Утренний бухгалтер № 6060. Роспотребнадзор против подарков в виде тортов и конфет

Привычные на работе сладости к праздникам Роспотребнадзор советует заменить на адекватные аналоги.

Роспотребнадзор рассказал о полезных альтернативах традиционным сладостям для праздничного стола или в качестве подарков к Дню защитника Отечества и Международному Женскому дню.

Законопроект: работники смогут официально трудиться на больничном без листка нетрудоспособности.

Из-за штрафов работодатели не хотят, чтобы сотрудники копили отпуска.

На сайте ФНС появилась новая промостраница об изменениях налогового законодательства.

Инфляция в 2026 году будет около 5%, но резкий ее скачок придется на октябрь, когда вырастут тарифы, в том числе на ЖКХ.

Налоговая служба пояснила, какая будет ставка НДС, если счет выставили в 2025 году, а долг оплатят в 2026.

Как бухгалтеру найти работу и избежать мошенников при трудоустройстве: инструкция по безопасности — в статье.

Компания или ИП — плательщик АУСН будет налоговым агентом и при выплатах не сотруднику.

Роструд: для перехода на четырехдневку по соглашению сторон достаточно заключить допсоглашение к трудовому договору.

Разборы законов

Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео

Обсудили основные изменения, которые коснутся селлеров в 2026 году. Что делать с НДС, как перейти на АУСН и как взять курс на обеление.

Отчет о финансовых результатах: новая форма за 2025 год

Все компании обязаны составлять отчет о финансовых результатах и представлять его в ИФНС ежегодно в составе годовой бухгалтерской отчетности. Рассмотрим порядок сдачи формы за 2025 год в полном и упрощенном варианте.

Можно ли на АУСН использовать, получать и снимать наличные. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли использовать, получать и снимать наличные с расчетного счета на режиме АУСН.

ВЭД-2026. Конспект практической консультации с видео

Обсудили все самые острые вопросы импорта товаров в 2026 году, актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами, а также штрафные санкции за несоблюдение законодательства.

Условные единицы: как прописать в договоре и зачем использовать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, зачем использовать условные единицы и как прописать их в договоре.

Новости

Мероприятия

Статьи

Блоги компаний

Консультации

Трибуна

