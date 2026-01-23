Оптимизация налогов для малого бизнеса на примере «Машеньки»: что предлагают власти

Проблемы «Машеньки»
Пекарь из Московской области Денис Максимов обратился на прямую линию с Владимиром Путиным и рассказал о проблемах своего бизнеса. Из-за снижения лимита дохода предприниматель с 2026 года не сможет применять ПСН, а на УСН у него будет НДС. Кроме того, для ведения учета в его пекарне «Машенька» теперь придется нанимать бухгалтера.
После прямой линии с бизнесменом связали власти и попросили его письменно изложить свои предложения. Аналитическую записку он направил в Минэкономики, администрацию президента и в правительство Московской области.
Позже стало известно, что бизнесмен думает закрыть свернуть свой бизнес, так как пекарня остается нерентабельной из-за новых налоговых норм.
Как «Машеньке» снизить налоги
На днях Президент провел совещание с члена правительства, где, в том числе, обсуждали налоговые проблемы «Машеньки».
Глава Минэкономразвития Максим Решетников констатировал, что порог дохода для применения ПСН и освобождения от НДС на УСН в 2026 году снижен с 60 до 20 миллионов рублей, в пониженные взносы 15% в малом бизнесе могут применять только компании и ИП с определенными видами деятельности.
Глава МЭР предложил владельцу «Машеньки» два варианта применения налоговых льгот – в зависимости от того, какой код ОКВЭД будет у ИП основным.
Общепит у «Машеньки»
Сейчас у владельца «Машеньки» основной код ОКВЭД – 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
Применять патент ИП уже не может, как и освобождение от НДС по статье 145 НК РФ. Но в общепите есть льгота по НДС, налога не будет по статье 149 НК РФ.
Вместе с тем для применения этой льготы должны соблюдаться условия, одно из которых – среднемесячный размер зарплаты сотрудников должен быть не ниже средней по отрасли в регионе. Причем значение имеет зарплата за прошлый год, а не за текущий. Об этом, в частности, напоминает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-07/111447.
Условия НДС-льготы в общепите мы разбирали здесь.
Если у ИП нет сотрудников, то он в принципе не может претендовать на эту льготу (письмо Минфина от 30.09.2024 № 03-07-07/94438).
У «Машеньки» сотрудники есть, но их зарплата не дотягивает до средней по отрасли.
По действующим сейчас нормам ИП не сможет претендовать на льготу по НДС, даже если повысит сотрудникам зарплату.
Но глава МЭР обещал, что в НК РФ внесут поправки, по которым сравнивать с отраслевой будут зарплату за прошлый квартал, а не за прошлый год.
Таким образом, если в 1 квартале повысить сотрудникам зарплату до нужного размера, то со 2 квартала уже можно будет работать без НДС.
Соответствующие поправки должны внести в статью 149 НК РФ.
Пищевое производство у «Машеньки»
В качестве дополнительного кода ОКВЭД у «Машеньки» – 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
По этому коду страховые взносы платят по тарифу 7,6%. Но при условии, что этот ОКВЭД – основной.
«Поскольку основа деятельности компании – пищевое производство, предприниматель может сменить свой ОКВЭД, то есть вид деятельности, и получить льготу по тарифу страховых взносов 7,6% как производственное предприятие», – сказал Максим Решетников.
Между тем глава МЭР умолчал, что при смене кода ОКВЭД применять пониженные взносы 7,6% в текущем году нельзя. Для них есть условие – доход от основного кода ОКВЭД должен быть не менее 70% как за текущий год, так и за прошлый.
На это указывал Минфин в письмах от 28.03.2025 № 03-15-06/31247, от 19.03.2025 № 03-15-07/27039.
Таким образом, если в 2026 году ИП сменит основной код ОКВЭД, то применять тариф взносов 7,6% он сможет только с 2027 года.
А весь 2026 год ему придется платить взносы по тарифу 15% (с выплат свыше 1,5 МРОТ) и платить НДС.
Региональные льготы для «Машеньки»
Кроме того, владельцам «Машеньки» предложили применять льготную ставку по УСН. Напомним, для этого нужно, чтобы код ОКВЭД бизнеса входил в перечень, утвержденный распоряжением Правительства от 30.12.2025 № 4176-р, и чтобы в регионе был принят соответствующий закон.
В Московской области законом от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ установлены такие ставки по УСН:
10% на УСН «доходы минус расходы» для бизнеса с видами деятельности по перечню;
5% на УСН «доходы минус расходы» для IT-компаний;
1% на УСН «доходы» для IT-компаний.
Перечень видов деятельности для ставки 10% приведен в приложении 1 к закону и там нет ни кода 56.10, ни кода 10.71. То есть «Машенька» никак не может воспользоваться льготой, о которой рассказал глава МЭР.
В Московской области льгот по УСН для пекарей не предусмотрено.
Еще подмосковные власти предложили пекарне открыть дополнительные точки продаж с высоким трафиком и компенсировать затраты на аренду и оборудование по региональной программе поддержки МСП.
