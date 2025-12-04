Утренний бухгалтер № 6023. НКО не будет платить взносы за директора без зарплаты, а все остальные — да

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6022. В ЕГРЮЛ можно будет указать электронный адрес почты вместо физического

К 2028 году власти разрешат использовать электронный адрес как основной для связи госорганов с юрлицом.

— Лизинг для ИП: что это такое, зачем нужен, плюсы и минусы

Лизинг нередко называют альтернативой кредиту для индивидуальных предпринимателей. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, что такое лизинг, зачем он нужен и какие преимущества и недостатки у него есть.

— Кредит: что это такое, виды и требования

Деньги здесь и сейчас — звучит заманчиво, не так ли? Именно это обещают кредиты. Но прежде чем подписывать договор, важно разобраться: что такое кредит, какие его виды существуют и на каких условиях банки готовы делиться своими средствами.

— Таблица сроков сдачи отчетности в 2026 году

Сделали таблицы со сроками сдачи отчетности в 2026 году. Сроки указаны с учетом переноса выходных дней. Сохраняйте в закладки, чтобы ничего не пропустить.

— Как начислить амортизацию на НМА в виде фильма

Амортизацию начисляют на все нематериальные активы за исключением тех, у которых нельзя определить срок полезного использования. Разбираемся, как начислить ее на фильм.

— ООО продает товары компании из Узбекистана: как провести такую сделку

Если организация на ОСНО решает сотрудничать с контрагентом из Узбекистана, то возникает много вопросов: нужно ли корректировать договор поставки, когда нужно открывать валютный счет и какие документы готовить. Рассказываем, что важно учесть при сотрудничестве с иностранной компанией.

— Что будет, если не утвердить штатное расписание

Организация обязана утверждать кадровые документы: штатное расписание, график отпусков и другие локальные акты. Что будет, если этого не сделать?

— Как резиденту «Сколково» отразить в бухгалтерском учете созданные нематериальные активы

Резидент «Сколково» создает нематериальные активы в результате НИОКР на средства от инвестора. Как отразить операции в бухгалтерском учете?

— Книга учета доходов и расходов на УСН в 2026 году

В книге учета по УСН указывают доходы, расходы, в том числе отдельно расходы на ОС и НМА, убытки прошлых лет и торговый сбор.

— Адаптация без стресса: как первые 90 дней решают судьбу сотрудника

В большинстве компаний испытательный срок длится те самые три месяца — примерно 90 дней. Формально это просто период проверки. По факту — окно, в которое решается главное: останется ли человек в компании надолго, будет ли приносить ценность и станет ли амбассадором бренда работодателя или тихо уйдет в никуда после первой оценки.

— Инвентаризация расчетов с контрагентами в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Инвентаризацию расчетов с контрагентами необходимо производить для проверки корректности отражения взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.

— Что сдаем в январе 2026 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП

Подготовили список отчетов, которые предстоит сдать бухгалтерам после новогодних каникул.

— Какие льготы и пособия положены семьям с детьми-инвалидами в 2026 году

Льготы и пособия семьям с детьми-инвалидами в 2026 году, основные выплаты, компенсации, налоговые льготы и порядок оформления мер поддержки с пояснениями.

— Доверенность на представление интересов юридического лица: что важно знать

Доверенность служит документом, который позволяет представлять интересы другого лица. Рассказываем, какие виды доверенностей бывают и как ее оформить.

— За директора в отпуске без сохранения зарплаты все-таки придется платить взносы. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2072

Отпуск без сохранения зарплаты и даже отсутствие трудового договора больше не спасет директора компании от начисления страховых взносов. Это подтвердила ФНС.