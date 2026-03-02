Как улучшат налоговые условия для малого бизнеса в 2026 году: новые поправки в НК от Минфина

Что случилось
26 февраля президент Владимир Путин поручил Правительству до 1 марта 2026 года разработать переходный режим, чтобы малый бизнес мог выбрать оптимальный налоговый режим, и упростить отчетность для малого бизнеса.
2 марта Минфин опубликовал перечень поправок в НК РФ. которые помогут МСП плавно адаптироваться к изменениям, вступившим в силу с 2026 года.
Отметим, что текст поправок пока не опубликован, есть только описание со слов Минфина. Когда поправки будут опубликованы, мы расскажем обо всех нюансах.
Общепит
Общепит не платит НДС при соблюдении ряда условий, одно из которых – средняя зарплата за прошлый год не ниже средней по отрасли в регионе. Зарплата за текущий год значения не имеет, важна только зарплата за прошлый год (письмо Минфина от 12.11.2024 № 03-07-07/111447).
Если у ИП в 2025 году вообще не было сотрудников, то в 2026 году он не может применять льготу по НДС (письмо Минфина от 07.10.2025 № 03-07-07/96885).
Аналогично и для тех, у кого сотрудники в 2025 году были, но их зарплата была ниже среднеотраслевой. Например, в такую ситуацию попала пекарня «Машенька», владелец которой пожаловался Путину. Об этом мы рассказывали тут.
Что предлагает Минфин: с 01.04.2026 по 31.12.2026 общепит не будет платить НДС независимо от уровня зарплаты за прошлый год.
То есть условие о прошлогодней зарплате временно отменяется.
Вычеты по НДС для тех, кто был на ПСН
Те ИП, которые в 2025 голу применяли ПСН, а с 2026 года утратили право на этот режим, стали плательщиками НДС. Они сейчас либо на ОСНО, либо на УСН.
Такие ИП смогут приметь вычет по НДС на те товары, работы, услуги, которые были приобретены в период применения ПСН, но не использованы тогда.
То есть ИП, утратившие право на ПСН, в 2026 году смогут принять на вычет НДС с прошлогодних покупок.
Авансы на УСН
Если в 2025 году компания на УСН работала без НДС, а с 2026 года стала платить НДС, то прошлогодние оплаты от покупателей, в том числе авансы, полностью облагались налогом на УСН. А отгрузка в счет этих авансов в 2026 году идет уже с НДС.
Минфин предлагает разрешить таким компаниям уменьшить на сумму уплаченного НДС доходы по УСН, полученные в виде предоплаты в период, когда они еще не были плательщиками НДС.
Таким образом, если компания получила аванс без НДС в 2025 году, а с 2026 года стала платить НДС, доход 2025 года она может уменьшить на НДС с этого аванса, который будет начислен при отгрузке. Аналогично – если компания стала плательщиком НДС в течение 2026 года.
Вести учет доходов и расходов на УСН, уплачивать единый налог и сдавать декларацию научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Курс поможет уверенно работать на УСН, уплачивать НДС, подготовиться к проверкам налоговиков. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 68%: 9 900 рублей вместо
31 790 рублей. Срок акции
ограничен.
Лимит доходов за 2025 год
ИП на УСН и ПСН с доходом-2025 свыше 20 млн рублей в 2026 году утратили право работать без НДС.
Для них будет такое послабление: в состав НДС-лимита не будут включать доходы за 2025 год в виде процентов по вкладам и остатков на счетах.
Это касается тех ИП, у которых доход за 2025 год – не выше 60 млн руб.
Напомним, с 2026 года для всех ИП доходы в виде процентов по вкладам и счетам в принципе не облагаются налогом по УСН. Они облагаются НДФЛ как у обычных физлиц. Об этом мы читайте тут. Но проценты за 2025 год по-старому облагаются УСН.
Таким образом, если у какого-то ИП в 2025 году доходы были 19,7 млн руб. и еще проценты по депозиту 310 тыс. руб., он утратил право работать без НДС. Но по новым поправкам он по-прежнему сможет работать без НДС.
Переход с ПСН+ОСНО на УСН
Если ИП на ПСН+ОСНО в 2025 году превысил лимит дохода 20 млн рублей, он стал платить НДС. Такой ИП мог бы перейти на УСН с 01.01.2026, ели бы подал уведомление до 12.01.2026.
Но если этот ИП вовремя не сориентировался и остался на ОСНО, у него будет право перейти на УСН с 01.01.2026, подав уведомление до 25.04.2026.
Таким образом, можно будет перейти с ОСНО на УСН задним числом тем ИП, которые в 2025 году были на ПСН.
Смена объекта по УСН
Если ИП на ПСН+УСН в 2025 году превысил лимит дохода 20 млн рублей, он в 2026 году применяет УСН с НДС.
Таким ИП дадут право при желании сменить объект налогообложения (выбрать «доходы» или «доходы минус расходы»). Если подать уведомление до 25.04.2026, то новый объект будет с 01.01.2026.
Напомним, в общем случае менять объект по УСН можно до 15 января.
Пониженные взносы 7,6%
Обрабатывающий бизнес с основным кодом ОКВЭД из распоряжения Правительства от 11.12.2024 № 3689-р применяет пониженный тариф страховых взносов 7,6%.
Но есть условия – доля дохода за прошлый год от этого основного кода должна быть не менее 70%. Это условие о прошлогодних доходах отменят.
Ранее Минфин неоднократно предупреждал, что если сменит код ОКВЭД в середине года, это не приведет к пониженному тарифу, потому что важны доходы от этого кода за прошлый год, а не за текущий (письмо от 01.04.2025 № 03-15-05/32331). Теперь этого запрета не будет и можно будет сменить код в 2026 году и применять льготу в 2026 году.
Кроме того, разрешат суммировать доходы от разных видов деятельности, если все они входят в перечень, утвержденный распоряжением № 3689-р.
Напомним, сейчас чтобы применять взносы 7,6%, надо заниматься одной льготной деятельностью. Об этом, в частности, предупреждает Минфин в письме от 14.05.2025 № 03-15-05/47125.
Начать дискуссию