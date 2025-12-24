Компании в стадии упрощенной ликвидации могут перейти на АУСН. 👉«Ночной бухгалтер» № 2087

Сегодня в выпуске:
Чтобы не платить взносы за директора и не сдавать отчеты, пока идет ликвидация фирмы, можно перейти на АУСН.
Минтруд подготовил поправки в ТК РФ: будет 11 новых признаков трудовых отношений.
За директора не надо платить НДФЛ с МРОТ.
Повторно стать самозанятым можно, но только если нет налоговых долгов.
Мошенники выманивают персональные данные, представляясь сотрудниками военкоматов.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Переход на АУСН
Переход на АУСН не будет препятствием для исключения из ЕГРЮЛ если на момент перехода уже идет процедура упрощенной ликвидации. Такое разъяснение дает ФНС.
Переход на АУСН позволит не сдавать нулевые отчеты, пока компания ожидает исключения из реестра.
🎉 Сегодня последний день новогоднего розыгрыша «Клерка» — оформите подписку и выиграйте ценный приз
Завершаем аттракцион подарков и новогодний розыгрыш от «Клерка»!
Вы можете выиграть кофемашину с капучинатором, умную колонку Яндекс Станция Лайт, фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 10, сертификат в «Золотое Яблоко» номиналом 3 000 руб., сертификат в Wildberries номиналом 1 000 руб.
Чтобы стать участником большого новогоднего розыгрыша «Клерка», нужно оформить годовую подписку Клерк.Премиум до конца дня 24 декабря. Цена со скидкой: 19 900 руб. вместо 30 000 руб.
Признаки трудовых отношений
Ранее Минтруд подготовил поправки в ст. 15 ТК с 10 признаками трудовых отношений.
Сейчас добавили еще один признак: выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса, направленного на достижение целей экономической деятельности хозяйствующего субъекта.
Таким образом, скоро в ТК будет 11 новых признаков, по которым договор ГПХ могут переквалифицировать в трудовой.
МРОТ директора
С 2026 года за директора компании, которому не начисляется зарплата, надо платить взносы с МРОТ. А вот НДФЛ платить не надо, уточнила ФНС.
В части НДФЛ директоров никаких поправок в НК не было. Так что нет зарплаты, нет и НДФЛ.
Второй раз на НПД
Если человек ранее уже был самозанятым, снялся с учета, а потом опять захотел перейти на НПД, то это не запрещено.
Но для повторной регистрации есть условие: не должно быть налоговых долгов, предупреждает ФНС.
Если есть долги по личным налогам (на имущество, НДФЛ и т. д.), то зарегистрироваться самозанятым не получится.
Мошенники
Пошел новый вид мошенничества: по телефону приглашают в военкомат для оцифровки данных и для оформления пропуска просят паспортные данные и СНИЛС. Как только мошенник получит персональные данные человека, разговор прекращается.
Не поддавайтесь на уловки мошенников.
Главред рекомендует
Индикаторы риска для трудовых проверок в 2026 году: какие ошибки нельзя совершать бизнесу.
Как технологии помогают предпринимателям пройти первый год без ошибок.
Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки.
Мем дня
Ваша не отвечает на подозрительные звонки редакция
Начать дискуссию