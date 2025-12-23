Утренний бухгалтер № 6036. ФНС может переквалифицировать дивиденды в зарплату

Обсуждают бухгалтеры: единственный учредитель может получать только дивиденды, но налоговая может посчитать дивиденды зарплатой и начислить НДФЛ и страховые взносы.
Письмо ФНС: перечислены ситуации, когда чек можно выдать со старой ставкой НДС 20%.
Законопроект: инструктажи по охране труда будут оформлять в электронном виде.
Минтруд меняет правила подсчета и подтверждения страхового стажа.
Как оформлять документы для сотрудничества с самозанятыми и не бояться проверок? Смотрите вебинар с разбором всех важных вопросов.
Представители бьюти-индустрии: НДС — это налог на закрытие бизнеса.
С 2026 году еще несколько субъектов РФ вводят у себя повышенный лимит дохода по НДФЛ с продажи квартир.
Налоговые изменения с 1 января 2026 года: обзор для бухгалтера.
За период выплаты дохода с 1 по 22 декабря нужно отчитаться по НДФЛ до 25 декабря, а за период с 23 по 31 декабря – 30 декабря.
⭐ Совет от редакции: Разберитесь вместе с аудитором, что обязательно нужно сделать в конце года, чтобы ничего не упустить и войти в новый год без аврала, на вебинаре 25 декабря в 11:00 мск. Записаться.
🕵🏼Аудит в подарок от ATech Resolve за честные ответы
Ответьте на несколько вопросов и получите бесплатный аудит одного бизнес-процесса:
Какие процессы в вашей компании отнимают больше всего времени?
Благодарим за вклад в развитие профессионального сообщества!
Реклама: ООО «АТР», ИНН 1686035616, erid 2W5zFJDafYU
Разборы законов
— Зачем ИП на патенте нужна УСН. Мини-курс
Для чего ИП на патенте нужен резервный спецрежим? Расскажем по порядку.
— Перевод жилого помещения в нежилое: пошаговая инструкция
Чтобы открыть кафе, салон или офис в бывшей квартире, необходимо пройти квест необходимых процедур и согласований. Подготовили пошаговое описание общего алгоритма.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025
В декабре бухгалтеры уже сдали одно уведомление на НДФЛ до 03.12.2025, предстоит сдать еще два.
— Как продлить командировку: порядок и образцы документов
Законодательство не устанавливает единого порядка продления командировки. Поэтому список оформляемых документов зависит от причины, почему возникла необходимость продлить поездку. Рассказываем об особенностях продления и о том, какие документы потребуются.
— Заявления по патенту: новые формы-2026
Будет два новых бланка по ПСН.
⚡️ Обновленный курс по ОСНО для уверенной работы в 2026 году
Мы обновили наш топовый курс профпереподготовки Главный бухгалтер на ОСНО с дипломом и добавили в программу новый модуль с разбором главных изменений налоговой реформы-2026!
На курсе вы научитесь вести учет по новым ФСБУ, без ошибок составите отчетность за 2025 год, узнаете, как рассчитывать НДС, НДФЛ и страховые взносы по ставкам 2026 года, работать с кадрами и проходить налоговые проверки без штрафов и претензий.
Цена со скидкой 61 %: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 22 декабря 2025 года
2 Россияне рассказали, что купят на новогодних распродажах и сколько собираются потратить
3 ⚡ Утвердили новую форму ЕФС-1
4 После ликвидации организации СФР все равно выплатит пособия в связи с материнством
5 ⌛ До 25 декабря 2025 нужно сдать отчетность в СФР
6 👀 Налоговая может переквалифицировать дивиденды в зарплату
7 Роструд ответил, можно ли уйти в декрет не у всех работодателей
8 Продавцы на маркетплейсах могут применять АУСН, но не по договорам комиссии
9 Мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья не продлят на 2026 год
10 🎊 Новогодний розыгрыш от «Клерка»: бонусная подписка Клерк.Премиум и ценные призы
11 В 2025 году больше всего вырос оборот турагентств и медорганизаций, а упал – в пассажирских перевозках и торговле автотранспортом
12 📆 Комитет Госдумы по труду: длинные новогодние выходные – не повод сокращать зарплату
13 Песков: прежние условия ПСН не вернут
14 🔮 После слов Путина внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг
15 📅 До конца декабря 2025 нужно два раза сдать ЕНП-уведомления
16 За неплатежами госкомпаний в закупках будут усиленно следить
17 Как бухгалтеру подготовиться к 2026 году: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С
18 Как считать доход на УСН при реализации б/у техники, купленной у физлиц
19 Сбер начал давать бесплатные консультации по налогам
20 💥 Сегодня, 22 декабря, последний шанс выиграть бонусный месяц подписки Клерк.Премиум
21 Налоговики: погасить долги по налогам можно за счет дебиторской задолженности
