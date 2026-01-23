Оптимизация налогов для малого бизнеса на примере «Машеньки»: что предлагают власти

Общепит у «Машеньки»

Сейчас у владельца «Машеньки» основной код ОКВЭД – 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Применять патент ИП уже не может, как и освобождение от НДС по статье 145 НК РФ. Но в общепите есть льгота по НДС, налога не будет по статье 149 НК РФ.

Вместе с тем для применения этой льготы должны соблюдаться условия, одно из которых – среднемесячный размер зарплаты сотрудников должен быть не ниже средней по отрасли в регионе. Причем значение имеет зарплата за прошлый год, а не за текущий. Об этом, в частности, напоминает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-07/111447.

Условия НДС-льготы в общепите мы разбирали здесь.

Если у ИП нет сотрудников, то он в принципе не может претендовать на эту льготу (письмо Минфина от 30.09.2024 № 03-07-07/94438).

У «Машеньки» сотрудники есть, но их зарплата не дотягивает до средней по отрасли.

По действующим сейчас нормам ИП не сможет претендовать на льготу по НДС, даже если повысит сотрудникам зарплату.

Но глава МЭР обещал, что в НК РФ внесут поправки, по которым сравнивать с отраслевой будут зарплату за прошлый квартал, а не за прошлый год.

Таким образом, если в 1 квартале повысить сотрудникам зарплату до нужного размера, то со 2 квартала уже можно будет работать без НДС.

Соответствующие поправки должны внести в статью 149 НК РФ.