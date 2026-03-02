Как улучшат налоговые условия для малого бизнеса в 2026 году: новые поправки в НК от Минфина

Что случилось

26 февраля президент Владимир Путин поручил Правительству до 1 марта 2026 года разработать переходный режим, чтобы малый бизнес мог выбрать оптимальный налоговый режим, и упростить отчетность для малого бизнеса.

2 марта Минфин опубликовал перечень поправок в НК РФ. которые помогут МСП плавно адаптироваться к изменениям, вступившим в силу с 2026 года.

Отметим, что текст поправок пока не опубликован, есть только описание со слов Минфина. Когда поправки будут опубликованы, мы расскажем обо всех нюансах.