22 Депутаты предлагают больше НДФЛ оставлять муниципалитетам
23 Пользователи жалуются на проблемы с WhatsApp1
24 📄 С 30 декабря 2025 будут новые формы персонифицированного учета
25 Стало известно, сколько будут получать семьи с детьми в 2026 году
26 🙏 Для малого бизнеса просят ограничить комиссию за эквайринг
27 🏣 В 2026 году еще шесть регионов ввели у себя повышенный лимит дохода по НДФЛ с продажи квартир: перечень и пример расчета
28 Что делать, если работник постоянно на больничном, когда предоставлять отгулы, сколько хранить авансовые отчеты: экспертные разборы за неделю
29 Пониженная ставка НДС на УСН зависит от коэффициента-дефлятора
30 За 2025 год вырос спрос на удаленных сотрудников
31 Индустрия красоты – Путину: НДС — это налог на закрытие бизнеса
32 Слуцкий призывает сократить рабочий день для родителей несовершеннолетних детей
33 В страховой стаж включат периоды, когда самозанятый платит взносы по больничным
34 😮 В Россию приедет не меньше 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии
35 Как правильно учесть курсовые разницы в финансовом прогнозе на 2026 год
36 ❗ ФНС перечислила случаи, когда после 1 января 2026 можно в чеках указывать ставку НДС 20%
37 📄 Инструктажи по охране труда будут оформлять в электронном виде
38 В России появился первый выездной сервис по выпуску квалифицированных электронных подписей
39 👀 Исследование: в каком магазине выгоднее закупаться к Новому году
Мероприятия
Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С
Дата проведения: 23 декабря, вторник
ВЭД-2026. Консультация с экспертом Еленой Клиновой
Дата проведения: 24 декабря, среда
Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера
Дата проведения: 25 декабря, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6035. ФНС: калькулятор считает стоимость патента 2026 лишь примерно
Рассчитать сумму налога по ПСН для одного вида деятельности можно через сервис ФНС по классификатору 2025 года.
— Период охлаждения по кредитам: что это такое, сколько длится и на что действует
Период охлаждения ввели в рамках противодействия кредитному мошенничеству. Что это такое, сколько он длится и на что действует — рассказали в статье.
— Пенсия до наступления пенсионного возраста: кому положена и как оформить
Многие ошибочно полагают, что получение пенсии возможно лишь по достижении общепринятого пенсионного возраста. Однако существуют категории граждан, которые вправе рассчитывать на регулярные социальные выплаты значительно раньше.
— Внешнеэкономическая деятельность: что это такое, как регулируется и как стать участником ВЭД
Сейчас все больше российских компаний переходят на международный рынок: сотрудничают с Китаем, Киргизией и Казахстаном. Как правильно организовать экспорт и импорт товаров, избежать рисков и эффективно взаимодействовать с иностранными партнерами? Разобрали в статье все нюансы работы с зарубежным рынком.
— Может ли освобожденная от НДС организация на УСН продавать товары с НДС 20%
Освобождение от НДС — обязанность, а не право. Что делать организации на УСН, если нужно проводить реализацию товаров с НДС?
— Какой налог будет в 2026 году при продаже квартиры ниже кадастровой стоимости: примеры для разных регионов
В 2026 году еще больше регионов повысили лимит дохода по НДФЛ с продажи недвижимости.
— Как отразить возврат товаров в 1С:Бухгалтерия предприятия без документов от маркетплейса
В общем случае Wildberries присылает УПД на возврат. Как отразить в 1С операцию, если маркетплейс не прислал документы?
— Ввоз товара в другую страну без пересечения границы РФ: что с налогами
Разбираем, должна ли платить налоги российская компания, если товар приобретается за рубежом и продается в страну ЕАЭС без ввоза в РФ.
— Налоговая реформа 2026: как учесть изменения в системах управления ресурсами предприятий
1 января в России вступит в силу крупнейшая налоговая реформа последних лет. Она охватит НДС, УСН, ПСН, НДФЛ, региональные меры поддержки и глубокие изменения в учете. Это ставит новые задачи перед корпоративными ИТ-службами, ведь крупным и средним компаниям недостаточно просто скорректировать отчетные формы.
— Как оформить переход на АУСН электронно через личный кабинет ФНС: инструкция
Подать уведомление о переходе на АУСН можно через личный кабинет.
— Страхование вкладов в 2026 году: как работает и когда можно получить выплату
Если у банка отзовут лицензию, то вкладчик получит компенсацию за потерю денег. Страхование вкладов осуществляет одноименное агентство. Рассказываем, когда можно получить компенсацию, в каком размере и как это сделать.
