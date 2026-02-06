Утренний бухгалтер № 6060. Роспотребнадзор против подарков в виде тортов и конфет

Роспотребнадзор рассказал о полезных альтернативах традиционным сладостям для праздничного стола или в качестве подарков к Дню защитника Отечества и Международному Женскому дню.
Законопроект: работники смогут официально трудиться на больничном без листка нетрудоспособности.
Из-за штрафов работодатели не хотят, чтобы сотрудники копили отпуска.
На сайте ФНС появилась новая промостраница об изменениях налогового законодательства.
Инфляция в 2026 году будет около 5%, но резкий ее скачок придется на октябрь, когда вырастут тарифы, в том числе на ЖКХ.
Налоговая служба пояснила, какая будет ставка НДС, если счет выставили в 2025 году, а долг оплатят в 2026.
Как бухгалтеру найти работу и избежать мошенников при трудоустройстве: инструкция по безопасности — в статье.
Компания или ИП — плательщик АУСН будет налоговым агентом и при выплатах не сотруднику.
Роструд: для перехода на четырехдневку по соглашению сторон достаточно заключить допсоглашение к трудовому договору.
🤔Как платить самозанятым, когда их десятки и сотни
Массовые выплаты самозанятым часто становятся головной болью. Из-за ручного оформления документов и платежей растет нагрузка на бухгалтерию и риск ошибок.
В блоге Jump.Finance рассказали, как автоматизировать выплаты самозанятым, сократить объем документов и сэкономить 50% времени.
Разборы законов
— Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео
Обсудили основные изменения, которые коснутся селлеров в 2026 году. Что делать с НДС, как перейти на АУСН и как взять курс на обеление.
— Отчет о финансовых результатах: новая форма за 2025 год
Все компании обязаны составлять отчет о финансовых результатах и представлять его в ИФНС ежегодно в составе годовой бухгалтерской отчетности. Рассмотрим порядок сдачи формы за 2025 год в полном и упрощенном варианте.
— Можно ли на АУСН использовать, получать и снимать наличные. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли использовать, получать и снимать наличные с расчетного счета на режиме АУСН.
— ВЭД-2026. Конспект практической консультации с видео
Обсудили все самые острые вопросы импорта товаров в 2026 году, актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами, а также штрафные санкции за несоблюдение законодательства.
— Условные единицы: как прописать в договоре и зачем использовать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, зачем использовать условные единицы и как прописать их в договоре.
Новости
1 Минфин недосчитался 17,4 млрд рублей нефтегазовых доходов бюджета
2 Для трудовых мигрантов запустят новое мобильное приложение
3 ФНС: нужно ли на АУСН сдавать отчетность по сотруднику, если нет выплат
4 Многодетным семьям хотят давать земельные участки в общую долевую собственность только родителей
5 🙏 Крупнейший застройщик «Самолет» просит госпомощь на 50 млрд рублей
6 Как заполнить без ошибок 6-НДФЛ и пройти камеральную проверку
7 Налоговики разъяснили нюансы учета на АУСН выплат от маркетплейса
8 Как указать сумму матпомощи в РСВ: уточнение от ФНС
9 ФНС поймала туристический бизнес на сокрытии доходов
10 📅 Роструд уточнил, как перевести работника на четырехдневную рабочую неделю
11 На Wildberries добавили рекламный инструмент
12 😷 Работники смогут официально трудиться на больничном без листка нетрудоспособности: законопроект внесли в Госдуму
13 ✅ Налоговики просят бизнес на АУСН перепроверять данные из банка до 7-го числа
14 💰 Стало известно, на сколько выросли зарплаты за четыре года: данные ЦБ и Росстата
15 Обеспечительный платеж – это неналоговая база на АУСН
16 Какая ставка НДС, если счет выставили в 2025 году, а долг оплатят в 2026
17 Плательщик НДС может одновременно применять налоговые льготы и освобождение по отдельным операциям
18 ЦБ: рынки допускают паузу в снижении ключевой ставки
19 У Т-Банка сбой: пользователи не могут получить доступ к онлайн-банку
20 ❕ Плательщик АУСН будет налоговым агентом и при выплатах не сотруднику
21 Ветеранам боевых действий могут предоставить бесплатную парковку
22 Всплеск инфляции будет в октябре 2026 года: экономический прогноз эксперта
23 Депутаты предлагают увеличить максимальный размер имущественного вычета до 8 млн рублей
24 Облагается ли продажа софта НДС при УСН – зависит от доходов и самого ПО
