Утренний бухгалтер № 6075. Выплаты по уходу за ребенком могут продлить до достижения трех лет

Путин поручил до 30 марта 2026 подумать о продлении до трех лет периода выплаты по уходу за ребенком. Сейчас отпуск по уходу за ребенком можно взять до трех лет, но пособие в размере 40% от заработка платят только за 1,5 года.
С 1 марта 2026 года вступает в силу ряд нормативных актов и законов по охране труда: список.
Президент поручил до 1 марта 2026 года установить переходный период для выбора налогового режима.
26 февраля 2026 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за перепродажу ж/д билетов до 500 тысяч рублей.
Налоговики напомнили коды бюджетной классификации для разных ставок НДФЛ, в том числе с районных коэффициентов.
Путин одобрил продажу лекарств через Почту России. Почтальоны смогут отпускать лекарства в отделениях, которые находятся в местностях, где не хватает аптек.
УСН «доходы минус расходы»: как правильно учесть убытки прошлых лет в декларации за 2025 год — в статье.
ФНС: в личных кабинетах пока может не быть заявления для вычета в упрощенном порядке.
Разборы законов
— Заявления по патенту: новые формы-2026
Ввели два новых бланка по ПСН. Ими нужно пользоваться уже с марта 2026 года.
— Отправили иск не в тот суд: что будет с госпошлиной и рассмотрят ли заявление. Мини-курс
В мини-курсе разберем ситуацию, когда истец направил иск не в тот суд: получится ли вернуть уплаченную госпошлину и что делать, если суд отказал в рассмотрении иска.
— Кто и как может возместить НДС в упрощенном порядке в 2026 году
Если по декларации НДС – к возмещению, то вернуть деньги можно в ускоренном порядке до завершения камеральной проверки.
— Налоговые проверки в 2026 году: топ-5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы. Конспект вебинара с видео
Разобрали самые острые вопросы налоговых проверок, а также как обезопасить себя и свой бизнес от претензий со стороны налоговых органов.
— Отсутствие диплома — повод для увольнения или нет
Вопрос дискуссионный, в особенности если человек работает давно и нареканий к качеству его работы нет. Тем более что ТК называет основанием для увольнения представление подложного документа, в т. ч. об образовании (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК). А если документа просто нет, можно ли уволить по другим основаниям?
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 27 февраля 2026 года
2 📚 25% сотрудников тратят больше 6 часов в неделю на подготовку отчетов
3 Слуцкий предложил поддержать сельскую торговлю
4 🌹 Назвали самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта
5 Как HR-специалистам закрывать сложные вакансии в 2026 году
6 Какие расходы могут учесть майнеры: разъяснение налоговиков
7 ❕ В личных кабинетах пока может не быть заявления для вычета в упрощенном порядке
8 ФНС: нужно ли вычитать из стоимости проживания льготника сумму турналога
9 Верховный суд: ограничение дистанционного обслуживания не лишает клиента права распоряжаться счетом
10 Навязывание кредитов могут запретить
11 ❗ Путин поручил до 1 марта 2026 года установить переходный период для выбора налогового режима
12 ✅ Налоговики разъяснили, как на АУСН регистрировать ККТ
13 Госдума в разы снизила штраф за перевозку в такси без ОСГОП
14 💐 Таможня оформляет 350 тонн цветов в сутки перед 8 Марта: почем одна роза
15 ФНС разъяснила, как считать минимальный срок владения недвижимостью
16 🚉 За перепродажу железнодорожных билетов будут штрафовать до 500 тысяч рублей
17 ❔ Нужно ли проводить СОУТ, если трудоустроен только директор
18 Информация ФССП о долгах войдет в кредитную историю — Госдума приняла законопроект
19 НПФ смогут рассчитать себе премию «за успех» в инвестировании
20 ФНС: как в 2026 году исправить ошибки в декларации по налогу на прибыль за 1 и 2 кварталы 2025
21 👶 Выплаты в декрете могут продлить до трех лет: Президент дал поручение
22 💢 Жителям новых регионов и Крыма засчитают больше страхового стажа
23 💊 Путин одобрил продажу лекарств через Почту России
24 В разы увеличили штрафы за нарушения при пересечении госграницы РФ
26 В розничной торговле число регистраций ИП выросло на 14%, а ООО сократилось на 24%
27 Путин поручил поддержать работающих родителей
28 Как перейти на электронные транспортные документы: инструкция-2026 от ФНС
29 ✅ В ЕНП-уведомлении нужно указывать правильные КБК: таблица на 2026 год
30 📈 Реальные ставки по кредитным картам рекордно выросли до 50%
31 Депутат объяснила, когда придется начислить работнику отпускные задним числом
32 🔥 Охрана труда с 1 марта 2026: документы по пожарной безопасности будут принимать электронно. И другие изменения
33 Кабмин упростил заселение в гостиницы: можно регистрироваться через цифровые сервисы
34 ❌ Если использовали вычет по НДПИ, нельзя применять ФИНВ
35 😏 Иногда налоговый вычет можно получить только за часть путевки в детский лагерь
37 🚛 Документы на перевозки будут в электронном виде с 1 сентября 2026 года
38 Центробанк вскрыл более 7 тысяч финансовых пирамид. Завлекают использованием ИИ
39 В Дагестане самый большой рост поступлений по НДФЛ в 2025 году
40 👩💻 Обзор новостей и кейсов для бухгалтера: от трудностей АУСН до переквалификации имущества из движимого в недвижимое. Выпуск № 30 подкаста «Налоговое утро»
41 Самозанятый перешел на УСН, но продолжал платить НПД: вернут ли налог?
