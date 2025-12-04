Утренний бухгалтер № 6023. НКО не будет платить взносы за директора без зарплаты, а все остальные — да

ФНС: за ЕИО нужно будет платить взносы независимо от факта осуществления ему выплат, его занятости (полной или частичной), а также от факта ведения деятельности организацией. Но на НКО эта норма не распространяется.
Запрет платить физлицам наличкой распространяется только на период применения АвтоУСН.
Иностранцам, представляющим интерес для России, и членам их семей упростили трудоустройство.
Силуанов: влияние роста НДС с 2026 года до 22% на инфляцию будет меньше 1%.
Как отбиться от обвинений в дроблении 2026: аргументы в пользу налогоплательщика, узнаете из статьи.
Подать заявление о переходе на АвтоУСН можно до 12 января 2026 года включительно.
Для ряда налогоплательщиков будут доступны предзаполненные НДС-декларации.
— Новогодние подарки партнерам: НДС, налог на прибыль, взносы
Многие компании задумываются дарить или нет подарки партнерам на Новый год. Они обходятся в круглую сумму, но на них нельзя уменьшить прибыльную базу и придется заплатить НДС в бюджет. Рассмотрим, какие налоговые последствия возникают при вручении подарков бизнес-партнерам.
— Какие данные ФНС может запросить у банка. Мини-курс
Банки в автоматическом режиме передают ФНС сведения об открытии, изменении и закрытии счетов ИП, физических и юридических лиц. Но иногда ФНС самостоятельно запрашивает у банка необходимые данные. В мини-курсе разберем, какие данные ФНС может запросить у банка и в каких случаях это происходит.
— Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают
При УСН – кассовый метод признания доходов, по НДС – кассовый при авансах и начисления – при отгрузках. Поэтому базы по НДС и УСН могут не совпадать.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за ноябрь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений ноября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как провести сверку с военкоматом в 2025-2026 годах. Мини-курс
Сверка с военкоматом должна происходить минимум раз в год. Это поможет актуализировать сведения и вовремя исправлять нарушения. В мини-курсе расскажем, как организации провести сверку с военкоматом.
1 💲 Курс евро упал до 89 рублей
2 Центробанк будет готовить денежно-кредитную политику не на год, а сразу на два
3 🙏 Депутаты просят Верховный суд подготовить разъяснения для судов по делам со «схемой Долиной»
4 Маркетплейсы подключат к информационным ресурсам Роспатента
5 👍 Выигрыш до 15 тыс. рублей с 2026 года не нужно декларировать
6 Для бизнеса на УСН предлагают ввести трехлетние кредитные каникулы
7 ❗ Норма 2026 о страховых взносах с зарплаты руководителей не применяется для НКО
8 ФНС разъяснила, как наследникам платить имущественные налоги
9 😲 Для перехода на АУСН с 01.01.2026 не обязательно подавать заявление до 31 декабря. Можно позже
10 🙀 Депутаты намерены уничтожить теневой рынок по разведению домашних животных
11 🙅 Стороны смогут запретить суду уменьшать неустойку
12 ❔ Как найти идентификатор файла в квитанции о приеме отчетности
13 Силуанов: россияне не заметят роста НДС до 22% в 2026 году
14 💰 В 2025 году зарплаты владеющих prompt-навыками достигли 320 тыс. рублей
15 ✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только
16 Крупные расходы на АУСН можно учитывать не только в периоде, когда их совершили
17 🕧 В регионах предложили запретить работу круглосуточных магазинов
18 Орешкин: утильсбор — один из факторов для крепкого рубля
19 ФНС интересуется, удобно ли майнерам сдавать отчеты
20 😏 Декларации по НДС будет проще заполнять, но только после 2030 года
21 💢 На интеллектуальные права и средства индивидуализации введут долевую собственность
22 Возможности применения федерального инвестиционного вычета расширят
23 За долги приставы могут забрать и пенсию
24 🚀 Топовые онлайн-курсы для карьерного прорыва в 2026 году
25 🚢 Турция продает билеты на паром Seabridge в Сочи, но власти Кубани против
26 Силуанов рассказал, как повышение НДС повлияет на инфляцию
27 Инвесторам упростят условия уплаты НДФЛ
28 В России равное число безработных и предложений от работодателей
29 Бизнес в Архангельской области сможет перейти на АУСН с 1 января 2026 года
30 💣 ФНС подтвердила, что за гендира без зарплаты в 2026 году придется платить страховые взносы
31 Пользователи MAX смогут получать уведомления от Госуслуг
32 Продажу алкоголя в новостройках могут запретить
33 👍 Расчеты проще с новыми калькуляторами от «Клерка»
34 На «Клерке» вышла новая игра для бухгалтеров — «Мемори»!
