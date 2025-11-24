Хотят ввести новый НДФЛ-вычет по аренде жилья. 🏨«Ночной бухгалтер» № 2065

Сегодня в выпуске:
Глава ФНС ратует за новый вычет для арендаторов жилья.
Предложение: конфеты из кондитерской глазури с пальмовым маслом не должны лежать на одной полке с шоколадными.
Работникам хотят давать два дня в год для подготовки к беременности.
ИИ пока не может полностью заменить бухгалтеров.
Маркетплейсам запретят делать скидки при оплате картами своих банков.


Вычет на аренду
По аренде жилья могут ввести вычеты по НДФЛ. С таким предложением выступил глава ФНС Даниил Егоров.
Если арендаторам будет выгодна официальная аренда, это подстегнет арендодателей оформлять договор и платить налог.
Это будет способствовать легализации рынка аренды. Сейчас доля теневого сектора составляет 95%.
НЕшоколад
Конфеты с содержание какао-продуктов менее 25% – это не шоколадные конфеты. Их надо как-то специально маркировать и в магазинах помещать на полки отдельно от шоколадных.
Такое предложение озвучил вице-спикер Госдумы.
Кстати, планируют ввести новый ГОСТ, по которому шоколадными будут считать конфеты с 9% какао-продуктов. Это уравнивает в правах качественные шоколадные изделия и их дешевые аналоги, сетует депутат.
Подготовка к беременности
Чтобы люди, планирующие рождение ребенка, могли пройти медобследование, им предложили давать дополнительные выходные – 2 дня в год. Оплата – по-среднему.
Право на выходные для подготовки к беременности хотят дать и женщинам, и мужчинам.
Бухгалтеры и ИИ
Издержки на налоговое сопровождение будут снижены, завил глава ФНС. Все благодаря технологиям ИИ и цифровизации бизнес-процессов.
Однако не во всем ИИ пока еще может заменить бухгалтеров. Для соблюдения НК важно профессиональное суждение бухгалтера при составлении учетной политики и в оценке активов, отметил Егоров.
Скидки маркетплейсов
Разные цены за товар на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты будут под запретом.
Центробанк предлагает прекратить такую практику, Минэкономиразвития предложение поддержало.
Напомним, ранее мы писали, что крепные банки возмущены тем, что маркетплейсы дают людям скидки при оплате через их банки.