42 Эксперты определили, к каким доходам НКО применять ФСБУ 9/2025
43 ☕ 73% сотрудников чувствуют вину за свои перерывы в работе
Статьи
— 27 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
27 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 27 февраля.
— Утренний бухгалтер № 6074. Индикаторы риска-2026: как составляют списки для проверок ККТ
Налоговики перечислили признаки рисков, которые могут стать основанием для проверки бизнеса на нарушения работы с кассой.
— Как подавать уведомления об исчисленных суммах налогов в 2026 году
В 2026 году все организации и ИП должны подавать в ИФНС уведомления с суммами налогов и страховых взносов. Все платежи поступают на единый налоговый счет, а по данным из уведомлений налоговая распределяет их на конкретные КБК. Когда уведомление нужно, а когда нет, как его заполнять и сдавать — в нашей подробной инструкции.
— Материнский капитал в 2026 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить
Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2026 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.
— Электронная подпись и МЧД: что и как оформить в 2026 году
Расскажем, как оформлять ЭП и МЧД в 2026 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.
— Нужно ли отдельно начислять НДС на коммунальные платежи, если они входят в арендную плату
Организация на УСН сдает помещение. По договору коммунальные платежи входят в арендную плату, нужно ли удерживать с них НДС и включать их в доход?
— Как накопить капитал, откладывая по 200 рублей в день
Хочу поделиться простым экспериментом по инвестициям. Все началось в 2021 году. Я гуляла в парке с маленькой дочкой и то и дело тратила по 200 рублей на кофе, мороженое или мелкую безделушку. Деньги улетучивались незаметно. Тогда я решила: хватит! Настрою автоматические переводы по 200 рублей в день (1400 рублей в неделю) в паевой фонд. Как это сработало?
— Как бизнесу выстроить B2B-партнерства с крупными компаниями
Выход в B2B остается одной из самых привлекательных и при этом сложных задач для малого бизнеса. Долгосрочные и плодотворные партнерства выстроить не так легко и быстро: многократные согласования, бюрократия, корпоративные регламенты и десятки уровней одобрения нередко делают путь к контракту почти нереальным.
— Белорусский гражданин работает в РФ по договору ГПХ: как зачесть НДФЛ в счет подоходного налога Беларуси
Если белорусский гражданин работает по договору ГПХ, то российская компания выступает налоговым агентом по НДФЛ. Иностранец может зачесть российский НДФЛ в счет белорусского подоходного налога и встать на учет в российской ФНС.
— Антикризисный маркетинг для малого и среднего бизнеса: что работает без больших бюджетов
Для малого и среднего бизнеса (МСБ) наступило время перманентного стресса. Привычные каналы коммуникации с аудиторией и клиентами либо закрываются, либо дорожают настолько, что их использование теряет экономический смысл. Но к кризисам в нашей стране всегда готовы.
— Упрощенный порядок возмещения НДС, налоговые проверки-2026 и проводки для отражения медосмотра: экспертный обзор для бухгалтера
В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок возмещения НДС. Для его получения нужно соответствовать нескольким условиям.
— Заем: виды, отличия от кредита и порядок оформления
Заем — способ быстро привлечь дополнительные средства для решения финансовых вопросов. Рассказываем, чем займ отличается от кредита, как он оформляется и как подтверждают возврат средств.
— Как рассчитать районный коэффициент к зарплате в 2026 году
Начисление районного коэффициента – обязанность работодателей на территориях, где он применим. Ошибки при расчете РК могут привести к занижению оплаты труда, что грозит штрафами за просрочку выплаты зарплаты, пени за неуплату страховых взносов и корректировкой отчетности.
— Крипта по правилам, ИИ по паспорту, DDoS-атаки по расписанию: российский IT‑дайджест #26
Главные новости российского айти за неделю.
— В 2026 году будет переходный период для выбора налогового режима. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2125
В ближайшие дни (до 1 марта) должны подготовить поправки в НК, по которым у малого бизнеса в 2026 году будет право выбрать оптимальный режим налогообложения.