35 У Центробанка РФ появилось представительство в Индии
36 ФНС уточнила порядок перехода на АУСН
37 Некоторых иностранцев стало можно нанимать без разрешения на работу
— Утренний бухгалтер № 6022. В ЕГРЮЛ можно будет указать электронный адрес почты вместо физического
К 2028 году власти разрешат использовать электронный адрес как основной для связи госорганов с юрлицом.
— Лизинг для ИП: что это такое, зачем нужен, плюсы и минусы
Лизинг нередко называют альтернативой кредиту для индивидуальных предпринимателей. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, что такое лизинг, зачем он нужен и какие преимущества и недостатки у него есть.
— Кредит: что это такое, виды и требования
Деньги здесь и сейчас — звучит заманчиво, не так ли? Именно это обещают кредиты. Но прежде чем подписывать договор, важно разобраться: что такое кредит, какие его виды существуют и на каких условиях банки готовы делиться своими средствами.
— Таблица сроков сдачи отчетности в 2026 году
Сделали таблицы со сроками сдачи отчетности в 2026 году. Сроки указаны с учетом переноса выходных дней. Сохраняйте в закладки, чтобы ничего не пропустить.
— Как начислить амортизацию на НМА в виде фильма
Амортизацию начисляют на все нематериальные активы за исключением тех, у которых нельзя определить срок полезного использования. Разбираемся, как начислить ее на фильм.
— ООО продает товары компании из Узбекистана: как провести такую сделку
Если организация на ОСНО решает сотрудничать с контрагентом из Узбекистана, то возникает много вопросов: нужно ли корректировать договор поставки, когда нужно открывать валютный счет и какие документы готовить. Рассказываем, что важно учесть при сотрудничестве с иностранной компанией.
— Что будет, если не утвердить штатное расписание
Организация обязана утверждать кадровые документы: штатное расписание, график отпусков и другие локальные акты. Что будет, если этого не сделать?
— Как резиденту «Сколково» отразить в бухгалтерском учете созданные нематериальные активы
Резидент «Сколково» создает нематериальные активы в результате НИОКР на средства от инвестора. Как отразить операции в бухгалтерском учете?
— Книга учета доходов и расходов на УСН в 2026 году
В книге учета по УСН указывают доходы, расходы, в том числе отдельно расходы на ОС и НМА, убытки прошлых лет и торговый сбор.
— Адаптация без стресса: как первые 90 дней решают судьбу сотрудника
В большинстве компаний испытательный срок длится те самые три месяца — примерно 90 дней. Формально это просто период проверки. По факту — окно, в которое решается главное: останется ли человек в компании надолго, будет ли приносить ценность и станет ли амбассадором бренда работодателя или тихо уйдет в никуда после первой оценки.
— Инвентаризация расчетов с контрагентами в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Инвентаризацию расчетов с контрагентами необходимо производить для проверки корректности отражения взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.
— Что сдаем в январе 2026 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП
Подготовили список отчетов, которые предстоит сдать бухгалтерам после новогодних каникул.