25 Платить туристический налог придется, даже если размещают не туристов
26 🍰 Роспотребнадзор подсказал, чем на 23 Февраля и 8 Марта заменить торт и конфеты
27 🙏 Самозанятые просят сделать режим НПД постоянным и оставить ставки 4% и 6%
28 Депутат рассказал, как быстро подготовят поправки о регистрации в апартаментах
29 ✅ Утверждена рекомендация для учета прибыли и убытков от продаж
30 😟 Инфляция выросла быстрее пенсий работающих россиян
31 ❌ Минфин запретит регионам зарабатывать на льготных кредитах
32 ФНС запустила промостраницу об изменениях-2026 налогового законодательства
33 Работодатели стремятся не накапливать отпуска из-за штрафов
34 Программы лояльности магазинов будут доступны в MAX без пластиковых карт
35 👥 Стало известно, сколько россиян согласны на серую зарплату
36 Кабмин выделил пострадавшим в Курской области 1,3 млрд рублей
37 💫 Февральское потепление! Скидки до -75% на курсы для работы в 2026 году
38 👵 Пенсии-2026: индексация, реальная прибавка и пенсионные баллы. Выпуск № 19 подкаста «Налоговое утро»
Мероприятия
1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 6 февраля, пятница
От управленческого учета к стратегическому финансовому моделированию. Консультация с экспертом Ларисой Магафуровой
Дата проведения: 9 февраля, понедельник
Маркетплейсы: как работать с АУСН и НДС в 2026 году
Дата проведения: 10 февраля, вторник
Практический курс AI- главный бухгалтер.
Дата проведения: 10 февраля, вторник
Налоговая реформа 2026. Практическое внедрение. Как работать по-новому без штрафов и проблем.
Дата проведения: 11 февраля, среда
Статьи
— 5 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
5 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 5 февраля и кто из известных людей родился в этот день.
— Как рассчитываются отпускные после декрета
Женщина может взять ежегодный отпуск до или после декрета, или после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Разбираем нюансы расчета отпускных в таких ситуациях.
— Лизинг для ИП: что это такое, зачем нужен, плюсы и минусы
Лизинг нередко называют альтернативой кредиту для индивидуальных предпринимателей. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, что такое лизинг, зачем он нужен и какие преимущества и недостатки у него есть.
— Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН
Есть три способа дистанционно узнать свой регномер в СФР.
— Доллары старого и нового образца в 2026 году: основные отличия, какие принимают
В 2026 году в обращении остаются как старые, так и новые долларовые купюры. Многие пользователи задаются вопросами: чем они отличаются, будут ли действовать старые банкноты и где их можно обменять. Разберемся в этих вопросах.
— Утренний бухгалтер № 6059. Власти хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году
Мужчинам предложили уходить на пенсию в 60 лет, а не 64 года, женщинам — в 55 лет, а не 59.
— Все разъяснения по УСН за 2025 год: обзор писем Минфина и ФНС
Сделали обзор разъяснений Минфина и ФНС по упрощенке. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
— Сотрудник сменил паспорт по возрасту: нужно ли уведомлять военкомат
Работодатель обязан сообщать в военкомат об изменении данных сотрудника. Касается ли это ситуации, когда меняется номер и серия паспорта работника?
— Организация торгует на маркетплейсе: когда нужно подавать статистическую форму
Если организация продает товары в ЕАЭС на маркетплейсе, то в некоторых случаях ей нужно подавать статистическую форму в ФТС.
— Что будет с инфляцией в России в 2026 году: ключевые факторы и прогнозы экспертов
Каким будет уровень инфляции в 2026 году и какие ключевые факторы влияют на это. Прогнозы и комментарии от экспертов в нашей статье.
— Когда можно подать на налоговый вычет за 2025 год и получить выплату
Налог, удержанный работодателем с вашей зарплаты в 2025 году, можно вернуть, если заявить вычеты по НДФЛ. Рассказываем, когда можно оформить вычет в 2026 году.
— Рейтинг компаний по бухгалтерскому аутсорсингу во II половине 2025 года
При выборе подрядчика по ведению учета предприниматели обращают внимание не только на цену, но и на репутацию, опыт и экспертность. Ниже — обзор компаний, которые по итогам полугода вошли в число лидеров рейтинга Клерка в сегменте бухгалтерского аутсорсинга. Рейтинг отражает активность компаний на площадке и интерес аудитории к их услугам и материалам.
