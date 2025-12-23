8063 Премиум 4 мобил Х
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6036. ФНС может переквалифицировать дивиденды в зарплату

Выплата дивидендов руководителю должна быть подтверждена документально, иначе выплату обложат НДФЛ и страховыми взносами.

Обсуждают бухгалтеры: единственный учредитель может получать только дивиденды, но налоговая может посчитать дивиденды зарплатой и начислить НДФЛ и страховые взносы.

Письмо ФНС: перечислены ситуации, когда чек можно выдать со старой ставкой НДС 20%.

Законопроект: инструктажи по охране труда будут оформлять в электронном виде.

Минтруд меняет правила подсчета и подтверждения страхового стажа.

Как оформлять документы для сотрудничества с самозанятыми и не бояться проверок? Смотрите вебинар с разбором всех важных вопросов.

Представители бьюти-индустрии: НДС — это налог на закрытие бизнеса.

С 2026 году еще несколько субъектов РФ вводят у себя повышенный лимит дохода по НДФЛ с продажи квартир.

Налоговые изменения с 1 января 2026 года: обзор для бухгалтера.

За период выплаты дохода с 1 по 22 декабря нужно отчитаться по НДФЛ до 25 декабря, а за период с 23 по 31 декабря – 30 декабря.

Разборы законов

Зачем ИП на патенте нужна УСН. Мини-курс

Для чего ИП на патенте нужен резервный спецрежим? Расскажем по порядку.

Перевод жилого помещения в нежилое: пошаговая инструкция

Чтобы открыть кафе, салон или офис в бывшей квартире, необходимо пройти квест необходимых процедур и согласований. Подготовили пошаговое описание общего алгоритма.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025

В декабре бухгалтеры уже сдали одно уведомление на НДФЛ до 03.12.2025, предстоит сдать еще два.

Как продлить командировку: порядок и образцы документов

Законодательство не устанавливает единого порядка продления командировки. Поэтому список оформляемых документов зависит от причины, почему возникла необходимость продлить поездку. Рассказываем об особенностях продления и о том, какие документы потребуются.

Заявления по патенту: новые формы-2026

Будет два новых бланка по ПСН.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 22 декабря 2025 года

2 Россияне рассказали, что купят на новогодних распродажах и сколько собираются потратить

3 ⚡ Утвердили новую форму ЕФС-1

4 После ликвидации организации СФР все равно выплатит пособия в связи с материнством

5 ⌛ До 25 декабря 2025 нужно сдать отчетность в СФР

6 👀 Налоговая может переквалифицировать дивиденды в зарплату

7 Роструд ответил, можно ли уйти в декрет не у всех работодателей

8 Продавцы на маркетплейсах могут применять АУСН, но не по договорам комиссии

9 Мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья не продлят на 2026 год

10 🎊 Новогодний розыгрыш от «Клерка»: бонусная подписка Клерк.Премиум и ценные призы

11 В 2025 году больше всего вырос оборот турагентств и медорганизаций, а упал – в пассажирских перевозках и торговле автотранспортом

12 📆 Комитет Госдумы по труду: длинные новогодние выходные – не повод сокращать зарплату

13 Песков: прежние условия ПСН не вернут

14 🔮 После слов Путина внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

15 📅 До конца декабря 2025 нужно два раза сдать ЕНП-уведомления

16 За неплатежами госкомпаний в закупках будут усиленно следить

17 Как бухгалтеру подготовиться к 2026 году: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С

18 Как считать доход на УСН при реализации б/у техники, купленной у физлиц

19 Сбер начал давать бесплатные консультации по налогам

20 💥 Сегодня, 22 декабря, последний шанс выиграть бонусный месяц подписки Клерк.Премиум

21 Налоговики: погасить долги по налогам можно за счет дебиторской задолженности

22 Депутаты предлагают больше НДФЛ оставлять муниципалитетам

23 Пользователи жалуются на проблемы с WhatsApp1

24 📄 С 30 декабря 2025 будут новые формы персонифицированного учета

25 Стало известно, сколько будут получать семьи с детьми в 2026 году

26 🙏 Для малого бизнеса просят ограничить комиссию за эквайринг

27 🏣 В 2026 году еще шесть регионов ввели у себя повышенный лимит дохода по НДФЛ с продажи квартир: перечень и пример расчета

