Утренний бухгалтер № 6075. Выплаты по уходу за ребенком могут продлить до достижения трех лет

— 27 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

27 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 27 февраля.

— Утренний бухгалтер № 6074. Индикаторы риска-2026: как составляют списки для проверок ККТ

Налоговики перечислили признаки рисков, которые могут стать основанием для проверки бизнеса на нарушения работы с кассой.

— Как подавать уведомления об исчисленных суммах налогов в 2026 году

В 2026 году все организации и ИП должны подавать в ИФНС уведомления с суммами налогов и страховых взносов. Все платежи поступают на единый налоговый счет, а по данным из уведомлений налоговая распределяет их на конкретные КБК. Когда уведомление нужно, а когда нет, как его заполнять и сдавать — в нашей подробной инструкции.

— Материнский капитал в 2026 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить

Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2026 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.

— Электронная подпись и МЧД: что и как оформить в 2026 году

Расскажем, как оформлять ЭП и МЧД в 2026 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.

— Нужно ли отдельно начислять НДС на коммунальные платежи, если они входят в арендную плату

Организация на УСН сдает помещение. По договору коммунальные платежи входят в арендную плату, нужно ли удерживать с них НДС и включать их в доход?

— Как накопить капитал, откладывая по 200 рублей в день

Хочу поделиться простым экспериментом по инвестициям. Все началось в 2021 году. Я гуляла в парке с маленькой дочкой и то и дело тратила по 200 рублей на кофе, мороженое или мелкую безделушку. Деньги улетучивались незаметно. Тогда я решила: хватит! Настрою автоматические переводы по 200 рублей в день (1400 рублей в неделю) в паевой фонд. Как это сработало?

— Как бизнесу выстроить B2B-партнерства с крупными компаниями

Выход в B2B остается одной из самых привлекательных и при этом сложных задач для малого бизнеса. Долгосрочные и плодотворные партнерства выстроить не так легко и быстро: многократные согласования, бюрократия, корпоративные регламенты и десятки уровней одобрения нередко делают путь к контракту почти нереальным.

— Белорусский гражданин работает в РФ по договору ГПХ: как зачесть НДФЛ в счет подоходного налога Беларуси

Если белорусский гражданин работает по договору ГПХ, то российская компания выступает налоговым агентом по НДФЛ. Иностранец может зачесть российский НДФЛ в счет белорусского подоходного налога и встать на учет в российской ФНС.

— Антикризисный маркетинг для малого и среднего бизнеса: что работает без больших бюджетов

Для малого и среднего бизнеса (МСБ) наступило время перманентного стресса. Привычные каналы коммуникации с аудиторией и клиентами либо закрываются, либо дорожают настолько, что их использование теряет экономический смысл. Но к кризисам в нашей стране всегда готовы.

— Упрощенный порядок возмещения НДС, налоговые проверки-2026 и проводки для отражения медосмотра: экспертный обзор для бухгалтера

В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок возмещения НДС. Для его получения нужно соответствовать нескольким условиям.

— Заем: виды, отличия от кредита и порядок оформления

Заем — способ быстро привлечь дополнительные средства для решения финансовых вопросов. Рассказываем, чем займ отличается от кредита, как он оформляется и как подтверждают возврат средств.

— Как рассчитать районный коэффициент к зарплате в 2026 году

Начисление районного коэффициента – обязанность работодателей на территориях, где он применим. Ошибки при расчете РК могут привести к занижению оплаты труда, что грозит штрафами за просрочку выплаты зарплаты, пени за неуплату страховых взносов и корректировкой отчетности.

— Крипта по правилам, ИИ по паспорту, DDoS-атаки по расписанию: российский IT‑дайджест #26

Главные новости российского айти за неделю.

— В 2026 году будет переходный период для выбора налогового режима. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2125

В ближайшие дни (до 1 марта) должны подготовить поправки в НК, по которым у малого бизнеса в 2026 году будет право выбрать оптимальный режим налогообложения.