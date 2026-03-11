Отпуск в мае

Из-за праздников в мае рабочих дней меньше, чем могло бы быть. А чем меньше рабочих дней, тем дороже стоимость одного рабочего дня при неизменной стоимости отпускного дня. Поэтому ходить в отпуск в месяцы, где мало рабочих дней – невыгодно. Но можно оформить отпуск так, чтобы это было выгодно.

Многие хотят продлить себе отдых, оформляя несколько дней отпуска между праздниками или непосредственно после них.

Разберем, в какие майские дни взять отпуск выгоднее в плане денег и в плане отдыха.