— Двойные детские пособия в декабре 2025 года: кому придут и когда ждать выплату
Из-за длинных выходных смещается график получения пособий. Некоторые получат его в двойном размере. Рассказываем, к кому это относится и когда ждать выплату.
— За 2025 год надо сдавать новую форму ЕФС-1: что изменилось
Форму ЕФС-1 не надо будет сдавать при переводе сотрудников на дистанционку и обратно и при уходе сотрудниц в декрет.
— За 2025 год надо будет сдавать ЕФС-1 по новой форме. 📝«Ночной бухгалтер» № 2085
СФР утвердил новую форму ЕФС-1, которая будет применяться с 30 декабря.
Блоги компаний
Донат в PUBG Mobile в России: как купить UC и пополнить PUBG Mobile
Продвижение сайта гостиницы: как привлекать гостей напрямую и обходить агрегаторы
Регистрация аккаунта Apple Developer для разработчиков из России
Крах карго и ужесточение контроля за селлерами: как действовать, чтобы обезопасить свой бизнес
Налоговый режим в 2026 году: как не промахнуться с выбором ООО и ИП
Perplexity Pro купить: как оформить доступ к Pro версии из России
Специальные ставки НДС для УСН: инструкция по применению
Трудовые проверки: к чему готовиться кадровику и как избежать штрафов в 2026 году
Как правильно совершать оплату самозанятому от ИП
Как открыть расчетный счет онлайн: возможности Контур.Банка
Кому нужен обязательный аудит по итогам 2025 года: критерии, ответственность
Какую налоговую систему выбрать для бизнеса в 2026 году: расчеты, таблицы
Налоговые изменения с 1 января 2026 года: обзор для бухгалтера
Шенгенская виза для россиян в 2025-2026 году: как получить шенген в России
Как получить гражданство ЕС в 2026 году русским
Государственная поддержка в Республике Татарстан 2025: комплексный подход к развитию промышленности и сельского хозяйства
Как читать бухгалтерскую отчетность и не уснуть: инструкция для собственника
🎁 🎉 Выиграйте ценные подарки и получите гарантированные бонусные месяцы подписки Клерк.Премиум
Apple Music подписка в 2025 году: сколько стоит и как оплатить в России
Как рассчитать налоговую нагрузку по НДС в 2026 году: пошаговая инструкция для бухгалтеров
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Ведущий консультант-аналитик 1C в Togas Зарплата от 200000 до 250000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер малого предприятия в единственном лице
— Бухгалтер по заработной плате
Трибуна
Пенсия по инвалидности в 2026 году: сколько прибавят и как узнать свою сумму?
Когда ваши деньги перестают принадлежать вам: как банки превращают клиента в подозреваемого
Кто должен делать и кто должен сдавать отчет по Постановлению Правительства от 19.01.98 №47
2025: год тотального контроля. Что должен знать каждый работодатель мигрантов
Параллельный бизнес партнера: как доказать, что он вредит
💥Обзор новостей: Путин: НДС 22% не навсегда, утвердили новую форму ЕФС-1, банки стали спрашивать о родстве при переводе денег
Ожидания от предстоящей недели по рынку. Продолжится ли рост?
Главбух пришла на съемку с синяками. Через неделю ее сделали виноватой за все
📈 Стратегия на 2026. На что делать ставку на долговом рынке?
О налогообложении при передаче неисключительных прав на аудиовизуальное произведение резиденту РБ
Изменение практики о времени совершения налогового преступления и о начале течения срока давности
👓 Взносы за директора, изменения 2026, Путин не советует нанимать бухгалтера по НДС, важные нюансы перехода на АУСН: топ-10 новостей на «Клерке» (15-21.12.2025)
Какие расходы можно признать при упрощенной системе налогообложения с 1 января 2026 года?
HR-исследование: кто такие амбассадоры культуры и как компании работают с ними
Главбух в Таиланде: 90 секунд правды
АУСН для ИП и ООО в 2026 году: изменения, условия перехода
Цена в закупке — это не цифра. Это диагноз
Переход на АУСН. Как правильно передавать сведения по сотрудникам для формирования будущей пенсии
Запрещенные расходы при упрощенной системе налогообложения (УСН): что категорически нельзя учитывать в 2026 году?
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/103084 от 24.10.2025
Минфин РФ: Письмо № 05-05-08/51278 от 24.10.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/102688 от 23.10.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/93689 от 26.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/93101 от 25.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/103621 от 24.10.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69365 от 17.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/68610 от 15.07.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 38-1-1/1551 от 16.10.2020
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию