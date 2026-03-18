Если перейти на АУСН в 2026 году, вернуться на УСН можно только в 2028-ом. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2137

Переход с АУСН на УСН

Перейти с УСН на АУСН можно с любого месяца, а вернуться назад — только с начала года. Но есть еще одно условие: после перехода на АУСН отказаться от этого режима уже нельзя в течение 12 месяцев. Получается, что перейдя с УСН на АУСН с 01.02.2026, вернуться на УСН можно только с 01.01.2028.

Речь идет о добровольном переходе. При нарушении условий АУСН переход будет принудительный и для него нет таких жестких рамок.