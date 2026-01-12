8101 ОК МП деск
35 самозанятых контрагентов — это подозрительно. 🔎«Ночной бухгалтер» № 2093

С 10.01.2026 вступили в силу новые критерии риска при сотрудничестве с самозанятыми контрагентами.

Сегодня в выпуске:

  • 35 самозанятых контрагентов с доходом по 35 тыс. руб. стали поводом для трудовой проверки.

  • Готовятся новые поправки в НК РФ.

  • Закрытые патенты не пересчитают при утрате права на ПСН.

  • В январе будет маленький аванс и обычная зарплата.

  • Вышли бланки для оформления больничных самозанятыми.

35 самозанятых

С 10 января заработали новые критерии риска при сотрудничестве с самозанятыми. Роструд назначит внеплановую проверку, если у компании в течение 3 месяцев есть более 35 самозанятых контрагентов, каждому из которых платят от 35 тыс. рублей и этот доход них —основной.

Поправки в НК-2027

Чтобы устранить проблемные вопросы в НК РФ и усовершенствовать его, внесут поправки по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, УСН.

Минфин объявил о подготовке нового проекта налоговых изменений.

Утрата права на ПСН

Если ИП превысил лимит дохода и слетел с ПСН, то пересчитывать налоги надо задним числом, но только по действующим на этот момент патентам.

Если предыдущие патенты закончились до момента превышения дохода, то их оставят в покое. По ним так и останется налог по ПСН, пояснили в ФНС.

Зарплата за январь

Люди получат за январь обычный оклад, несмотря на то, что рабочих дней в этом месяце гораздо меньше обычного — всего 15. Новогодние праздники не дают права работодателям уменьшать зарплату.

А вот аванс за январь будет небольшой, ведь на первую половину месяца приходится всего 4 рабочих дня из 15.

Больничные самозанятых

С 2026 года самозанятые могут вступать в добровольные правоотношения с целью получения пособия по больничным листам.

СФР выпустил приказ с новыми формами бланков по этому поводу. В их числе заявления о добровольном вступлении в отношения по ОСС и о их прекращении, об изменении страховой суммы. Напомним, есть два варианта страховой суммы — 35 000 и 50 000 руб.

Ваша с нетерпением ждет текст новых поправок в НК редакция

