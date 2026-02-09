Единую упрощенную декларацию надо сдавать по новой форме. 📑«Ночной бухгалтер» № 2112

Сегодня в выпуске:
В ЕУД надо будет указывать дату последний движений по банку и кассе.
ФНС неправильно отражает в ЛК систему налогообложения ИП, слетевших с ПСН.
Чаевые хотят освободить от НДФЛ.
Компания в процессе ликвидации тоже должна платить взносы за директора.
Пенсионный возраст менять не собираются.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ЕУД
Правила сдачи единой упрощенной декларации давно изменились, но сама форма оставалась прежней и морально устарела. Теперь утвердили новую форму.
В ней, в частности:
не надо указывать номер квартала и главы НК;
надо указывать дату последних операций с деньгами.
Слет с ПСН
После утраты права на ПСН ИП возвращается на тот режим, который у него был параллельно с ПСН – или УСН, или ОСНО. Но в конце прошлого года слетевшие с ПСН бизнесмены с удивлением обнаружили, что в ЛК отражается ОСНО, хотя должна быть УСН.
На этот технический сбой жалуются наши читатели. После жалобы ошибку исправляют.
Чаевые
Если клиент переводить чаевые для официанта на расчетный счет ресторана, то выплату этот человек потом получить за минусом НДФЛ.
Налогообложение противоречит экономической и социальной сущности чаевых, считают в Госдуме. Это благодарность от клиента, а не оплата за труд. Поэтому предлагают освободить чаевые от НДФЛ.
Взносы за директора
Пока директор числится в ЕГРЮЛ, за него надо платить взносы с МРОТ. Если компания подала на упрощенную ликвидацию, пока идет этот процесс, взносы будут капать — до самого последнего дня. Начисление взносов прекратится только в тот день, когда компания будет исключена из ЕГРЮЛ, предупреждает ФНС.
Пенсия
На минувшей неделе звучали предложения вернуть старый пенсионный возраст — 55/60 лет. Но этого не случится. Минтруд заявил, что планов по пересмотру пенсионного возраста нет. Пока еще идет реформа по повышению пенсионного (его повышают постепенно до 60/65 лет). В новых регионах эта реформа будет идти до конца 2032 года.
Старшее поколение стало ценным активом для предприятий, где они выступают в качестве наставников, отметил глава ведомства.
ПЭП в первичке: как доказать реальность сделки перед налоговой и избежать доначислений.
Как оформить пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год: шпаргалка для бухгалтера.
Масленица начнется 16 февраля: когда печь блины и идти к теще в гости.
