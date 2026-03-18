Если перейти на АУСН в 2026 году, вернуться на УСН можно только в 2028-ом. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2137

Обратного перехода с АУСН на УСН придется ждать почти два года.
Поменялась форма декларации по туристическому налогу.
Врачам и учителям хотят начислять повышенные пенсионные баллы.
Женщин-чайлдфри будут направлять к психологу.
Елена, Олег и Андрей занимаются бухгалтерским бизнесом.
Переход с АУСН на УСН
Перейти с УСН на АУСН можно с любого месяца, а вернуться назад — только с начала года. Но есть еще одно условие: после перехода на АУСН отказаться от этого режима уже нельзя в течение 12 месяцев. Получается, что перейдя с УСН на АУСН с 01.02.2026, вернуться на УСН можно только с 01.01.2028.
Речь идет о добровольном переходе. При нарушении условий АУСН переход будет принудительный и для него нет таких жестких рамок.
Турналог
С 24 апреля 2026 года применяется новая форма декларации по туристическому налогу. В разделе 2 новой формы добавили поле, где физлицо или компания указывает код типа средства размещения (гостиница, санаторий, база отдыха и т.д.).
Отчитываться по новой форме надо за 1 квартал, пояснили налоговики.
Пенсионные баллы
СФР переводит зарплату работников в пенсионные баллы (ИПК). Формула едина для всех. Предложили для учителей и врачей применять коэффициент 1,5 к ИПК. То есть, получая ту же зарплату, что и люди других профессий, учителя и врачи будут получать в 1,5 раза больше пенсионных баллов.
Потому что у них маленькая зарплата и баллы копятся медленно.
Бездетные женщины
Если здоровая женщина сознательно не хочет иметь детей, рекомендуется направить ее на консультацию к психологу, который будет формировать у нее положительные установки на рождение детей.
Такая норма прописана в методических рекомендациях Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста для оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ).
Имена ИП
Аналитики подсчитали, что чаще всего регистрируют ИП люди с именами Александр и Елена.
Среди ИП, рожденных в 80-ые годы, больше всего Карин, Алин, Диан, Артуров, Эдуардов и Тимуров.
Бухгалтерский бизнес чаще всего открывают Елены, Олеги и Андреи.
А среди ваших знакомых есть ИП Елена-бухгалтер?
5 причин, почему бухгалтеру сложно найти работу в 2026 году.
Контроль над бизнесом при владении несколькими партнёрами. Как избежать корпоративных конфликтов?
Не сходится РСВ и ЕФС-1 в 2026 году: чем это закончится для бизнеса.
Банковская гарантия: учет в 1С 8.3, бухгалтерские проводки и счета.
💥 Бесплатная онлайн-конференция Большой БухСтрим-2026 — 5 июня 2026 года.