28 Что делать, если работник постоянно на больничном, когда предоставлять отгулы, сколько хранить авансовые отчеты: экспертные разборы за неделю

29 Пониженная ставка НДС на УСН зависит от коэффициента-дефлятора

30 За 2025 год вырос спрос на удаленных сотрудников

31 Индустрия красоты – Путину: НДС — это налог на закрытие бизнеса

32 Слуцкий призывает сократить рабочий день для родителей несовершеннолетних детей

33 В страховой стаж включат периоды, когда самозанятый платит взносы по больничным

34 😮 В Россию приедет не меньше 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии

35 Как правильно учесть курсовые разницы в финансовом прогнозе на 2026 год

36 ❗ ФНС перечислила случаи, когда после 1 января 2026 можно в чеках указывать ставку НДС 20%

37 📄 Инструктажи по охране труда будут оформлять в электронном виде

38 В России появился первый выездной сервис по выпуску квалифицированных электронных подписей

39 👀 Исследование: в каком магазине выгоднее закупаться к Новому году

Утренний бухгалтер № 6035. ФНС: калькулятор считает стоимость патента 2026 лишь примерно

Рассчитать сумму налога по ПСН для одного вида деятельности можно через сервис ФНС по классификатору 2025 года.

Период охлаждения по кредитам: что это такое, сколько длится и на что действует

Период охлаждения ввели в рамках противодействия кредитному мошенничеству. Что это такое, сколько он длится и на что действует — рассказали в статье.

Пенсия до наступления пенсионного возраста: кому положена и как оформить

Многие ошибочно полагают, что получение пенсии возможно лишь по достижении общепринятого пенсионного возраста. Однако существуют категории граждан, которые вправе рассчитывать на регулярные социальные выплаты значительно раньше.

Внешнеэкономическая деятельность: что это такое, как регулируется и как стать участником ВЭД

Сейчас все больше российских компаний переходят на международный рынок: сотрудничают с Китаем, Киргизией и Казахстаном. Как правильно организовать экспорт и импорт товаров, избежать рисков и эффективно взаимодействовать с иностранными партнерами? Разобрали в статье все нюансы работы с зарубежным рынком.

Может ли освобожденная от НДС организация на УСН продавать товары с НДС 20%

Освобождение от НДС — обязанность, а не право. Что делать организации на УСН, если нужно проводить реализацию товаров с НДС?

Какой налог будет в 2026 году при продаже квартиры ниже кадастровой стоимости: примеры для разных регионов

В 2026 году еще больше регионов повысили лимит дохода по НДФЛ с продажи недвижимости.

Как отразить возврат товаров в 1С:Бухгалтерия предприятия без документов от маркетплейса

В общем случае Wildberries присылает УПД на возврат. Как отразить в 1С операцию, если маркетплейс не прислал документы?

Ввоз товара в другую страну без пересечения границы РФ: что с налогами

Разбираем, должна ли платить налоги российская компания, если товар приобретается за рубежом и продается в страну ЕАЭС без ввоза в РФ.

Налоговая реформа 2026: как учесть изменения в системах управления ресурсами предприятий

1 января в России вступит в силу крупнейшая налоговая реформа последних лет. Она охватит НДС, УСН, ПСН, НДФЛ, региональные меры поддержки и глубокие изменения в учете. Это ставит новые задачи перед корпоративными ИТ-службами, ведь крупным и средним компаниям недостаточно просто скорректировать отчетные формы.

Как оформить переход на АУСН электронно через личный кабинет ФНС: инструкция

Подать уведомление о переходе на АУСН можно через личный кабинет.

Страхование вкладов в 2026 году: как работает и когда можно получить выплату

Если у банка отзовут лицензию, то вкладчик получит компенсацию за потерю денег. Страхование вкладов осуществляет одноименное агентство. Рассказываем, когда можно получить компенсацию, в каком размере и как это сделать.

