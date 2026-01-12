35 самозанятых контрагентов — это подозрительно. 🔎«Ночной бухгалтер» № 2093

Сегодня в выпуске:
35 самозанятых контрагентов с доходом по 35 тыс. руб. стали поводом для трудовой проверки.
Готовятся новые поправки в НК РФ.
Закрытые патенты не пересчитают при утрате права на ПСН.
В январе будет маленький аванс и обычная зарплата.
Вышли бланки для оформления больничных самозанятыми.
35 самозанятых
С 10 января заработали новые критерии риска при сотрудничестве с самозанятыми. Роструд назначит внеплановую проверку, если у компании в течение 3 месяцев есть более 35 самозанятых контрагентов, каждому из которых платят от 35 тыс. рублей и этот доход них —основной.
Поправки в НК-2027
Утрата права на ПСН
Если ИП превысил лимит дохода и слетел с ПСН, то пересчитывать налоги надо задним числом, но только по действующим на этот момент патентам.
Если предыдущие патенты закончились до момента превышения дохода, то их оставят в покое. По ним так и останется налог по ПСН, пояснили в ФНС.
Зарплата за январь
Люди получат за январь обычный оклад, несмотря на то, что рабочих дней в этом месяце гораздо меньше обычного — всего 15. Новогодние праздники не дают права работодателям уменьшать зарплату.
А вот аванс за январь будет небольшой, ведь на первую половину месяца приходится всего 4 рабочих дня из 15.
Больничные самозанятых
С 2026 года самозанятые могут вступать в добровольные правоотношения с целью получения пособия по больничным листам.
СФР выпустил приказ с новыми формами бланков по этому поводу. В их числе заявления о добровольном вступлении в отношения по ОСС и о их прекращении, об изменении страховой суммы. Напомним, есть два варианта страховой суммы — 35 000 и 50 000 руб.
