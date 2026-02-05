Работодатели стремятся не накапливать отпуска из-за штрафов

Если работник берет не отпуск, опускные дни не сгорают, а суммируются. Но работодатели не хотят, чтобы сотрудники копили выходные. Так они рискуют получить штраф от трудовой инспекции.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что отпускные дни накапливаются с самого первого рабочего дня сотрудника. За месяц прибавляется 2,33 дня.

Получить право на первый отпуск сотрудник может уже через шесть месяцев. Закон позволяет делить 28 календарных дней отпуска на части, одна из которых должна быть не меньше 14 дней.

«Главное требование — один из отрезков отдыха должен длиться не менее 14 дней подряд. Остальное время можно использовать гибко, вплоть до отдельных дней», — сказала Юлия Санина.

Если сотрудник не уходит в отпуск, его дни не сгорят, а суммируются. Однако работодатели избегают подобных ситуаций, чтобы не получить штраф от Роструда за то, что работник не отдыхает более двух лет подряд.

При увольнении все накопленные и неиспользованные дни отпуска будут оплачены.

