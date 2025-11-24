Хотят ввести новый НДФЛ-вычет по аренде жилья. 🏨«Ночной бухгалтер» № 2065

НЕшоколад

Конфеты с содержание какао-продуктов менее 25% – это не шоколадные конфеты. Их надо как-то специально маркировать и в магазинах помещать на полки отдельно от шоколадных.

Такое предложение озвучил вице-спикер Госдумы.

Кстати, планируют ввести новый ГОСТ, по которому шоколадными будут считать конфеты с 9% какао-продуктов. Это уравнивает в правах качественные шоколадные изделия и их дешевые аналоги, сетует депутат.