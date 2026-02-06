Утренний бухгалтер № 6060. Роспотребнадзор против подарков в виде тортов и конфет

Статьи

— 5 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

5 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 5 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

— Как рассчитываются отпускные после декрета

Женщина может взять ежегодный отпуск до или после декрета, или после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Разбираем нюансы расчета отпускных в таких ситуациях.

— Лизинг для ИП: что это такое, зачем нужен, плюсы и минусы

Лизинг нередко называют альтернативой кредиту для индивидуальных предпринимателей. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, что такое лизинг, зачем он нужен и какие преимущества и недостатки у него есть.

— Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН

Есть три способа дистанционно узнать свой регномер в СФР.

— Доллары старого и нового образца в 2026 году: основные отличия, какие принимают

В 2026 году в обращении остаются как старые, так и новые долларовые купюры. Многие пользователи задаются вопросами: чем они отличаются, будут ли действовать старые банкноты и где их можно обменять. Разберемся в этих вопросах.

— Утренний бухгалтер № 6059. Власти хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году

Мужчинам предложили уходить на пенсию в 60 лет, а не 64 года, женщинам — в 55 лет, а не 59.

— Все разъяснения по УСН за 2025 год: обзор писем Минфина и ФНС

Сделали обзор разъяснений Минфина и ФНС по упрощенке. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

— Сотрудник сменил паспорт по возрасту: нужно ли уведомлять военкомат

Работодатель обязан сообщать в военкомат об изменении данных сотрудника. Касается ли это ситуации, когда меняется номер и серия паспорта работника?

— Организация торгует на маркетплейсе: когда нужно подавать статистическую форму

Если организация продает товары в ЕАЭС на маркетплейсе, то в некоторых случаях ей нужно подавать статистическую форму в ФТС.

— Что будет с инфляцией в России в 2026 году: ключевые факторы и прогнозы экспертов

Каким будет уровень инфляции в 2026 году и какие ключевые факторы влияют на это. Прогнозы и комментарии от экспертов в нашей статье.

— Когда можно подать на налоговый вычет за 2025 год и получить выплату

Налог, удержанный работодателем с вашей зарплаты в 2025 году, можно вернуть, если заявить вычеты по НДФЛ. Рассказываем, когда можно оформить вычет в 2026 году.

— Рейтинг компаний по бухгалтерскому аутсорсингу во II половине 2025 года

При выборе подрядчика по ведению учета предприниматели обращают внимание не только на цену, но и на репутацию, опыт и экспертность. Ниже — обзор компаний, которые по итогам полугода вошли в число лидеров рейтинга Клерка в сегменте бухгалтерского аутсорсинга. Рейтинг отражает активность компаний на площадке и интерес аудитории к их услугам и материалам.

— Cтоимость пенсионного балла в 2026 году

От стоимости пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента) напрямую зависит размер пенсии.

— С 1 февраля в России изменились правила возврата технически сложных товаров — в чем суть

С 1 февраля 2026 года в России внесли изменения в правила возврата технически сложных товаров. Как теперь определяют сумму компенсации и что это будет значить для продавцов и покупателей.

— Россиянам разрешат болеть и работать одновременно. 💊«Ночной бухгалтер» № 2110

Если сотрудник заболел и есть справка от врача, его можно будет перевести на удаленку и он продолжит работать из дома без оформления больничного. Такие поправки хотят внести в ТК.

— План проверок ГИТ на 2026 год: кого проверят и как подготовиться

Проверки ГИТ необходимы для проверки соблюдения требований охраны труда в организациях. Рассказываем, какие виды проверок существуют, кого будут проверять и как подготовиться к визитам инспекторов.