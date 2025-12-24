Компании в стадии упрощенной ликвидации могут перейти на АУСН. 👉«Ночной бухгалтер» № 2087

Переход на АУСН

Переход на АУСН не будет препятствием для исключения из ЕГРЮЛ если на момент перехода уже идет процедура упрощенной ликвидации. Такое разъяснение дает ФНС.

Переход на АУСН позволит не сдавать нулевые отчеты, пока компания ожидает исключения из реестра.