— Какие льготы и пособия положены семьям с детьми-инвалидами в 2026 году
Льготы и пособия семьям с детьми-инвалидами в 2026 году, основные выплаты, компенсации, налоговые льготы и порядок оформления мер поддержки с пояснениями.
— Доверенность на представление интересов юридического лица: что важно знать
Доверенность служит документом, который позволяет представлять интересы другого лица. Рассказываем, какие виды доверенностей бывают и как ее оформить.
— За директора в отпуске без сохранения зарплаты все-таки придется платить взносы. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2072
Отпуск без сохранения зарплаты и даже отсутствие трудового договора больше не спасет директора компании от начисления страховых взносов. Это подтвердила ФНС.
Где и как обменять USDT в Москве: реальные способы и особенности работы в 2025 году
Инфостарт Биржа заказов: что это даст бизнесу
Продвижение интернет-порталов: как вывести контентный сайт в топ и стабилизировать трафик
Переводы из Европы в Россию: как перевести деньги из европейских стран в 2025 году
Новые требования к сайтам ИТ-организаций
Упрощенная ликвидация ООО: полная инструкция по закрытию компании в 2025 году
Электронный УПД с 1 января 2026 года: топ вопросов и ответов
График отпусков: когда нужен приказ и как упростить формирование ГО с КЭДО
Как закрыть ИП в 2025 году и что делать дальше
ГИИС «Электронный бюджет»: как устроена система управления государственными финансами России
Как предотвратить кассовые разрывы: пошаговый план для финансового директора проектно-ориентированной организации
Какой налоговый режим выбрать в 2026 году
Как отбиться от обвинений в дроблении 2026: аргументы в пользу налогоплательщика
Автоматизация подготовки документов: пошаговая инструкция для бизнеса
Налоговые каникулы для ИП в 2026 году: кто и как может воспользоваться
Как собрать отзывы клиентов, которые помогают продавать
Топ изменений для бухгалтера с 1 января 2026 года: успейте подготовиться
Возможности сервиса Контур.Экстерн для бизнеса
Балансировка денежных потоков и управление кассовыми разрывами в организации с проектным управлением на примере ГК РТСофт в программе «1С:ERP+PM»
❄️ Онлайн-курсы для уверенной работы в 2026 году со скидками до 75%
Изменился адрес торговой точки на патенте
Закупаем бензин оптом у Никойла,имеем свою мини заправку,помимо этого покупаем бензин по топливным картам,составляем путевые листы
Не могу разобраться в вашем приложении
Оплата личных покупок с расчетного счета ИП
Стипендии, НДФЛ и страховые взносы
💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за ноябрь 2025 года
Самые частые вопросы о налоговой реформе 2026
💥Обзор новостей: россияне не заметят повышения НДС с 20 до 22%, дефицит бюджета умеренный, экономика показала адаптацию к внешним шокам
Главные опасения подтвердились: рынок теряет последнюю надежду на рост
Доверенные программы для ЭВМ и базы данных: дополнение реестра отечественного ПО
⚡АУСН как «налоговое убежище» от НДС: анализ режима на 2026-2028 годы
Об оформлении документов при продаже транспортного средства через комиссионера
🔥 АУСН для ИП и ООО в 2026 году: изменения, условия перехода
Главный вопрос в деле Ларисы Долиной, ведущий к справедливому решению — чем отличается заблуждение от обмана и почему они разведены по разным статьям 178 и 179 ГК РФ
Выезд «в поля» с менеджером: ваш секретный инструмент, о котором все забыли
Благополучно разрешены дела по требованиям о взыскании астрента
Маркировка имущества: полный гайд для организованного учета и защиты активов компании
Можно ли совмещать УСН «Доходы минус расходы» и НДС 22% в 2026 году? Дайджест Консультаций #13
Групповой учет основных средств: принципы, преимущества и практическое применение
