном из трех поколений — поколения X (1967 – 1984), Y или миллениалов (1985 – 2000) и Z или зумеров (2000 – 2015). Эксперты А2 отмечают, что среди иксов, как правило, встречаются наиболее опытные и квалифицированные специалисты, среди миллениалов больше карьеристов, нацеленных на постоянное горизонтальное и вертикальное развитие, а зумеры — самые молодые представители рынка труда и перспективные сотрудники, готовые привносить новое в устаревшие процессы.
При этом каждая из этих возрастных категорий имеет свои ожидания относительно идеального места работы. В этой статье мы разбираем, как привлечь и удержать сотрудников разных поколений, исходя из специфики их потребностей.
Как привлечь и удержать соискателей поколения X
Это люди, выросшие в эпоху перемен и начала цифровизации, ценящие независимость и стабильность; родились примерно в 1967–1984 годах, сейчас им 45–60 лет.
Для иксов в первую очередь имеет значение возрастное разнообразие коллектива: в то время как становится все больше молодых сотрудников в компании, иксам важно не стать самыми старыми в команде из 20-летних.
На работе иксы ориентированы на спокойное и уважительное общение, которое будет сохранять деловую тональность, но без притянутой официозности. Такого формата взаимодействия они ждут от руководства и коллег из других департаментов, в том числе HR.
Иксы не привыкли к шумным open space — компания с такой политикой оформления офисного пространства их скорее отпугнет. Иксы предпочитают тихие зоны для работы — отдельные кабинеты, рассчитанные всего на несколько человек. Так они смогут лучше концентрироваться и эффективнее справляться с задачами. Что касается дизайна офиса, то они ожидают «взрослые» пространства, без перегрузки визуальным мусором и шумом.
Иксы, в отличие от следующих поколений, успели наработать многолетний стаж и для них важно признание этого пройденного пути. Даже краткое упоминание их опыта в положительном ключе повышает лояльность сильнее, чем премирование.
Для поколения X также имеет значение адекватная корпоративная политика: корпоративная культура, в которой главная ценность — это работа сама по себе, а все квесты, флешмобы и другие коллективные активности, которые они воспринимают как пустую трату дорогого времени, больше похожую на детские развлечения.
Иксам важны маленькие знаки внимания по памятным для них датам и праздникам — день рождения, годовщина работы в компании, подарки детям на Новый год.
Проявив внимание к личным праздникам, Вы ясно покажете сотруднику, что именно он для Вас ценен, чем опять же повысите лояльность и отдельного сотрудника, и его коллег к компании в целом.
По наблюдениям А2, в компаниях, где внедряют «тихие зоны» и унифицируют правила деловой коммуникации, лояльность X-ов растет быстрее других метрик вовлеченности.
Как быть с миллениалами
Это поколение, выросшее с интернетом и глобализацией, ориентированное на развитие и баланс между работой и жизнью; родились в 1985–2000 годах, сейчас им 29–44 года.
Игреки выросли на идее «открытых пространств», но теперь хотят тишины и уюта: они предпочитает светлые современные офисы с чистым ремонтом и растениями, удобными креслами и тихими переговорными комнатами / кабинками для звонков. Комфортные зоны отдыха, где можно провести свой небольшой перерыв, будут значительным плюсом офисного пространства.
Помимо самого офиса игреки обращают внимание на его месторасположение: во-первых, по мнению самих сотрудников и их окружения, местонахождение компании показывает ее статусность; во-вторых, с практической точки зрения, центральное месторасположение удобнее, т.к. есть возможность после работы выбраться на встречу с друзьями или по каким-либо другим личным делам, без необходимости закладывать еще час дороги до пункта назначения.
При удобной локации офиса Y-ки смогут больше времени уделять работе и успевать ее совмещать с личной жизнью.
Миллениалам комфортно работать в коллективе своей возрастной категории, где они легко смогут завести «друллег». Поколение Y сейчас более всего представлено на рынке труда, поэтому для них будет особенно странно оказаться в компании без ровесников.
Y-ки уже не новички на рынке труда, и хотя их опыт не настолько многолетний, как у иксов, многие из них успели вырасти в профессионалов своего дела. От работодателей они ждут вызовов, новых интересных задач и все большего расширения зоны ответственности. Как мы уже отмечали ранее, миллениалы — поколение карьеристов и в этом вопросе им необходимо содействие руководства.
