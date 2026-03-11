Отпуск в мае
Из-за праздников в мае рабочих дней меньше, чем могло бы быть. А чем меньше рабочих дней, тем дороже стоимость одного рабочего дня при неизменной стоимости отпускного дня. Поэтому ходить в отпуск в месяцы, где мало рабочих дней – невыгодно. Но можно оформить отпуск так, чтобы это было выгодно.
Многие хотят продлить себе отдых, оформляя несколько дней отпуска между праздниками или непосредственно после них.
Разберем, в какие майские дни взять отпуск выгоднее в плане денег и в плане отдыха.
Какие майские выходные не включаются в отпуск
В ТК РФ прописано правило, по которому праздничные дни не включаются в отпуск. Речь идет именно о праздничных днях, а не об обычных выходных, в том числе перенесенных на другие даты.
Праздничными считаются только те дни, перечень которых приведен в ст. 112 ТК. В мае праздники:
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы.
Все остальные красные дни календаря в мае 2026 года, в том числе понедельник 11.05 – это выходные. На них право на невключение в дни отпуска не распространяется.
Производственный календарь на 2026 год смотрите здесь.
Таким образом, если сотрудник оформил 28 дней отпуска с 01.05.2026, то отпуск продлится с 01.05.2026 по 30.05.2026, а на работу ему выходить 1 июня, так как 31 мая – воскресенье.
Исчислять зарплату, уплачивать страховые взносы и удерживать НДФЛ научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь начислять все виды выплат, НДФЛ, страховые взносы, формировать отчетность, работать в 1С:ЗУП. После прохождения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 71%: 8 900 рублей вместо
31 700 рублей. Срок акции ограничен.
Как за счет отпуска продлить себе майские праздники
Отпуск в общем случае составляет 28 дней, но можно делить его на части при условии, чтобы одна из этих частей была не менее 14 календарных дней. При этом по договоренности с работодателем не запрещено брать отпуск исключительно в выходные дни или исключительно в будни.
Рассмотрим оба этих варианта для мая 2026 года на примере двух сотрудников.
Иванов хочет отдохнуть подольше, но при этом сэкономить отпускные дни, так как они ему пригодятся летом. Он берет отпуск с 04.05.2026 по 08.05.2026.
Таким образом, Иванов использует 5 дней отпуска и будет отдыхать 11 дней с 01.05.2026 по 11.05.2025.
Петров тоже хочет отдохнуть подольше, но не готов терять деньги, поэтому отпуск он берет с 02.05.2026 по 11.05.2026.
Таким образом, Петров использует 9 дней отпуска и будет отдыхать 11 дней с 01.05.2026 по 11.05.2025.
То есть период отдыха у Иванова и Петрова совпадает. Посчитаем, как выбранный ими способ оформления отпуска отразится на их зарплате.
Предположим, что зарплата у них одинаковая – 80 тыс. рублей и весь период, который учитывают для расчета отпускных (с 01.05.2025 по 30.04.2026), у них отработан полностью.
Их отпускной день стоит одинаково: (80 000 х 12) / (29,3 х 12) = 2 730,38 руб.
У обоих в мае будет 14 рабочих дней (с 12.5 по 31.05). Зарплата за май составит 80 000 / 19 х 14 = 58 947,37 руб.
Отпускные составят:
Иванов: 2 730,38 х 5 = 13 651,90 руб.;
Петров: 2 730,38 х 9 = 24 573,42 руб.
Для наглядности соберем эти данные в таблицу.
Иванов
Петров
Количество дней отдыха в мае
17
17
Количество рабочих дней в май
14
14
Период отпуска
с 04.05.2026 по 08.05.2026
с 02.05.2026 по 11.05.2026
Количество дней отпуска в мае
5
9
Количество оставшихся дней отпуска
23
19
Оклад за май
58 947,37
58 947,37
Отпускные за май
13 651,90
24 573,42
Итого зарплата за май
72 599,27
83 520,79
Разница между полным окладом и фактической зарплатой за май
– 7 400,73
+ 3 520,79
Как видно из таблицы, Иванов и Петров вместе отдыхают и вместе работают, но из-за разного оформления отпуска Иванов теряет деньги, но экономит дни отпуска на будущее, а Петров использует больше отпускных дней, но не теряет в зарплате, и даже получит больше, чем обычно.
Начать дискуссию