— Cтоимость пенсионного балла в 2026 году
От стоимости пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента) напрямую зависит размер пенсии.
— С 1 февраля в России изменились правила возврата технически сложных товаров — в чем суть
С 1 февраля 2026 года в России внесли изменения в правила возврата технически сложных товаров. Как теперь определяют сумму компенсации и что это будет значить для продавцов и покупателей.
— Россиянам разрешат болеть и работать одновременно. 💊«Ночной бухгалтер» № 2110
Если сотрудник заболел и есть справка от врача, его можно будет перевести на удаленку и он продолжит работать из дома без оформления больничного. Такие поправки хотят внести в ТК.
— План проверок ГИТ на 2026 год: кого проверят и как подготовиться
Проверки ГИТ необходимы для проверки соблюдения требований охраны труда в организациях. Рассказываем, какие виды проверок существуют, кого будут проверять и как подготовиться к визитам инспекторов.
Блоги компаний
Налоговые и бухгалтерские изменения недели (28.01-04.02): что важно учесть бизнесу уже сейчас
Как оплатить подписку Suno из России в 2026: гид по способам купить Суно АИ
Криптобиржи и официальные сайты: полный список с актуальными ссылками
Страховые взносы для организаций и ИП в 2026 году: все изменения, тарифы, льготы
Регламенты ИБ внутри компании: как оформить ЛНА так, чтобы по ним реально работали
Как платить самозанятым в 2026 году
Сколько самозанятых можно привлекать на АУСН, чтобы не слететь со спецрежима
Как бухгалтеру найти работу и избежать мошенников при трудоустройстве: инструкция по безопасности
Кейс: как бухгалтерия отказалась от Adobe в пользу корпоративного PDF Commander
Внутренний контроль ОС: как бухгалтеру проверить сохранность имущества перед проверками
Разрывы по НДС начинаются с обмена 1С: как перестать искать расхождения вручную
Как оплатить подписку Midjourney из России в 2026: гид по способам купить Миджорни
Лизинг или кредит для бизнеса в 2026: какой продукт выгоднее для ИП/ООО
ФНС обновила правила отчетности за 2025 год: разбор для бухгалтера
Тишина в масштабе: дом 526 м² в Рощино без визуального шума
Юрист по банковскому праву: рейтинг
Как в Р7 офис сделать неудобные данные удобными: три простых инструмента
Консультации
Регистрация иностранца в качестве ИП
По грузоперевозкам с 1 сентября вводят электронный документооборот...
Добрый день! Организация арендует квартиру у физического лица. Куда платить НДФЛ? По месту регистрации организации?
Трибуна
Можно ли точно спрогнозировать количество заявок с рекламы?
Власти готовят лимит наличных: не более 1 млн руб. в месяц через банкомат
Корпоративные споры между участниками ООО: как защитить свою долю от недобросовестного партнера
Разбор эмитента: Банк Санкт-Петербург
«Лимиты отменяют», «налоговую реформу откатывают». Вот только что на самом деле происходит?
💥Обзор новостей: имущественный вычет предложили увеличить до 8 млн, ФАС проанализирует цены на рыбу, курс доллара — 76,91 рубля
Очередной откат от 2800: главные факторы давления на российский рынок
Как повысить стоимость квартиры при продаже на вторичном рынке
Межведомственная комиссия (МВК) по 115-ФЗ: как подать жалобу на банк или Банк России?
Развод супругов не спас 265 млн. руб. Доначисления из-за дробления бизнеса и серых зарплат. ФНС жжет!
Победа в закупке по 44-ФЗ — еще не финал. Где участники чаще всего теряют контракт
1С на костылях и «Бермудский треугольник» первички: почему ваше ИТ — это проблема управления, а не техники
Чек‑лист: как заявить себя производителем в «Честном Знаке»
Патент и УСН в 2026 году: где предприниматели теряют режим «задним числом» и почему патент лучше брать по частям
Почему казначейское сопровождение под ключ стало стандартом в 2026 году
Пошаговое руководство для швейного производства. Можно ли использовать маркировку «ЧЗ» заказчика, или производителю нужно иметь свой «ЧЗ»?
Полное казначейское сопровождение в 2026 году: что на практике входит в процесс
Обзор: НДФЛ при прощении работника, повышение вычета на покупку жилья, налоговый расизм
Как санкции ускорили институционализацию криптовалюты, а не ее «серый» оборот?
Получаешь зарплату в криптовалюте? Будь готов к последствиям
