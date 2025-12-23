Утренний бухгалтер № 6036. ФНС может переквалифицировать дивиденды в зарплату

Обсуждают бухгалтеры: единственный учредитель может получать только дивиденды, но налоговая может посчитать дивиденды зарплатой и начислить НДФЛ и страховые взносы.

Письмо ФНС: перечислены ситуации, когда чек можно выдать со старой ставкой НДС 20%.

Законопроект: инструктажи по охране труда будут оформлять в электронном виде.

Минтруд меняет правила подсчета и подтверждения страхового стажа.

Как оформлять документы для сотрудничества с самозанятыми и не бояться проверок? Смотрите вебинар с разбором всех важных вопросов.

Представители бьюти-индустрии: НДС — это налог на закрытие бизнеса.

С 2026 году еще несколько субъектов РФ вводят у себя повышенный лимит дохода по НДФЛ с продажи квартир.

Налоговые изменения с 1 января 2026 года: обзор для бухгалтера.

За период выплаты дохода с 1 по 22 декабря нужно отчитаться по НДФЛ до 25 декабря, а за период с 23 по 31 декабря – 30 декабря.