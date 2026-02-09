Единую упрощенную декларацию надо сдавать по новой форме. 📑«Ночной бухгалтер» № 2112

Слет с ПСН

После утраты права на ПСН ИП возвращается на тот режим, который у него был параллельно с ПСН – или УСН, или ОСНО. Но в конце прошлого года слетевшие с ПСН бизнесмены с удивлением обнаружили, что в ЛК отражается ОСНО, хотя должна быть УСН.

На этот технический сбой жалуются наши читатели. После жалобы ошибку исправляют.