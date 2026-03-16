Можно ли разработать свою форму для графика отпусков и что в нее включать
ТК не запрещает работодателю самостоятельно разработать форму графика отпусков и включить в него все необходимые реквизиты.
В разработанную форму обязательно нужно включить такие реквизиты:
название организации (или подразделения);
отметка об учете мнения профсоюза и реквизиты этого решения (если в организации есть профсоюз). Если профсоюза нет, можно сделать пометку об этом;
дата утверждения и реквизиты приказа об утверждении;
сведения о структурном подразделении и должности по каждому сотруднику, а также ФИО, табельный номер и количество запланированных дней отпуска.
Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 73%: 8 900 рублей вместо
33 000 рублей. Срок акции ограничен.
Читайте также по теме отпусков:
Если работодатель сам разрабатывает форму графика отпусков, то, наверное, и отпуска у сотрудников будут такими же "самостоятельными" — когда получится, тогда и отдохнёшь.
График отпусков — это как расписание в школе: все знают, когда каникулы, но всегда найдется кто-то, кто захочет "заболеть" в нужный момент.