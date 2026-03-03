ИП на УСН оказывает рекламные услуги белорусскому заказчику: какие будут налоги

При оказании услуг иностранному заказчику необходимо учитывать место реализации услуг. Рассказываем, как корректно его определить в целях НДС.

Взимание НДС с реализации между контрагентами из ЕАЭС регулирует Протокол № 18 к договору ЕАЭС. Местом реализации признают территорию государства покупателя, если услуги поименованы в пп. 4 п. 29.

В этой норме указаны рекламные услуги, поэтому местом реализации в целях НДС будет считаться Беларусь. Соответственно иностранный контрагент должен удерживать НДС при выплате вознаграждения за услуги по законам Беларуси.

Даже если ИП на УСН освобожден от НДС, в данном случае это роли не играет. При установлении стоимости услуг нужно учитывать, что с них еще удержат НДС.

Также при получении оплаты от иностранца будет валютный контроль. Возможно запросят подтверждающие документы: акты оказанных услуг и договор.