Двойные детские пособия в декабре 2025 года: кому придут и когда ждать выплату

Из-за длинных выходных смещается график получения пособий. Некоторые получат его в двойном размере. Рассказываем, к кому это относится и когда ждать выплату.

За 2025 год надо сдавать новую форму ЕФС-1: что изменилось

Форму ЕФС-1 не надо будет сдавать при переводе сотрудников на дистанционку и обратно и при уходе сотрудниц в декрет.

За 2025 год надо будет сдавать ЕФС-1 по новой форме. 📝«Ночной бухгалтер» № 2085

СФР утвердил новую форму ЕФС-1, которая будет применяться с 30 декабря.

Донат в PUBG Mobile в России: как купить UC и пополнить PUBG Mobile

Продвижение сайта гостиницы: как привлекать гостей напрямую и обходить агрегаторы

Регистрация аккаунта Apple Developer для разработчиков из России

Крах карго и ужесточение контроля за селлерами: как действовать, чтобы обезопасить свой бизнес

Налоговый режим в 2026 году: как не промахнуться с выбором ООО и ИП

Perplexity Pro купить: как оформить доступ к Pro версии из России

Специальные ставки НДС для УСН: инструкция по применению

Трудовые проверки: к чему готовиться кадровику и как избежать штрафов в 2026 году

Как правильно совершать оплату самозанятому от ИП

Как открыть расчетный счет онлайн: возможности Контур.Банка

Кому нужен обязательный аудит по итогам 2025 года: критерии, ответственность

Какую налоговую систему выбрать для бизнеса в 2026 году: расчеты, таблицы

Налоговые изменения с 1 января 2026 года: обзор для бухгалтера

Шенгенская виза для россиян в 2025-2026 году: как получить шенген в России

Как получить гражданство ЕС в 2026 году русским

Государственная поддержка в Республике Татарстан 2025: комплексный подход к развитию промышленности и сельского хозяйства

Как читать бухгалтерскую отчетность и не уснуть: инструкция для собственника

Apple Music подписка в 2025 году: сколько стоит и как оплатить в России

Как рассчитать налоговую нагрузку по НДС в 2026 году: пошаговая инструкция для бухгалтеров

Каких специалистов ищут сегодня:

Пенсия по инвалидности в 2026 году: сколько прибавят и как узнать свою сумму?

Когда ваши деньги перестают принадлежать вам: как банки превращают клиента в подозреваемого

Кто должен делать и кто должен сдавать отчет по Постановлению Правительства от 19.01.98 №47

2025: год тотального контроля. Что должен знать каждый работодатель мигрантов

Параллельный бизнес партнера: как доказать, что он вредит

💥Обзор новостей: Путин: НДС 22% не навсегда, утвердили новую форму ЕФС-1, банки стали спрашивать о родстве при переводе денег

Ожидания от предстоящей недели по рынку. Продолжится ли рост?

Главбух пришла на съемку с синяками. Через неделю ее сделали виноватой за все

📈 Стратегия на 2026. На что делать ставку на долговом рынке?

О налогообложении при передаче неисключительных прав на аудиовизуальное произведение резиденту РБ

Изменение практики о времени совершения налогового преступления и о начале течения срока давности

👓 Взносы за директора, изменения 2026, Путин не советует нанимать бухгалтера по НДС, важные нюансы перехода на АУСН: топ-10 новостей на «Клерке» (15-21.12.2025)

Какие расходы можно признать при упрощенной системе налогообложения с 1 января 2026 года?

HR-исследование: кто такие амбассадоры культуры и как компании работают с ними

Главбух в Таиланде: 90 секунд правды

АУСН для ИП и ООО в 2026 году: изменения, условия перехода

Цена в закупке — это не цифра. Это диагноз

Итоги года УФНС по г. Москве

Переход на АУСН. Как правильно передавать сведения по сотрудникам для формирования будущей пенсии

Запрещенные расходы при упрощенной системе налогообложения (УСН): что категорически нельзя учитывать в 2026 году?

