ИП на УСН оказывает рекламные услуги белорусскому заказчику: какие будут налоги
Взимание НДС с реализации между контрагентами из ЕАЭС регулирует Протокол № 18 к договору ЕАЭС. Местом реализации признают территорию государства покупателя, если услуги поименованы в пп. 4 п. 29.
В этой норме указаны рекламные услуги, поэтому местом реализации в целях НДС будет считаться Беларусь. Соответственно иностранный контрагент должен удерживать НДС при выплате вознаграждения за услуги по законам Беларуси.
Даже если ИП на УСН освобожден от НДС, в данном случае это роли не играет. При установлении стоимости услуг нужно учитывать, что с них еще удержат НДС.
Также при получении оплаты от иностранца будет валютный контроль. Возможно запросят подтверждающие документы: акты оказанных услуг и договор.
ГПХ между ИП и ИП
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, ИП оказывает бух услуги, несколько лет одним и тем же организациям и ИП. Начиталась тут про заключенные договоры между ИП и ИП, что их могут переквалифицировать в трудовые отношения… оплата услуг происходит раз в месяц, сумма фиксированная, в акте «оказание услуг за месяц 2026 г.»
Хотели взять еще ИП на обслуживание….
И как вот теперь быть с договором…? Есть может какие «секретики»)))) Как не потерять «старых» клиентов ИП и что бы новых не признали «работодателями» 🥴
Нужно каждый месяц менять суммы на оплату услуг и прописывать разные работы за месяц?
Спасибо)