Миллениалы остро реагируют на нездоровую атмосферу в коллективе: когда в нем появляются «токсичные звезды» — сотрудники, которые показывают высокие результаты работы, но своим поведением и отношением демотивируют коллег, миллениалы не терпят и уходят в более здоровую среду. Важно отметить, что они бегут не от конкуренции, а от негативной среды.
Многие из миллениалов выгорели в 2010-х в погоне за KPI и бонусами, поэтому теперь предпочитают выбирать работодателей, которые предлагают комфортную окладную часть и не заставляют своих сотрудников на постоянной основе переживать, точно ли смогут по истечении месяца закрыть финансовые потребности свои и своей семьи. Они также стремятся работать на результат и получать высокие бонусы, но хотят видеть безопасную финансовую подушку.
Среди миллениалов многие уже успели завести свои семьи, и как раз сейчас их дети только подрастают, поэтому для многие выбирают гибридный график, который значительно упрощает совмещение работы и семейной жизни.
Миллениалам, помимо условий работы, важно, чтобы их деятельность приносила не только доход, но и имела реальную ценность для общества. Для игреков имеет значение сам продукт, который компания продвигает на рынке. Это не должно быть что-то «стыдное», о чем им будет некомфортно рассказывать знакомым. Работа — это предмет для гордости, а не сокрытия реальных фактов.
В проектах А2 переход на систему «оклад + прозрачный бонус за измеримый вклад» и явный «no-tolerance» к токсичности чаще всего ускоряют наем Y-кандидатов и снижают текучесть.
Что же ждут от работы зумеры — самое молодое и загадочное поколение для работодателей
Поколение Z — это цифровые аборигены, выросшие со смартфоном в руках, ценящие самореализацию и свободу выбора; родились в 2000–2015 годах, сейчас им 13–28 лет.
В общении поколение Z стремится к отсутствию лишних формальностей, потому что с помощью них можно только увеличить дистанцию между коллегами. Молодое поколение склонно к более теплым взаимоотншениям в коллективе: в диалогах они ценят легкий юмор, в чат с удовольствием отправят актуальный мем и поделятся новым стикерпаком.
Менее формальный подход к работе зумеры демонстрируют и в своем стиле — в офис они предпочитают одеваться с удобно (чаще в стиле casual), чтобы не испытывать лишнего дискомфорта от неудобных вещей, сковывающих движения. Кроме того, они ценят возможность сохранять свою индивидуальность — для одних это могут быть яркий маникюр или прическа, для других монотонный оверсайз лук, в любом случае поколению Z важно, придя на работу, сохранить свое собственное я, а не затеряться среди «белых воротничков».
В кейсах А2 молодые люди чаще всего хотят приходить в работать современное и красивое офисное пространство, где свое рабочее место они смогут оформить под себя — добавить необходимую канцелярию, технику, поставить кружку и все это может оказаться в одной тональности.
Для зумеров, как для поколения визуальной культуры, важно не только оформление офиса, но и дизайн диджитал-среды. Дизайн диджитал пространства должен быть приятным визуально и удобным функционально. Например, удобство пользования сайтом компании и его визуальные аспекты могут значительно повлиять на конверсию в отклики, а оформление задач в Trello или Notion поможет визуализировать операционные процессы и сделать их удобными для контроля.
Поколение Z также ждет от компании корпоративные активности, среди которых будут как формальные планерки, обучения и встречи one-to-one, так и неформальные мероприятия — например, квизы и настолки. Для зумеров работа связана не только с рутинным выполнением должностных обязанностей, они также приходят в офис для общения и позитивных эмоций от общения с коллегами.
Зумеры оценят качественный брендированный мерч — вещи, которыми они смогут пользоваться на ежедневной основе. Это может быть небольшой стикерпак, кружка, шоппер, худи и любая другая категория вещей. Мерч помогает укреплению корпоративной культуры и при этом является классной фишкой, которую оценит молодое поколение сотрудников.
Отдельным пунктом здесь можно выделить «инстаграмность» офиса и рабочего пространства в частности, корпоративных мероприятий, брендированного мерча — зумеры с удовольствием похвастаются в социальных сетях компанией, которая закрывает все их потребности и станут амбассадорами бренда работодателя среди своих подписчиков.
Эксперты А2 видят прямую связку между «дизайном цифрового опыта» кандидата и скоростью закрытия вакансий в Z-сегменте.
